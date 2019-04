Krowa między klifami, strusie na polach czy prezent prezydenta? Wybierz wideo tygodnia w tvn24.pl

Włamywacz, który zamiast uciekać przed policją potrzebował jej pomocy, urodziny Agaty Kornhauser-Dudy i niespodzianka prezydenta, czy może przeciekający sufit w Izbie Gmin? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Włamywacz utknął w szybie wentylacyjnym Andrzej Duda przygotował niespodziankę dla żony Przeciekający sufit przerwał obrady Izby Gmin Krowa utknęła między klifami. Akcja ratunkowa Meteor rozświetlił niebo Detonacja pokrywy lodowej na chińskiej rzece Noc w Luwrze do wygrania w konkursie Strusie zamieszkały na niemieckich polach Marsz Dziwnych Kroków w Budapeszcie Nowi mieszkańcy zoo w Kopenhadze Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 23% Włamywacz utknął w szybie wentylacyjnym 23% 12% Andrzej Duda przygotował niespodziankę dla żony 12% 10% Przeciekający sufit przerwał obrady Izby Gmin 10% 21% Krowa utknęła między klifami. Akcja ratunkowa 21% 4% Meteor rozświetlił niebo 4% 8% Detonacja pokrywy lodowej na chińskiej rzece 8% 1% Noc w Luwrze do wygrania w konkursie 1% 8% Strusie zamieszkały na niemieckich polach 8% 4% Marsz Dziwnych Kroków w Budapeszcie 4% 9% Nowi mieszkańcy zoo w Kopenhadze 9% Oddanych głosów: 267 zobacz wyniki

1. Włamywacz utknął w szybie wentylacyjnym

Włamywacz-fajtłapa. Ratować musiała go policja i straż pożarna. Utknął w szybie wentylacyjnym, kiedy próbował obrabować jedno ze szczecińskich mieszkań. Nie było łatwo go uwolnić. Nie nacieszy się jednak wolnością, bo za usiłowanie włamania grozi mu do 10 lat więzienia.

Oglądaj Wideo: tvn24 Nieudana próba włamania. Włamywacz utknął w szybie wentylacyjnym

2. Andrzej Duda przygotował niespodziankę dla żony

2 kwietnia Agata Kornhauser-Duda obchodziła 47 urodziny. Z tej okazji prezydent Andrzej Duda przygotował jej niespodziankę. Pierwsza dama otrzymała od męża tort z podobizną pary prezydenckiej i kwiaty.

Oglądaj Wideo: Twitter/WPalacu Andrzej Duda przygotował niespodziankę dla żony

3. Przeciekający sufit przerwał obrady Izby Gmin

Brytyjska Izba Gmin przerwała w czwartek obrady z powodu cieknącej z sufitu wody, która uniemożliwiała prowadzenie dalszych obrad. Media na Wyspach uznały to za "symbol" kryzysu politycznego, w jakim Zjednoczone Królestwo znalazło się w okresie poprzedzającym brexit.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Przeciekający sufit przerwał obrady Izby Gmin

4. Krowa utknęła między klifami. Akcja ratunkowa

Widowiskowa akcja ratunkowa u wybrzeży Sardynii. Strażacy z Włoch uratowali krowę, która utknęła na skałach między klifami. Zwierzę zostało umieszczone w specjalnej uprzęży i przetransportowane helikopterem w bezpieczne miejsce.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Krowa utknęła między klifami. Akcja ratunkowa

5. Meteor rozświetlił niebo

Mieszkańcy hrabstwa Taylor na północny Florydy mogli zobaczyć jasno świecącą zielono-niebieską kulę ognia przecinającą niebo. Błysk pojawił się na niebie 30 marca około godziny 23.52.

Oglądaj Wideo: Reuters TV "Zobaczyłem coś szalonego". Meteor rozświetlił niebo

6. Detonacja pokrywy lodowej na chińskiej rzece

Od kilku dni w Chinach utrzymuje się wyjątkowo wysoka temperatura. W obawie przed powodzią na północy prowincji Heilongjiang przeprowadzono we wtorek operację wysadzenia w powietrze zamarzniętej powierzchni rzeki Huma. Materiały wybuchowe umieszczone na odcinku rzeki o łącznej długości prawie trzech kilometrów. - Z powodu wysokiej temperatury i niewielkich opadów musieliśmy przyspieszyć termin eksplozji. Dzięki tym detonacjom zmniejszy się ryzyko powodzi, co ochroni życie i mienie mieszkańców okolicy - powiedział przedstawiciel lokalnych władz Li Yansong.

Oglądaj Wideo: Reuters Detonacja pokrywy lodowej na chińskiej rzece

7. Noc w Luwrze do wygrania w konkursie

Szklana piramida Luwru na jedną noc zamieni się w sypialnię, a muzealne sale w prywatne pokoje. Wszystko z okazji konkursu, który paryska placówka organizuje we współpracy z platformą internetową Airbnb. Na dwoje szczęśliwców czeka między innymi prywatny koncert akustyczny w komnatach cesarza Napoleona III czy kolacja z Wenus z Milo.

Oglądaj Wideo: Reuters Noc w Luwrze do wygrania w konkursie

8. Strusie zamieszkały na niemieckich polach

Rejony niemieckiego jeziora Ratzeburger w ostatnich latach są zamieszkiwane przez strusie amerykańskie - nandu. Rolnicy skarżą się na zniszczone uprawy - zarówno przez ptaki, jak i chcących je zobaczyć turystów. Ta pierwsza i jedyna dzika populacja nandu w Europie pojawiła się po tym, jak przed laty z prywatnej hodowli w mieście Lubeka uciekło kilkanaście osobników. Ptaki rozpierzchły się i rozmnożyły. Według badań w okolicach jeziora Ratzeburger żyje obecnie około 560 osobników. Początkowo rolnicy sądzili, że populacja strusia przystosowanego do klimatu Ameryki Południowej nie wytrzyma warunków, jakie panują zimą na północy Niemiec, jednak ptaki dobrze sobie radzą.

Oglądaj Wideo: ENEX Strusie zamieszkały na niemieckich polach

9. Marsz Dziwnych Kroków w Budapeszcie

Pierwszego kwietnia na ulice Budapesztu wyszło kilkaset osób, żeby wziąć udział w Marszu Dziwnych Kroków. To wydarzenie, wzorowane na znanym skeczu Monty Pythona pod tytułem "Ministerstwo Dziwnych Kroków", odbyło się już po raz drugi. Organizator, aktor Benedek Petrok, podkreślił, że w całej akcji chodziło o to, by "kreatywnie i swobodnie rozruszać nogi”.

Oglądaj Wideo: Reuters Marsz Dziwnych Kroków w Budapeszcie

10. Nowi mieszkańcy zoo w Kopenhadze

Zoo w Kopenhadze będzie miało nowych mieszkańców. To dwie pandy, które przylecą do duńskiego ogrodu z prowincji Syczuan w Chinach. Zwierzęta przeszły już wszelkie, niezbędne badania i czekają tylko na transport.

Oglądaj Wideo: ENEX Nowi mieszkańcy zoo w Kopenhadze