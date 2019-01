Kozica w zaspie czy auto w basenie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Policjanci, którzy uratowali kierowcę z płonącego samochodu, szczeniak uratowany z uścisku pytona, "najpiękniejsza księgarnia na świecie" w stolicy Argentyny czy może dziesięciometrowy skok jelenia tuż przed samochodem? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Roczne dziecko biegało po ulicy bez opieki

W mroźny czwartkowy dzień w Milwaukee w stanie Wisconsin po ulicy biegała półnaga roczna dziewczynka. Dostrzegła ją kobieta kierująca miejskim autobusem. Zatrzymała pojazd i zabrała malucha do środka. Jedna z pasażerek okryła dziecko kurtką do czasu przyjazdu policji.

Oglądaj Wideo: Reuters Roczne dziecko biegało po ulicy bez opieki

2. Dramatyczna walka o życie. Policjanci wyciągają kierowcę z płonącego auta



Wyciągniemy cię stamtąd! - krzyczał policjant do kierowcy uwięzionego w płonącym samochodzie. Funkcjonariusze ruszyli na pomoc mężczyźnie zakleszczonemu we wraku po zderzeniu dwóch aut w Edgewater na Florydzie.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Dramatyczna walka o życie. Policjanci wyciągają kierowcę z płonącego auta

3. Pyton zaatakował szczeniaka. Właścicielka rzuciła się na ratunek



Wąż dusiciel zaatakował małego teriera o imieniu Alfie. Na pomoc szczeniakowi ruszyła właścicielka, która wyswobodziła psa z uścisku węża.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Pyton zaatakował szczeniaka

4. Dla niektórych to raj. "Najpiękniejsza księgarnia na świecie"



Do Buenos Aires turystów przyciąga kolejna atrakcja. Otwarty w 1919 roku teatr Grand Splendid przeżywa drugą młodość. O jego przywrócenie do życia zadbała sieć księgarni El Ateneo.

Oglądaj Wideo: Reuters Dla niektórych to raj. "Najpiękniejsza księgarnia na świecie"

5. Kozica w wielkiej zaspie i czujni kolejarze. Niecodzienna akcja ratunkowa



Personel pociągu przemierzającego austriacką Styrię zauważył, że lawina zasypała kozicę. Na pomoc zwierzęciu, uwięzionemu w wielkiej zaspie, ruszyło dwóch mężczyzn z łopatami. Odkopanie kozicy zajęło dobrych kilka minut, ale wysiłek się opłacił. Uwolniona, odbiegła w dal.

Oglądaj Wideo: Reuters Kozica w wielkiej zaspie i czujni kolejarze. Niecodzienna akcja ratunkowa

6. Pilot wykazał się mistrzowską precyzją



Pilot helikoptera wykonał spektakularny manewr na wysokości dwóch tysięcy metrów i uratował narciarza. Nagranie stało się hitem w internecie. "Kiedy twój pilot jest Jamesem Bondem" - napisano w jednym z komentarzy.

Oglądaj Wideo: Nicolas Derely via Storyful | x-news Pilot wykazał się mistrzowską precyzją

7. „Profesor statystyki utopił się w jeziorze, którego średnia głębokość wynosiła dziesięć centymetrów"



Senator PiS Jan Maria Jackowski podzielił się z dziennikarzami anegdotą. - Jest znana taka anegdota, że profesor statystyki utopił się w jeziorze, którego średnia głębokość wynosiła dziesięć centymetrów - powiedział. Odniósł się w ten sposób do danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia brutto na stanowisku dyrektora w NBP.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Profesor statystyki utopił się w jeziorze, którego średnia głębokość wynosiła dziesięć centymetrów"

8. ”Nie ma nic lepszego niż córka". Niemowlę na rękach Obamy



- Gdy pierwszy w historii czarny prezydent USA bierze na ręce naszą córkę, całuje ją w czoło, to musi być jeden z najbardziej przełomowych momentów w życiu każdego rodzica - cieszyła się matka siedmiotygodniowej Paisley. Rodzice niemowlęcia nie kryli zachwytu po krótkim spotkaniu z Barackiem Obamą.

Oglądaj Wideo: Reuters TV "Nie ma nic lepszego niż córka". Niemowlę na rękach Obamy

9. "Latający jeleń". Dziesięciometrowy skok tuż przed samochodem

Dziesięciometrowej długości skok na dwa metry w górę. Mało kto takiego wyczynu spodziewałby się po jeleniu. O tym, że zwierzę to jest jednak zdolne tego dokonać, przekonuje nagranie, zarejestrowane przez pracownika Nadleśnictwa Łomża.

Oglądaj Wideo: Nadleśnictwo Łomża "Latający jeleń". Dziesięciometrowy skok tuż przed samochodem



10. "Zobaczyłem auto, które właśnie zanurzało się w moim basenie"



W Pompano Beach, niedaleko Miami na Florydzie kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, wypadł z drogi, przebił płot i wjechał na jedną z posesji, prosto do basenu.

Oglądaj Wideo: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] "Zobaczyłem auto, które właśnie zanurzało się w moim basenie"