Wielki pumeks czy ucieczka przed erupcją? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Rekin pływający przy plaży w Kalifornii, basen zamontowany na traktorze, międzynarodowy konkurs w gwizdaniu czy zamieszanie na konferencji prasowej Borisa Johnsona? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl "Zobaczyliśmy wielką czarną chmurę wydobywającą się z krateru" Prezydenci Rosji i Turcji na targach lotniczych pod Moskwą Ważny gest pierwszego dnia szkoły Rekin u wybrzeży Kalifornii. Surferzy w niebezpieczeństwie Nietypowy sposób na nudę i walkę z upałami Międzynarodowy konkurs w gwizdaniu Pytanie o słowa Trumpa o brexicie wywołało zamieszanie na konferencji Johnsona Wpłynęli w pumeks rozmiarów Manhattanu Z fajką po wodach torfowiska Zawody w pływaniu psów i ich właścicieli w Chorwacji Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 72% "Zobaczyliśmy wielką czarną chmurę wydobywającą się z krateru" 72% 0% Prezydenci Rosji i Turcji na targach lotniczych pod Moskwą 0% 14% Ważny gest pierwszego dnia szkoły 14% 0% Rekin u wybrzeży Kalifornii. Surferzy w niebezpieczeństwie 0% 14% Nietypowy sposób na nudę i walkę z upałami 14% 0% Międzynarodowy konkurs w gwizdaniu 0% 0% Pytanie o słowa Trumpa o brexicie wywołało zamieszanie na konferencji Johnsona 0% 0% Wpłynęli w pumeks rozmiarów Manhattanu 0% 0% Z fajką po wodach torfowiska 0% 0% Zawody w pływaniu psów i ich właścicieli w Chorwacji 0% Oddanych głosów: 7 zobacz wyniki

"Zobaczyliśmy wielką czarną chmurę wydobywającą się z krateru"

Do silnej erupcji wulkanu doszło w środę około południa na włoskiej wyspie Stromboli położonej na Morzu Tyrreńskim. Jak podaje Instytut Geofizyki i Wulkanologii (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) chmura dymu i popiołu uniosła się na wysokość dwóch kilometrów. Mieszkańcy wyspy i turyści uciekali przed pyłem i kamieniami.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "Zobaczyliśmy wielką czarną chmurę wydobywającą się z krateru"

Ważny gest pierwszego dnia szkoły

Pierwsze dni szkoły bywają stresujące. Przekonał się o tym autystyczny chłopiec Connor Crites, dla którego wejście do szkoły okazało się nie lada wyzwaniem. Ośmiolatek rozpłakał się, jednak po chwili podszedł do niego kolega, wziął za rękę i zaprowadził do klasy. Zdjęcie przedstawiające ten moment robi furorę w internecie.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Ważny gest pierwszego dnia szkoły

Wpłynęli w pumeks rozmiarów Manhattanu

Zbita masa pumeksu wielkości Manhattanu unosi się na Pacyfiku, kierując się w stronę Australii. Wraz z nią przypływa również nadzieja na odnowę życia morskiego na Wielkiej Rafie Koralowej, która w ciągu ostatnich lat wiele wycierpiała ze względu na zmiany klimatu. Według NASA pumeks powstał po eksplozji podwodnego wulkanu na wyspie Fonualei położonej w pobliżu Tonga.



Oglądaj Wideo: tvn24 Wpłynęli w pumeks rozmiarów Manhattanu

Rekin u wybrzeży Kalifornii. Surferzy w niebezpieczeństwie

Żarłacze białe nie są na tych terenach rzadkim widokiem, jednak zwykle trzymają się z dala od ludzi. Operator drona nagrywał surferów, kiedy zauważył rekina. Zwierzę pływało w odległości paru metrów od surfujących. Udało im się bezpiecznie dotrzeć na brzeg. Żarłacz biały jest jednym z największych rekinów drapieżnych. Klasyfikuje się go jako potencjalnie niebezpiecznego dla człowieka. Dorosłe osobniki osiągają około sześciu metrów długości, a masa zwierzęcia to około dwie tony.

Oglądaj Wideo: Reuters Rekin u wybrzeży Kalifornii. Surferzy w niebezpieczeństwie

Nietypowy sposób na nudę i walkę z upałami

Mieszkańcy zachodniej części Kuby na jednym z traktorów zamontowali basen, w którym mogą kąpać się dzieci. Konstrukcja szybko stała się lokalną atrakcją. Prowincja Pinar del Rio to obszar głównie rolniczy. Tamtejsze dzieci spędzają w okresie wakacyjnym większość swojego czasu na polach uprawnych. Na taki pomysł wykorzystania traktora wpadł jeden z tamtejszych mieszkańców. Utrzymania finansowego całego przedsięwzięcia podjęła się lokalna społeczność.

Oglądaj Wideo: APTN Nietypowy sposób na nudę i walkę z upałami

Międzynarodowy konkurs w gwizdaniu

W Los Angeles odbył się międzynarodowy konkurs w gwizdaniu. Do Kalifornii przyjechali reprezentanci z całego świata. Jury oceniało uczestników pod kątem czystości brzmienia, zaangażowania, kontaktu z publicznością i dostojności. Tegoroczną mistrzynią świata w gwizdaniu została 36-letnia reprezentantka Japonii.

Oglądaj Wideo: Reuters Międzynarodowy konkurs w gwizdaniu

Pytanie o słowa Trumpa o brexicie wywołało zamieszanie na konferencji Johnsona

Boris Johnson jest gotów podjąć decyzję o brexicie bez umowy nawet w ostatniej chwili - 31 października. Do tego momentu zapewnia o gotowości rozmów z Unią Europejską. Taka deklaracja premiera Wielkiej Brytanii padła w ostatnim dniu szczytu G7, we Francji. Johnson przekonywał też, że jego kraj będzie prowadził "kolosalne, rozległe i fantastyczne przygotowania do wyjścia z Unii". Na konferencji prasowej kończącej szczyt w Biarritz doszło do zamieszania, gdy jeden z reporterów powiedział Johnsonowi, że Donald Trump nie przewiduje brexitu bez umowy.

Oglądaj Wideo: Reuters/TVN24 Pytanie o słowa Trumpa o brexicie wywołało zamieszanie na konferencji Johnsona

Z fajką po wodach torfowiska

Co roku w ostatnią niedziele sierpnia w miasteczku Llanwrtyd Wells w Walii rozgrywane są nietypowe zawody. Polegają na pływaniu z fajką w niezbyt przyjemnie pachnących wodach lokalnego torfowiska. Trasa mierzy 55 metrów, nie wolno używać tradycyjnych pływackich metod, a głowa musi być całkiem pod wodą. W tym roku w konkursie wzięło udział 176 osób i była to 34. edycja tego wydarzenia.

Oglądaj Wideo: Reuters Z fajką po wodach torfowiska

Zawody w pływaniu psów i ich właścicieli w Chorwacji

Prawie 20 psów wraz z ich właścicielami uczestniczyło w corocznym wyścigu na koniec lata. Tradycyjnie jest on rozgrywany przy jednej z chorwackich plaż przyjaznych czworonogom. W konkursie liczy się szybkość - najpierw biegania, potem pływania. W zeszłym roku rywalizacja odbywała się na wyspie Rab, tym razem w mieście Crikvenica na północy kraju. Dla zwierząt przewidziano przysmaki, specjalne psie wino i lody, a dla właściciela butelkę już prawdziwego lokalnego trunku.

Oglądaj Wideo: Reuters Zawody w pływaniu psów i ich właścicieli w Chorwacji

Prezydenci Rosji i Turcji na targach lotniczych pod Moskwą

Prezydent Recep Tayyip Erdogan przyjechał do Rosji. Prezydenci odwiedzili międzynarodowy salon lotniczy i kosmiczny, podziwiali popisy rosyjskich pilotów, połączyli się też z rosyjskimi astronautami przebywającymi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Oglądaj Wideo: Reuters Prezydenci Rosji i Turcji na targach lotniczych pod Moskwą