Nowe życie niedźwiadków, potężny rekin czy erupcja wulkanu?

Dwuletnia dziewczynka idąca w stronę policjantów z podniesionymi rękami, rakiety przelatujące nad stokiem narciarskim, nurkowanie z z żarłaczem ludojadem, czy akcja ratowania psa, pod którym załamał się lód? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Dwulatka, naśladując ojca, szła z podniesionymi rękami w stronę policjanta

Zatrzymanie na ulicach Tallahassee na Florydzie zbulwersowało część internautów. Na nagraniu widać, jak maleńka dziewczynka z podniesionymi rękami idzie boso w stronę policjanta. W odpowiedzi na film jednego z kierowców policja opublikowała własne nagranie, które pokazuje pełny obraz zdarzeń.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Dwulatka naśladując ojca, szła z podniesionymi rękami w stronę policjanta

2. Straciły matki w dramatycznych okolicznościach. Osiem sierotek zaczyna nowe życie

W ubiegłym tygodniu przeprowadzono akcję, dzięki której osiem osieroconych niedźwiadków zaczęło życie na wolności. Leśnicy z Colorado Parks and Wildlife udostępnili nagranie, na którym widać, jak transportują do gawr znajdujących się na zboczach jednego z najwyższych szczytów Gór Skalistych - Pikes Peak - osiem osieroconych niedźwiadków. Kilka poprzednich miesięcy niedźwiadki spędziły w ośrodku zajmującym się rehabilitacją dzikich zwierząt. Zaopiekowano się nimi, ponieważ straciły swoje matki.

Oglądaj Wideo: Reuters Straciły matki w dramatycznych okolicznościach. Osiem sierotek zaczyna nowe życie

3. Izraelski system Żelazna Kopuła. Nagranie ze Wzgórz Golan



Rakieta startuje spomiędzy ośnieżonych wzgórz i z ogłuszającym hukiem przelatuje nad stokiem narciarskim - siły zbrojne Izraela w poniedziałek opublikowały nagranie, na którym widać jak działa ich system obrony powietrznej Żelazna Kopuła. Wcześniej Izrael poinformował o zestrzeleniu za jego pomocą rakiety wystrzelonej z terytorium Syrii.

Oglądaj Wideo: Israel Defense Forces/Twitter Izraelski system Żelazna Kopuła. Nagranie ze Wzgórz Golan

4. Erupcja Popocatepetla. Potężny słup dymu, na zboczach potoki lawy



Meksykański wulkan Popocatepetl wypluł z siebie trzykilometrowy słup pyłu i dymu, a po zboczach stożka popłynęła lawa. Do erupcji doszło we wtorek o godzinie 21.06 czasu lokalnego (o godzinie 4.06 czasu polskiego). Służby obrony cywilnej stanu Puebla wydały alert drugiego stopnia, co oznacza, że może dojść do kolejnej erupcji. Mieszkańcom zalecono, aby nie zbliżali się na odległość mniejszą niż 12 kilometrów od wulkanu.

Oglądaj Wideo: ENEX Erupcja Popocatepetla. Potężny słup dymu, na zboczach potoki lawy

5."Będę gospodarzem gali Grammy!". Alicia Keys szczęśliwa, ale jej dzieci nie wiedzą, o co chodzi

Amerykańska piosenkarka Alicia Keys poprowadzi w Los Angeles uroczystość rozdania muzycznych nagród Grammy. Swym szczęściem próbowała się podzielić z własnymi dziećmi. Chyba nie spodziewała się takiej reakcji.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "Będę gospodarzem gali Grammy!". Alicia Keys szczęśliwa, reakcja jej dzieci - zaskakująca

6. Zanurkowała z żarłaczem ludojadem



W ubiegłym tygodniu na Hawajach dał się zauważyć dawno niewidziany w tamtejszych wodach gość. Była to sześciometrowa samica rekina białego, nazywanego też żarłaczem ludojadem. O tym, jak to jest pływać blisko takiej legendy, opowiada modelka i jednocześnie biolog morski Ocean Ramsey.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Zanurkowała z żarłaczem ludojadem

7. "Po to ćwiczymy, żeby pomagać ludziom, a czasami też zwierzętom". Na ratunek tonącemu psu



Na ratunek psu, pod którym załamał się lód na jednej z zamarzniętych rzek w stanie New Jersey w USA. Pomoc wezwali spacerowicze, którzy zauważyli, że wyziębione i zmęczone zwierzę samo nie jest w stanie dopłynąć do brzegu i może utonąć. Ratownicy dotarli do psa niemal w ostatniej chwili.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Right Reserved] "Po to ćwiczymy, żeby pomagać ludziom, a czasami też zwierzętom". Na ratunek tonącemu psu

8. Przejazd papieża, człowiek wybiega z tłumu, błyskawiczna reakcja kierowcy



Papież Franciszek jest już w Panamie, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży. Podczas przejazdu papieża po stolicy kraju nie obeszło się bez incydentu. Na ulicach na Franciszka oczekiwały tysiące osób.

Oglądaj Wideo: Reuters Przejazd papieża, człowiek wybiega z tłumu, błyskawiczna reakcja kierowcy

9. Śnieżny Smok zderzył się z górą lodową. 250 ton śniegu na pokładzie



Niestabilna pogoda oraz problemy z radarem spowodowały zderzenie chińskiego lodołamacza Xuelong - Śnieżny Smok - z górą lodową na Morzu Amundsena w pobliżu wybrzeży Antarktydy. Do wypadku doszło w gęstej mgle. Statek uderzył w górę z prędkością trzech węzłów, czyli 5,56 kilometra na godzinę. W wyniku kolizji pokład statku pokryło 400 metrów sześciennych śniegu i lodu o wadze 250 ton. Uszkodzony został maszt i niektóre grodzie, ale nikt z załogi nie ucierpiał. Do incydentu doszło w niedzielę podczas 35. chińskiej ekspedycji antarktycznej.

Oglądaj Wideo: Reuters Śnieżny Smok zderzył się z górą lodową. 250 ton śniegu na pokładzie

10. Próba odzyskania pamiątkowego zdjęcia zmarłego ojca



Spokojne wędkowanie dwóch mężczyzn w Kanadzie zamieniło się w nerwowe poszukiwania, kiedy telefon jednego z nich znalazł się pod powierzchnią lodu, na głębokości dziewięciu metrów. Na urządzeniu zapisana była fotografia zmarłego ojca jednego z wędkarzy, stąd też decyzja o odzyskaniu telefonu. Niecodzienną akcję ratunkową mężczyźni dokumentowali między innymi za pomocą podwodnej kamery.

Oglądaj Wideo: 2019 Cable News Network All Right Reserved Próba odzyskania pamiątkowego zdjęcia zmarłego ojca

Źródło: tvn24