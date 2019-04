Wielbłąd na zakupach czy auto w betonie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Kobieta, która wjechała samochodem w świeżo wylany beton, wielbłąd na wycieczce w sklepie zoologicznym, wypadek motocyklisty strąconego w czasie jazdy przez jelenia, a może bawarskie krowy uniewinnione przez sąd w Monachium? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wielbłąd na zakupach w sklepie zoologicznym Skręciła w świeżo wybetonowaną ulicę Bawarskie krowy uniewinnione. Mogą bezkarnie dzwonić dzwonkami Kradzież bankomatu za pomocą koparki Policjant uratował niemowlę. Został odznaczony przez władze Trzymetrowy gość w przydomowym basenie. "Byłam w szoku" Angela Merkel z tabletem rozbawiła unijnych przywódców Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Indiach Jeleń strącił jadącego motocyklistę Filipińsko-amerykańskie 35. manewry Balikatan 2019 Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 13% Wielbłąd na zakupach w sklepie zoologicznym 13% 87% Skręciła w świeżo wybetonowaną ulicę 87% 0% Bawarskie krowy uniewinnione. Mogą bezkarnie dzwonić dzwonkami 0% 0% Kradzież bankomatu za pomocą koparki 0% 0% Policjant uratował niemowlę. Został odznaczony przez władze 0% 0% Trzymetrowy gość w przydomowym basenie. "Byłam w szoku" 0% 0% Angela Merkel z tabletem rozbawiła unijnych przywódców 0% 0% Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Indiach 0% 0% Jeleń strącił jadącego motocyklistę 0% 0% Filipińsko-amerykańskie 35. manewry Balikatan 2019 0% Oddanych głosów: 8 zobacz wyniki

1. Skręciła w świeżo wybetonowaną ulicę

Na ulicy Żeromskiego w Sosnowcu kobieta wjechała samochodem utknęła po samo zawieszenie w świeżo wylanym betonie na remontowanym odcinku drogi. - Którędy pani jechała? Widziała pani zakaz? Co nam pani zrobiła, szanowna pani?! - nie wytrzymali drogowcy. - A co ja mam teraz zrobić? - pytała bezradnie. A potem spróbowała wyjechać. Andrzej Zowada, rzecznik Tramwajów Śląskich, zleceniodawcy inwestycji, zapewnia, że o remoncie informują znaki z zakazem wjazdu. Jednak można ich nie zauważyć, jak się okazało w poniedziałek.

Oglądaj Wideo: you tube/ djmichu Skręciła w świeżo wybetonowaną ulicę

2. Wielbłąd na zakupach w sklepie zoologicznym

W Muskegon na zachodzie amerykańskiego stanu Michigan jeden ze sklepów zoologicznych odwiedził wielbłąd o imieniu Jeffrey. Spędził tam kilka minut. Jego widok wywołał wśród klientów spore poruszenie. Wielbłąd przyszedł z opiekunek do sklepu nie bez powodu. Mini zoo, w którym żyje zwierzę, musiało sprawdzić, ile dokładnie waży, żeby przepisać mu odpowiednie dawki leków. Sklep postanowił więc, że udostępni swoją wagę. Zdjęć z ważenia nie pokazano.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Wielbłąd na zakupach w sklepie zoologicznym

3. Jeleń strącił jadącego motocyklistę

Pojawił się nagle, znikąd. Przebiegający przez ulicę jeleń dosłownie zmiótł motocyklistę z jego maszyny. Ten jeszcze przez kilka minut leżał nieprzytomny. Dramatycznie wyglądające nagranie wrzucił do internetu kierowca samochodu jadący kilkadziesiąt metrów za motocyklem. Budująca w tej sytuacji jest szybka reakcja świadków zdarzenia. Kierowcy samochodów zatrzymali się, tworząc bezpieczną przestrzeń dla nieprzytomnego mężczyzny.

Oglądaj Wideo: MotoHolota Jeleń strącił jadącego motocyklistę

4. Bawarskie krowy uniewinnione. Mogą bezkarnie dzwonić dzwonkami

Sąd w Monachium orzekł, że krowy niemieckiej farmerki Reginy Killer z Holzkirchen nie muszą mieć zdejmowanych na noc dzwonków. Tym samym zniósł nałożony wcześniej na Killer nakaz trzymania krów w odległości 20 metrów od posesji sąsiadów. Jest to finał sprawy mającej swój początek w 2015 roku. Para sąsiadów farmerki postanowiła podać ją do sądu. Powodem był nieznośny dźwięk krowich dzwonków słyszalny za każdym razem, gdy zwierzęta się przemieszczały.

Oglądaj Wideo: ENEX Bawarskie krowy uniewinnione. Mogą bezkarnie dzwonić dzwonkami

5. Merkel z tabletem rozbawiła unijnych przywódców

Theresa May i kilkoro innych unijnych przywódców z wyraźnym rozbawieniem przyjęli coś, co na tablecie tuż przed szczytem pokazała im Angela Merkel. Zagadkowy żart, który niemiecka kanclerz pokazywała, natychmiast stał się przedmiotem spekulacji. Według cytowanego przez amerykański "Washington Post" anonimowego europejskiego dyplomaty, który miał wiedzieć, co było na tablecie, Angela Merkel pokazywała na nim Theresie May zdjęcia, jak obie szefowe rządu występowały wcześniej tego dnia przed własnymi parlamentami w podobnych, niebieskich garsonkach.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Angela Merkel z tabletem rozbawiła unijnych przywódców

6. Kradzież bankomatu za pomocą koparki

Kradzież bankomatu z użyciem ciężkiego sprzętu, a konkretnie koparki - na taki pomysł wpadli złodzieje z Irlandii Północnej. Złodzieje użyli jej, żeby wyrwać bankomat ze ściany przy jednej ze stacji benzynowych. Wszystko zajęło im zaledwie cztery minuty. Również za pomocą koparki przetransportowali bankomat do specjalnie przygotowanego samochodu. Auto miało odcięty dach. Na zdjęciach z monitoringu widać trzech mężczyzn w kominiarkach. Według lokalnej policji za tą kradzieżą, jak i kilkoma innymi w ostatnich miesiącach, stoi zorganizowana grupa przestępcza. Sama koparka została skradziona wcześniej z pobliskiej budowy.

Oglądaj Wideo: ENEX Kradzież bankomatu za pomocą koparki

7. Policjant uratował niemowlę. Został odznaczony

Kalifornijski policjant uratował dziewięciomiesięczne niemowlę, które zakrztusiło się podczas podróży samochodem. Nagranie z kamery policjanta z końca marca zostało teraz upublicznione. Policjant został odznaczony przez władze miasta Culver. - To zawsze stresująca sytuacja, ale działasz odruchowo. Po to mamy treningi i szkolenia - powiedział funkcjonariusz.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Policjant uratował niemowlę. Został odznaczony przez władze

8. Trzymetrowy gość w przydomowym basenie. "Byłam w szoku"

Pewna mieszkanka Florydy myślała, że to będzie kolejny zwykły poniedziałek. Jednak kiedy wyszła na przydomowe podwórko, zauważyła, że w jej basenie pływał potężny aligator. Gad ważył 136 kilogramów i miał prawie trzy metry długości. - Byłam w szoku, był taki duży. Myślałam, że nigdy nie zobaczę tak wielkiego aligatora - relacjonowała lokalnym mediom Senta Evans.

Oglądaj Wideo: ENEX Trzymetrowy gość w przydomowym basenie. "Byłam w szoku"

9. Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Indiach

W czwartek rano rozpoczęły się w Indiach wybory do parlamentu federalnego, w których uprawnionych do głosowania jest około 900 milionów ludzi. Wybory będą trwały do 19 maja, ich faworytem jest ugrupowanie urzędującego premiera Narendry Modiego.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Rozpoczęły się wybory parlamentarne w Indiach

10. Filipińsko-amerykańskie 35. manewry

35. doroczne manewry Balikatan zorganizowano w dniach 1-12 kwietnia w San Antonio w filipińskiej prowincji Zambales. Manewry te od kilku dekad są najważniejszym przejawem amerykańsko-filipińskiej współpracy wojskowej i nie zostały wstrzymane przez prezydenta Rodrigo Duterte, który kilkukrotnie krytykował współpracę z USA.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Filipińsko-amerykańskie 35. manewry Balikatan 2019