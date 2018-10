Pies na boisku czy hologram prezydenta? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





1. Samolot transportowy przeleciał między wieżowcami



Mieszkańcy Brisbane w Australii mogli z bliska podziwiać wojskowy samolot transportowy Boeing C-17A Globemaster. Maszyna leciała tuż nad rzeką między wieżowcami. Pokaz lotniczy Królewskich Sił Powietrznych Australii był częścią corocznego festiwalu Riverfire pod koniec września.

Samolot transportowy przeleciał między wieżowcami

2. Spektakularny start i lądowanie. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejnego satelitę



Firma SpaceX z powodzeniem przeprowadziła start i lądowanie swojej rakiety Falcon 9. Start miał miejsce w bazie w Kalifornii, ponad 200 kilometrów od Los Angeles. Falcon 9 wyniosła na orbitę satelitę argentyńskiej agencji kosmicznej.

Spektakularny start i lądowanie. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę kolejnego satelitę

3. Pies przerwał mecz na ponad dwie minuty



Czasami atakował, raz był w głębokiej defensywie, ewidentnie grał na czas. Z murawy nie udało się go wyprosić nawet podstępem. Kibice widzieli na boiskach już wielu intruzów, ale tak uparta sztuka to rzadkość. Mecz gruzińskiej ekstraklasy Dila z Torpedo Kutaisi (0:0) pies przerwał na ponad dwie minuty.

Pies przerwał mecz na ponad dwie minuty

4. Przystawił broń do głowy kolegi by zrobić zdjęcie. Błyskawiczna reakcja obsługi strzelnicy



Nagranie z monitoringu klubu strzeleckiego w Teksasie pokazuje, jak mężczyzna interweniował podczas treningu dwóch nieostrożnych kursantów. Jeden z nich najpierw robi sobie selfie z pistoletem w dłoni, a następnie przystawia broń do głowy kolegi. Instruktor strzelnicy szybko odebrał broń mężczyźnie i wyprowadził go z terenu strzelnicy. Panowie dostali dożywotni zakaz wstępu do tej strzelnicy.

Przystawił broń do głowy kolegi by zrobić zdjęcie. Błyskawiczna reakcja obsługi strzelnicy

5. Hologram Ronalda Reagana w prezydenckiej bibliotece



W prezydenckiej bibliotece w Kalifornii w środę pojawił się trójwymiarowy hologram byłego prezydenta USA Ronalda Reagana. Niezwykła projekcja powstała przy użyciu archiwalnych nagrań z 300 kamer filmujących głowę prezydenta pod różnym kątem, zaś jego wypowiedzi były połączeniem fragmentów dawnych wypowiedzi. Łącznie, dzięki pracy ekspertów z Hollywood, zaprezentowane zostaną w ten sposób trzy różne sceny z życia Reagana.

Hologram Ronalda Reagana w prezydenckiej bibliotece

6. Dziewczynka przestała oddychać. Uratowali ją zastępcy szeryfa



Rodzice z noworodkiem wybrali się do centrum handlowego w Portland w stanie Oregon (USA), by zrobić swojej córce pierwsze zdjęcia portretowe. Nagle dziewczynka przestała oddychać. Rodzice wezwali pomoc. Pierwsi na miejscu pojawili się trzej zastępcy szeryfa. Natychmiast przystąpili do reanimacji. Ich interwencja przywróciła oddech maleńkiej Audrey. Dramatyczną akcję ratunkową zarejestrował monitoring. Jak poinformował szpital, dziewczynka czuje się dobrze.

Dziewczynka przestała oddychać. Uratowali ją zastępcy szeryfa

7. Kim Dzong Un prawdopodobnie ma nową limuzynę



Kim Dzong Un prawdopodobnie ma nową limuzynę marki Rolls-Royce - informują amerykańskie media. Jeżeli informacje te potwierdzą się, mogłoby to oznaczać, że północnokoreański przywódca pozyskał ją pomimo międzynarodowych sankcji, które powinny mu to uniemożliwić. CNN nazwał to "policzkiem wymierzonym szefowi amerykańskiej dyplomacji".

Kim Dzong Un prawdopodobnie ma nową limuzynę

8. Schowali się w koszach na śmieci i uciekli z więzienia. Nie zdążyli nacieszyć się wolnością



Dwaj osadzeni pracowali w kuchni jednego z więzień w stanie Kentucky w USA. Ukryli się w w koszach na śmieci i poczekali, aż zostaną one wyniesione poza teren więzienia. Gdy zorientowali się, że są sami, wyskoczyli ze śmietników i schowali się za kontenerem. Tam zrzucili z siebie charakterystyczne pomarańczowe kombinezony i uciekli. Nie zdążyli się nacieszyć wolnością - jeden z nich wpadł następnego dnia, gdy został rozpoznany przez sąsiadów. Drugiego policjanci zatrzymali kilka godzin później. Wcześniej odsiadywali karę w wiezieniu o złagodzonym rygorze. Teraz ten rygor z pewnością będzie większy.

Schowali się w koszach na śmieci i uciekli z więzienia. Nie zdążyli nacieszyć się wolnością

9. Być jak Theresa May. Taneczne ruchy Jean-Claude'a Junckera



Taneczny krok Theresy May zainspirował szefa Komisji Europejskiej. W czwartek podczas swojego wystąpienia w Brukseli Jean-Claude Juncker naśladował ruchy brytyjskiej premier z ostatniej konwencji Partii Konserwatywnej. Szefowa brytyjskiego rządu podeszła do mównicy w rytm piosenki "Dancing Queen" zespołu Abba.

Być jak Theresa May. Taneczne ruchy Jean-Claude'a Junckera

10. Slalom kilkanaście metrów nad ziemią - "Red Bull Air Race" w Indianie



Zasady lotniczego wyścigu, który odbył się w stanie Indiana w USA, były proste - jak najszybciej pokonać trasę slalomu, przelatując między nadmuchiwanymi pylonami na wysokości 25 metrów nad ziemią. Walka kilkunastu zawodników była bardzo zacięta. Trzech najlepszych pilotów pokonało trasę w minutę i 7 sekund, a różnice były trudne do zauważenia gołym okiem - pomiędzy zwycięzcą a drugim zawodnikiem: pół sekundy, a między drugim a trzecim pilotem - zaledwie ćwierć sekundy. Tym razem triumfowali Amerykanie przed zespołem z Czech i Francji.

Slalom kilkanaście metrów nad ziemią - "Red Bull Air Race" w Indianie

Źródło: tvn24