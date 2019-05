Psi mistrz Jengi czy karaluch na prezydencie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Karaluch wspinający się po prezydencie Filipin, szczeniak grający w Jengę, akcja ratowania słoniątek, a może narodziny syna książęcej pary? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Prezydent przemawia, po ramieniu wspina się karaluch

Niespodziewany gość zakłócił przemówienie prezydenta Filipin. Karalucha wspinającego się po ramieniu Rodriga Dutertego uchwyciły kamery telewizyjne.

Oglądaj Wideo: Reuters Prezydent przemawia, po ramieniu wspina się karaluch

2. Książęca para pokazała syna

Książę Harry i księżna Meghan po raz pierwszy pokazali światu swojego syna podczas sesji zdjęciowej na zamku w Windsorze. "Rodzicielstwo jest wspaniałe, jesteśmy zachwyceni, mając nasze małe zawiniątko radości" - cieszył się świeżo upieczony tata.

Oglądaj Wideo: ENEX Książęca para pokazała swoje dziecko

3. Pięciomiesięczna labradorka, która podbija sieć

Chwilę się wahała, sięgnęła łapą po klocek, pomogła sobie pyszczkiem i oto jest - "szczenięcy mistrz Jengi". Nagranie, na którym widać, jak pięciomiesięczna Remy wyciąga klocek z drewnianej wieży, uczyniło labradorkę gwiazdą mediów społecznościowych.

Oglądaj Wideo: Facebook/ Brown Cardigan Remy to pięciomiesięczny labrador, który podbija sieć

4. Chłopczyk stracił nogę, gdy w jego wiosce toczyły się walki. Tak cieszy się z protezy

W radosnym tańcu, z uśmiechem na twarzy i uniesionymi w górę rękoma. Wideo pokazujące pięcioletniego afgańskiego chłopca, cieszącego się z protezy nogi, obiegło świat. Ahmad Rahman stracił kończynę, gdy jako niemowlę został ranny podczas walk toczących się w jego wsi.

Oglądaj Wideo: Reuters Chłopczyk stracił nogę, gdy w jego wiosce toczyły się walki. Tak cieszy się z protezy

5. Wpadły do dziury i nie mogły wyjść. Na ratunek słoniątkom

Na Sri Lance dwa młode słonie wpadły do wykopanej w ziemi dziury i nie mogły samodzielnie się z niej wydostać. Służby zajmujące się ochroną dzikiej przyrody musiały użyć koparki, by im pomóc.

Oglądaj Wideo: Reuters Wpadły do dziury i nie mogły wyjść. Na ratunek dwóm słoniątkom

6. Otworzył drzwi, w twarz ukąsił go wąż

- Zawieź mnie do szpitala! Właśnie ukąsił mnie wąż - tak wizytę w domu przyjaciół w Lawton w Oklahomie rozpoczął Jerel Heywood. Gad był owinięty wokół lampy na ganku.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "Zawieź mnie do szpitala!". Otworzył drzwi, w twarz ukąsił go wąż

7. Białe słonie przemaszerowały przez Bangkok

Jedenaście pomalowanych na biało, uroczyście wystrojonych słoni przemaszerowało w pobliżu pałacu królewskiego w Bangkoku. W ten sposób oddano cześć i życzono pomyślności królowi Tajlandii Maha Vajiralongkornowi, koronowanemu w sobotę jako Rama X.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Białe słonie przemaszerowały obok pałacu w Bangkoku

8. Mecz opóźniony. Stadion zaatakowany przez pszczoły

Bejsbolowy mecz opóźniony przez tysiące pszczół, które pojawiły się nad stadionem w Cincinatti. Gigantyczny rój spowodował zamieszanie w okolicach płyty boiska i wejść do szatni zawodników.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Mecz opóźniony. Stadion w Cincinatti zaatakowany przez pszczoły

9. Agent James Białucha. Konkurs na imię dla "szpiega"

Pod koniec kwietnia u wybrzeży Norwegii zaobserwowano białuchę arktyczną. Podejrzewane o szpiegowanie na rzecz Rosji zwierzę chyba zaaklimatyzowało się w Norwegii. Ludzie bawią się z nią i ją karmią. Ogłoszony został także plebiscyt na imię dla morskiego ssaka.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Agent James Białucha. Konkurs na imię dla "szpiega"

10. Podniebny spektakl na cześć króla

Na koniec trwającej trzy dni koronacji króla Tajlandii Ramy X ku niebu w Bangkoku wzleciały setki dronów. Podczas świetlnego spektaklu formowały się w kształt mapy Tajlandii, portretu Ramy, a także w napis "Niech żyje król".

Oglądaj Wideo: Reuters Podniebny spektakl na cześć króla