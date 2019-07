Start Zapaty czy spacer po taśmie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Chłopiec na lotniskowej taśmie bagażowej? Próba przelotu nad kanałem La Manche w wykonaniu Franky'ego Zapaty? A może huczne urodziny pand wielkich w Chinach? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl Dziecko na lotniskowej taśmie bagażowej Start Franky'ego Zapaty Huczne urodziny Pand Wielkich W brytyjskim zoo przyszedł na świat tapir malajski Z Francji do Polski na osiołkach "Widziałam, jak zjada liść sałaty i pomyślałam, że jest niezwykle waleczny" Pęknięta opona powaliła go na ziemię Atak pitbula i bohaterski 19-latek Spacer po taśmie czyli festiwal slackline w Czechach Rycerze na koniach i szczęk żelaza czyli święto rycerstwa pod Moskwą Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl Wyniki głosowania 0% Dziecko na lotniskowej taśmie bagażowej 0% 33% Start Franky'ego Zapaty 33% 17% Huczne urodziny Pand Wielkich 17% 17% W brytyjskim zoo przyszedł na świat tapir malajski 17% 0% Z Francji do Polski na osiołkach 0% 0% "Widziałam, jak zjada liść sałaty i pomyślałam, że jest niezwykle waleczny" 0% 0% Pęknięta opona powaliła go na ziemię 0% 33% Atak pitbula i bohaterski 19-latek 33% 0% Spacer po taśmie czyli festiwal slackline w Czechach 0% 0% Rycerze na koniach i szczęk żelaza czyli święto rycerstwa pod Moskwą 0% Oddanych głosów: 12 zobacz wyniki

1. Dziecko na lotniskowej taśmie bagażowej

Dużo szczęścia miał chłopiec, który kierując się ciekawością, wskoczył na taśmę bagażową i wpadł do zsypu bagażowego na lotnisku w Atlancie w Stanach Zjednoczonych. Niecodzienną sytuację nagrały kamery monitoringu. Chłopcu nic się nie stało. Matka chłopca tłumaczy, że straciła syna z oczu tylko na chwilę, gdy odeszła, by wydrukować kartę pokładową. Gdy się odwróciła, zobaczyła, że chłopiec odjeżdża na taśmie bagażowej.

Oglądaj Wideo: ENEX Atlanta: dziecko na lotniskowej taśmie bagażowej

2. Tak startował Franky Zapata

W czwartek Franky Zapata podjął próbę przelotu flyboardem nad kanałem La Manche. Początkowo jego lot zaplanowany był na godzinę 6.15, ale ostatecznie Zapata wystartował z francuskiego Sangatte po godzinie 9. Niestety, próba pokonania kanału nie powiodła się.

Oglądaj Wideo: tvn24 Franky Zapata wystartował. Przelot nad La Manche

3. Huczne pierwsze urodziny pand wielkich

18 pand wielkich z Chin obchodzi pierwsze urodziny. Wszystkie z osiemnastu zwierząt urodziły się między lipcem a wrześniem.

Oglądaj Wideo: Reuters Huczne urodziny pand wielkich

4. W brytyjskim zoo przyszedł na świat tapir malajski

Po trzynastu miesiącach ciąży w ogrodzie zoologicznym w Chester w Wielkiej Brytanii na świat przyszedł młody tapir malajski. Tuż po urodzeniu sierść tych zwierząt zdobią linie i kropki, które ułatwiają skrycie się przed drapieżnikami. Z czasem umaszczenie staje się bardziej jednolite, choć pozostaje czarno-białe.

Oglądaj Wideo: Chester Zoo W brytyjskim zoo przyszedł na świat tapir malajski

5. Z Francji do Polski na osiołkach

Za nimi ponad miesiąc wędrówki i ponad 500 kilometrów, ale już niemal są u celu. Anna, Piotr i ich trzy osły wyruszyli z Francji do Polski. Zamieszkają w Baszowicach. To miejscowość w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Mają zamiar stworzyć Osiołkowo, czyli ośrodek edukacyjny i terapeutyczny.

Oglądaj Wideo: tvn24 Z Francji do Polski na osiołkach

6. "Widziałam, jak zjada liść sałaty i pomyślałam, że jest niezwykle waleczny"

W Wielkiej Brytanii odbyły się wielkie wyścigi ślimaków. Zwycięzcy mogli liczyć na uznanie i liść sałaty. - Wybrałam go z pudełka spośród innych ślimaków. Widziałam, jak zjada liść sałaty i pomyślałam, że jest niezwykle waleczny. A teraz okazało się, że to świetny wybór - powiedziała opiekunka jednego ze ślimaków.

Oglądaj Wideo: Reuters "Widziałam, jak zjada liść sałaty i pomyślałam, że jest niezwykle waleczny"

7. Pęknięta opona powaliła go na ziemię

Kierowca ciężarówki zauważył, że w oponę wbiła się niewielka cegła, postanowił więc ją wyciągnąć. Opona pękła, kiedy mężczyzna próbował podważyć cegłę łomem. Siła wybuchu powaliła kierowcę na ziemię. Ratownicy zabrali go do szpitala, ale na szczęście życiu mężczyzny nic nie zagraża. Skończyło się na złamaniach i stłuczeniach. Policja podejrzewa, że do wybuchu przyczyniły się panujące upały.

Oglądaj Wideo: Reuters Pęknięta opona powaliła go na ziemię

8. Atak pitbula i bohaterski 19-latek

Houston, atak pitbula i bohaterski 19-latek, który uratował pogryzione przez psa dziecko, wystawiając się na obrażenia. Taką sytuację zarejestrowały kamery przydomowego monitoringu. Pitbul trafił tymczasowo do schroniska. Jego właściciel odpowie za niedopilnowanie zwierzęcia.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Atak pitbula i bohaterski 19-latek

9. Spacer po taśmie, czyli festiwal slackline w Czechach

W Czechach zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy wyszli na spacer po taśmie. Na północy kraju ruszył festiwal slackline. Ponad 200 osób z 40 krajów postanowiło sprawdzić, kto ma najlepszy zmysł równowagi i stanęło do rywalizacji na szerokiej na zaledwie 2,5 centymetra taśmie.

Oglądaj Wideo: Reuters Spacer po taśmie, czyli festiwal slackline w Czechach

10. Rycerze na koniach i szczęk żelaza pod Moskwą

Rycerze na koniach, szczęk żelaza i teren pod Moskwą jako pole bitwy. Tak wyglądał trzydniowy turniej zorganizowany w średniowiecznym stylu. Jedną z głównych rycerskich konkurencji, które oklaskiwały damy dworu, była zacięta walka na miecze. Na takiej imprezie nie mogło też zabraknąć potyczki na kopie. Podmoskiewskie święto rycerstwa odbyło się tu po raz drugi.

Oglądaj Wideo: APTN Rycerze na koniach i szczęk żelaza czyli święto rycerstwa pod Moskwą