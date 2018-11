Statek taran czy przerażeni piłkarze? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Najwyższy pomnik na świecie odsłonięty w Indiach, szkolny autobus porwany przez rwący nurt, kolizja w porcie w Barcelonie czy może najdroższe perfumy świata? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Wielki statek kontra nabrzeże. Kolizja w porcie w Barcelonie

Pasażerski prom staranował stojący na nabrzeżu portu w Barcelonie dźwig. Doszło do tak zwanego efektu domina. Dźwig runął na stojące na torach cysterny. Do wypadku doszło około południa w środę. Prom najprawdopodobniej został pchnięty przez silny podmuch wiatru. Statek z impetem uderzył w stojącą na nabrzeżu konstrukcję. Spod dźwigu natychmiast wybiegli pracujący tam robotnicy. Maszyna spadła na stojące na portowych torach cysterny wypełnione chemikaliami, które niemal od razu się zapaliły. Katastrofa wyglądała spektakularnie, na szczęście nikt nie ucierpiał.

2. Halloweenowa zabawa piłkarzy PSG. Wrzaski i piski w "domu strachu"

Piłkarze francuskiego klubu piłkarskiego PSG urządzili sobie "straszny" wieczór Halloween. Nie na żarty przestraszyli się wilkołaków i magicznych dyń. "Dom strachu" odwiedziły takie gwiazdy, jak Thiago Silva, Lass Diarra czy Eric-Maxim Choupo-Moting. Piłkarzy szczególnie wystraszyła dynia, do której musieli włożyć dłoń, nie wiedząc, co znajduje się w środku. Ich zabawne reakcje nagrała kamera.

3. Jak Donald Trump radzi sobie z parasolem?



Sobota w Waszyngtonie była wietrzna i deszczowa. Nic dziwnego, że prezydent Donald Trump schronił się pod parasolem w drodze do Air Force One, którym miał lecieć do Indiany i Illinois. Gdy okazało się, że rozłożony parasol w drzwiach maszyny się nie mieści, amerykański przywódca nie zawracał sobie głowy jego składaniem. Po prostu zostawił go na trapie, a sam wszedł do samolotu. Wkrótce po schodkach wbiegł agent Secret Service, parasol złożył i przekazał na pokład.



4. Najwyższy pomnik na świecie

Najwyższy na świecie pomnik, mierzący 182 metry, stanął w Indiach. Przedstawia Sardara Patela, zmarłego w 1950 roku polityka, którego - jak przekonuje indyjski premier Narendra Modi - przyćmił rozgłos otaczający "dynastię" Nehru-Gandhi.

5. Najdroższe perfumy świata. Flakonik za półtora miliona dolarów

Zdobiona złotem buteleczka trafi do Los Angeles, gdzie podziwiać ją będą goście wpisani na ekskluzywną listę VIP-ów. Perfumy są przygotowywane na indywidualne zamówienie klienta. Na razie znalazł się jeden nabywca, ale francuski producent nie traci nadziei, że luksusowy zapach reklamowany jako "Świat uszyty na miarę" skusi również kolejnych klientów.

6. Książę Harry pozdrowił zebranych w sześciu językach

Trwa podróż książęcej pary po Nowa Zelandii. Książę Harry w trakcie uroczystego spotkania z udziałem władz i przedstawicieli lokalnych społeczności pozdrowił zebranych w sześciu różnych językach ludów Pacyfiku. Jego wysiłki zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem.

7. Trident Juncture 18. Największe manewry NATO od "zimnej wojny"

W ćwiczeniach w Norwegii, na Atlantyku i Bałtyku bierze udział 50 tysięcy żołnierzy ze wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, 10 tysięcy pojazdów lądowych, 65 okrętów i 250 samolotów oraz śmigłowców. Manewry potrwają do 23 listopada.

8. Zaryzykował, ruszył. Szkolny autobus porwany przez rwący nurt

W Teksasie kierowca szkolnego autobusu zlekceważył nie tylko znaki drogowe, ale - przede wszystkim - wyraźnie wezbraną wodę zalewającą drogę. Wjechał w jej nurt. Ten po chwili porwał autobus. Oprócz kierowcy w szkolnym autobusie był jeszcze 12-letni uczeń. Chłopak zadzwonił z płaczem do matki. Wezwane służby ratunkowe bezpiecznie wyprowadziły z pojazdu ucznia i kierowcę, który w trybie natychmiastowym stracił pracę i trafił do aresztu. Odpowie między innymi za narażenie zdrowia i życia dziecka, które w czasie jazdy autobusem było pod jego opieką.

9. Maraton po kostki w wodzie

Włochy zmagają się ze skutkami gwałtownej pogody, w Wenecji podniósł się poziom wody. Nie przeszkodził jednak uczestnikom maratonu, którzy musieli biegać w wodzie sięgającej im do kostek. Wielu z nich odebrało tę niedogodność jako dodatkowe wyzwanie i wcale nie zrażało się, że woda utrudnia bieganie.

10. Trzęsienie ziemi przerwało obrady parlamentu

Odczuwalne na niemal całej nowozelandzkiej Wyspie Północnej trzęsienie ziemi miało co prawda magnitudę 6,1, ale nie spowodowało poważnych zniszczeń, nie ma też doniesień o poszkodowanych. Doprowadziło natomiast do przerwania, na około pół godziny, obrad parlamentu Nowej Zelandii. Na nagraniu widać, że deputowani reagują ze spokojem na apel o stosowanie się do procedur, udanie się do swoich biur i upewnienie się, że ich pracownicy są bezpieczni.

