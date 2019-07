Uparte pingwiny czy meduza wielkości człowieka? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl

Foto: tvn24 Video: Reuters

Kontenerowiec uderza w nabrzeże portu w Indonezji

15.07 | Kontenerowiec Soul of Luck pod panamską banderą podczas przybijania do portu w indonezyjskim Semarang zahaczył o żuraw, doprowadzając do jego zawalenia. Statek staranował następnie mniejszą jednostkę zacumowany przy nabrzeżu. Niedzielny wypadek udało się uchwycić na nagraniu świadkom.

