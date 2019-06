Pokaz nad prezydentami czy wielka erupcja? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

Mieszkanka Atlanty szybsza niż złodziej

13.06 | Mieszkanka Atlanty wskoczyła do środka samochodu przez boczne okno i w ten sposób uniemożliwiła przestępcy kradzież auta. Całe zdarzenie nagrały kamery jednej ze stacji benzynowych. - Nie było czasu do namysłu. Jedyne, co miałam w głowie, to że nie dam się okraść. Nie wierzyłam, że to się dzieje, że on próbuje zrobić coś takiego! - powiedziała właścicielka samochodu.

