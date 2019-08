Niesforna księżniczka czy kąpiel wilków w kałuży? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

Spadające gwiazdy czyli noc Perseidów w Bośni

14.08 | Sierpień to czas, kiedy na niebie można obserwować spadające Perseidy. To jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów. Zjawisko to oglądali między innymi mieszkańcy Bośni. Okres aktywności Perseidów przypada na okres od 17 lipca do 24 sierpnia. W czasie maksimum w ciągu godziny może się ich pojawić nawet do 150, a w ciągu 2-3 minut można obserwować od kilku do kilkunastu meteorów. Perseidy są szybkie, mają białą barwę, a ich ślady przez moment "utrzymują się" na niebie.

