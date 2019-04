Strażacy w Notre Dame, Assange czy dziwne zwierzę? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Niezwykła akcja strażaków gaszących pożar w katedrze Notre Dame, nagranie Juliena Assange'a, który jeździ na deskorolce w ambasadzie Ekwadoru czy osiągnięcie naukowców z Tel Awiwu, którzy wydrukowali miniaturowe serce zbudowane z ludzkich tkanek? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Walczyli o każdy centymetr katedry. Nowe nagranie z akcji strażaków

Około 400 strażaków przez wiele godzin walczyło z płomieniami, które ogarnęły w poniedziałek katedrę Notre Dame. Zawaliła się iglica i dach świątyni, udało im się jednak ocalić główną strukturę budowli, a także część najcenniejszych trzymanych w niej relikwii. We wtorek paryska straż pożarna opublikowała nagranie z tej dramatycznej akcji.

2. Zdjęcia Assange'a z pobytu w ambasadzie Ekwadoru

Nowe zdjęcia Juliana Assange'a z czasu, gdy przebywał w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Zdjęcia opublikował dziennik "El Pais". Assange został wydalony po wielu latach z placówki, w której się ukrywał. Jest w rękach brytyjskiej policji.

3. Żywe serce z drukarki 3D. Miniaturowy organ z ludzkich tkanek

Izraelscy naukowcy z Uniwersytetu w Tel Awiwie wydrukowali miniaturowy organ zbudowany z ludzkich tkanek. W ciągu roku ma on zostać przeszczepiony zwierzętom. Według izraelskich naukowców to przełom, który może realnie zwiększyć szanse na ratowane ludzkiego życia.

4. Kotoniedźwiedź urodził się w Łodzi. "Tak naprawdę kota nie przypomina"

W łódzkim ogrodzie zoologicznym pojawił się nowy mieszkaniec. To mały binturong, nazywany również kotomisiem lub kotoniedźwiedziem. Jego rodzice są jedyną parą przedstawicieli tego gatunku w Polsce. Mały binturong (Arctictis binturong), czyli ssak z rodziny łasz, urodził się w łódzkim zoo w walentynki, ale dopiero teraz ogród się nim pochwalił i go pokazał. Nie ma jeszcze imienia. Jego płeć jest na razie nieznana, ale - jak przekazała rzeczniczka prasowa łódzkiego zoo Maria Kaczmarska - pracownicy przypuszczają, że to samiczka. Mama to sześcioletnia Amalka, tatą jest samiec zwany Tasiem.

5. Ekstremalny skok na nadmuchiwanym kajaku

Nadmuchiwany kajak, ośnieżone zbocze i skok na około trzydzieści metrów. Takiego ekstremalnego wyczynu dokonali trzej mieszkańcy amerykańskiego stanu Idaho. Teraz upubliczniają nagranie z tego, nieoficjalnie, rekordowego skoku.

6. Plaża zmieniła się w tor wyścigów konnych

Wyścigi konne u wybrzeży belgijskiego miasta De Haan. Na odcinku 280 metrów plaża zmieniła się w miejsce rywalizacji. Zwierzęta biegły parami wzdłuż linii morza. Organizatorzy imprezy musieli walczyć z czasem, bo po kilku godzinach tor wyścigowy zniknął razem z przypływem. Zawody przyciągnęły wiele osób.

7. Pies pływał ponad 220 kilometrów od brzegu

Psa, pływającego w odległości 220 kilometrów od brzegu Zatoki Tajlandzkiej, zauważono w piątek 12 kwietnia. Pracownicy platformy wiertniczej, w pobliżu której znajdowało się zwierzę, ruszyli mu na ratunek. Pies, który prawdopodobnie spadł z kutra rybackiego, był w fatalnym stanie. Wygłodzonym, odwodnionym i wycieńczonym zwierzęciem natychmiast się zaopiekowano. Nazwano go "Boon Rod", co w języku tajskim oznacza "Ocalały". Kiedy w poniedziałek dopłynięto z Ocalałym do portu Songkhla, czekali na niego pracownicy ośrodka pomocy zwierzętom.

8. Superbohaterowie w lokalu wyborczym na Bali

Około 193 milionów mieszkańców 260-milionowej Indonezji - najludniejszego muzułmańskiego kraju na świecie - mogło w mijającym tygodniu zagłosować na 245 tys. kandydatów na ponad 20 tys. miejsc w parlamentach szczebla krajowego i lokalnego, a także w wyścigu do fotela prezydenta Indonezji. Na Bali postanowiono umilić mieszkańcom jednej z wiosek, proces głosowania. Thor i Spiderman “chronili” i zabawiali osoby przychodzące do lokalu wyborczego.

9. Pierwsza oficjalna walka bokserska irańskiej kobiety

Sadaf Khadem, pierwsza Iranka, która stoczyła oficjalną walkę bokserską, odwołała powrót do ojczyzny - w środę poinformowała agencja Reutera. Przebywająca we Francji kobieta podjęła tę decyzję po obawach dotyczących jej możliwego aresztowania w Teheranie.

10. Zaprzęg robotów i ciężarówka. Nowe nagranie Boston Dynamics

Zaprzęg przypominających psy robotów ciągnie dużą ciężarówkę - takie nagranie w środę opublikowała amerykańska firma Boston Dynamics. To kolejny pokaz możliwości robotów tej firmy, które wcześniej między innymi tańczyły, robiły salta i rzucały przedmiotami.

