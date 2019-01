Bawełna na Księżycu czy Egipt pod piaskową chmurą? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia

Spektakularne ćwiczenia samolotu na plaży czy niecodzienne zjawiska przyrodnicze? Wybierzcie najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Samolot ląduje na plaży

Niespotykane nagranie wojskowego samolotu startującego i lądującego na plaży to żadna nowość dla tamtejszych mieszkańców. Maszyna transportowa Hercules pojawiła się na angielskim wybrzeżu w ramach ćwiczeń RAF. Lokalni mieszkańcy są do takiego widoku przyzwyczajeni - podobne ćwiczenia są tu organizowane kilka razy w roku. Piloci RAF ćwiczą na plaży tak zwany krótki start i lądowanie. Dzięki temu wiedzą, jak szybko poderwać maszynę z nietypowego pasa startowego.

2. Ogromny wirujący dysk. Niezwykłe zjawisko powstało na rzece w stanie Maine

Na rzece w stanie Maine pojawił się dysk, który wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców. W mediach społecznościowych zawrzało. Teorii o przeznaczeniu tego obiektu było tyle, ilu internautów. Najczęstsze? Lądowisko dla kosmitów, karuzela dla kaczek (co nie jest do końca nieuzasadnione) i znak zbliżającej się zagłady.

3. Chmura piasku nad znaczną częścią Egiptu

W wyniku potężnej burzy piaskowej, która przeszła nad Egiptem, zginęło co najmniej pięć osób. Zjawisko doprowadziło do poważnych zakłóceń w transporcie lądowym, morskim i lotniczym. Burza piaskowa doprowadziła do zawalenia się budynku w muhafazie (prowincji gubernatorskiej) Port Said na północnym wschodzie kraju.

4. Bawełna wykiełkowała na Księżycu



Po raz pierwszy na Księżycu wykiełkowały nasiona. Stało się to na pokładzie chińskiego lądownika Chang'e 4. Niestety, jak się wkrótce okazało, nie przetrwały księżycowej nocy. Sonda Chang'e 4 wylądowała na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca 3 stycznia 2019 roku. To pierwsza misja, której celem jest zbadanie "ciemnej strony" naszego satelity.

5. Chmury jak z "Dnia Niepodległości"



Na argentyńskim niebie pojawił się gigantyczny wał szkwałowy. Chmury wyglądały, jakby były zwiastunem inwazji Obcych.

6. Wypoczywali na plaży, nagle pojawił się kajman. "To było straszne"



Plażowicze wypoczywający nad morzem na północy Kolumbii wpadli w popłoch, gdy między nimi pojawił się kajman, gad z rodziny aligatorowatych. Działo się to w Parku Narodowym Tayrona, sąsiadującym z miastem Santa Marta.

