Bohaterski mleczarz czy Lady Gaga? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Lady Gaga i Bradley Cooper na scenie w czasie koncertu w Las Vegas, funkcjonariusze policji pomagający słoniowi morskiemu w powrocie do oceanu, papież Franciszek śpiewający "Sto lat" czy może funkcjonariusz policji pomagający zagubionej owcy? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Wykonanie utworu "Shallow" na żywo było niespodzianką

W czasie koncertu w Las Vegas Lady Gaga zaskoczyła swoich fanów. Pod koniec występu zaprosiła na scenie Bradleya Coopera. Pierwszy raz wykonali na żywo przebój "Shallow", pochodzący z filmu "Narodziny Gwiazdy"

Wykonanie utworu "Shallow" na żywo było niespodzianką

2. Bohaterski mleczarz ocalił dziecko

Matka chciała uratować niemowlaka przed pożarem, rzucając go ludziom stojącym pod oknem. Wtedy dziecko wyślizgnęło się z becika i spadło z wysokości pierwszego piętra. Złapał je stojący poniżej mężczyzna.

Bohaterski mleczarz ocalił dziecko

3. Słoń morski przechodzi przez ulicę. Pomagają mu policjanci



Nietypowa interwencja kalifornijskiej policji. Funkcjonariusze natrafili na błąkającego się po łące słonia morskiego. Wspólnymi siłami przeprowadzili zwierzę przez ulicę, z powrotem do oceanu. Na opublikowanym przez policjantów nagraniu widać, jak trzech funkcjonariuszy otacza masywne zwierzę, by skierować je w stronę wody. Całą akcję policjanci skomentowali w internecie słowami "nigdy nie wiesz, jak będzie wyglądał twój kolejny dzień pracy".

Słoń morski przechodzi przez ulicę. Pomagają mu policjanci

4. Więzień wziął bibliotekarza jako zakładnika. Nagranie z policyjnej akcji



Dramatyczne chwile z udziałem skazańca i pracownika zakładu karnego. Służby upubliczniły nagranie z akcji odbicia zakładnika przetrzymywanego w bibliotece więziennej. Do zdarzenia doszło 26 grudnia ubiegłego roku w mieście Buckeye.

Więzień wziął bibliotekarza jako zakładnika. Nagranie z policyjnej akcji

5. Trzy miesiące nabożeństwa w Holandii, aby powstrzymać deportację



W środę w haskim kościele zielonoświątkowców zakończyło się trwające 96 dni nabożeństwo, które miało na celu zablokowanie deportacji ormiańskiej rodziny z Holandii. Rząd zgodził się, aby zostali oni w kraju.

Trzy miesiące nabożeństwa w Holandii, aby powstrzymać deportację

6. Wskoczył za psem do lodowatej wody. "Mógł umrzeć z zimna lub utonąć"

Kamera, którą miał przy sobie policjant, uchwyciła dramatyczną akcję ratunkową na jeziorze Michigan w Chicago. Do lodowatej wody wskoczył mężczyzna, który chciał uratować psa. "Pika był bardzo podekscytowany i uciekł ode mnie, pobiegł na plażę" - relacjonował właściciel psa. W pewnym momencie zwierzę wpadło do częściowo zamarzniętego jeziora. Mężczyzna, obawiając się o życie pupila, natychmiast wskoczył za nim do wody. Na szczęście w jeziorze woda sięgała do pasa, więc podniósł psa w ramionach i trzymał jego głowę nad wodą. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, chwycili się za ręce, żeby stworzyć ludzki łańcuch, i wyciągnęli mężczyznę na powierzchnię. Zarówno on, jak i pies wrócili do zdrowia.

Wskoczył za psem do lodowatej wody. "Mógł umrzeć z zimna lub utonąć"

7. "Wszystko ok? Aż strach iść dalej". Ogromny karambol i ochotniczy pomocnik z kamerą

Karambol na ośnieżonej drodze w Michigan. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, ciężarówek i samochodów osobowych. Świadek zdarzenia pospieszył sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Swą wędrówkę zarejestrował kamerą.

"Wszystko ok? Aż strach iść dalej". Ogromny karambol i ochotniczy pomocnik z kamerą

8. Funkcjonariusz policji pomaga bezpańskiej owcy



Policyjne interwencje bywają zaskakujące. Tak właśnie było w amerykańskim Summerville w Karolinie Południowej. Mieszkańcy zaalarmowali policję, że po okolicy błąka się bezpańska owca. Do czasu przyjazdu służb weterynaryjnych zwierzęciem zajął się więc jeden z funkcjonariuszy. Łatwo nie było.

Funkcjonariusz policji pomaga bezpańskiej owcy

9. "Sto lat" od Franciszka



Podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie papież Franciszek podszedł do tłumu pielgrzymów, wśród których stała kobieta w tekturowej tiarze papieskiej. Uwagę zwracał nie tylko jej wygląd, ale i transparent, który trzymała: "Babcie też rozrabiają". "Rozrabiaka" obchodziła w tym dniu urodziny, co uczcił sam papież śpiewając jej hiszpańskie "Sto lat".

"Sto lat" od Franciszka

10. Tysiące kilometrów wzdłuż urwiska. Chiński kurier z misją



Ekstremalna i pełna wyzwań. Chiński kurier tę trasę pokonuje niemal codziennie. 20 razy w miesiącu listonosz Dorje jedzie z prowincji Syczuan w środkowo-zachodniej części Chin do zajmowanego przez Chiny Tybetu. Droga przebiega na wysokości 3,5 tysiąca metrów, często biegnie tuż przy urwisku.

Tysiące kilometrów wzdłuż urwiska. Chiński kurier z misją