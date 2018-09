Bojowa foka czy buty za 17 milionów euro? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Siedmiolatka zaśpiewała przed meczem hymn i skradła serca kibiców. Will Smith uczcił swe urodziny skokiem na bungee z helikoptera. Krokodyl płynął ulicą meksykańskiego miasta. A w Barcelonie ustawili wieżę z ludzi. Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Foka wymierzyła cios kajakarzowi. Dostał w twarz ośmiornicą

Kyle Mundler razem z przyjaciółmi kajakował u wybrzeżu Kaikoury w Nowej Zelandii. Sielankowy nastrój przerwała foka. Wynurzyła się nagle z wody i uderzyła mężczyznę ośmiornicą.

2. Siedmiolatka skradła serca kibiców. Jej hymn poruszył wszystkich

Ten występ fani piłki nożnej w USA na pewno zapamiętają na długo. Ich serc nie skradł jednak żaden piłkarz, ale siedmioletnia Malea Emma. Zaangażowanie, z jakim przed meczem Los Angeles Galaxy zaśpiewała amerykański hymn, przyćmiło nawet grę słynnego Zlatana Ibrahimowicia. Szwedzki gwiazdor też był występem dziewczynki zachwycony.

3. Stukaratowe diamenty i białe złoto. Najdroższe buty na świecie

Niezwykłe buty możemy kupić w Dubaju. Ta para szpilek kosztuje 17 milionów euro. Wszystko za sprawą zdobień ze stukaratowych diamentów osadzonych w białym złocie. Właściciel sklepu, gdzie można kupić ekskluzywne obuwie, nie obawia się braku zainteresowania. - Widujemy tutaj potencjalnych kupców - przekonuje.

4. Skok na bungee z helikoptera. Will Smith świętował 50. urodziny

Nad Wielkim Kanionem w Arizonie 50-letni Will Smith skoczył na linie z helikoptera. - To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem w moim życiu - powiedział tuż po skoku nad przepaścią. Wydarzenie było nagrywane i transmitowane. Dochód zostanie przekazany na cele charytatywne - na pomoc w dostępie do edukacji dla dzieci z biednych krajów.

5. Prezydent Duda i Donald Tusk rozmawiali w Nowym Jorku

Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się Nowym Jorku przy okazji obrad Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozmawiali długo przed wystąpieniem prezydenta, który na forum organizacji mówił o przystąpieniu Polski do programu wzmocnienia operacji pokojowych ONZ

6. Krokodyl zaczaił się w ulicznej kałuży

Ulewne deszcze przechodzące przez stan Michoacán w południowo-zachodnim Meksyku spowodowały liczne podtopienia. Wiele ulic zamieniło się w rwące rzeczki, jeszcze inne w ogromne kałuże. Do jednej z nich zawitał krokodyl. Zaniepokojeni mieszkańcy wezwali na pomoc służby. Nagranie przedstawia akcję schwytania nieproszonego gada.

7. Wieża z ludzi w Barcelonie. Tradycja ich wznoszenia sięga XVIII wieku

Setki osób zgromadziły się na jednym z centralnych placów Barcelony, by obserwować "castells" - czyli "wieże z ludzi". Dochodzą one nawet do wysokości dziesięciu pięter. W 2010 roku ta coroczna katalońska tradycja została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

8. Latająca świnia nad Berlinem. Kolorowy festiwal latawców

Mistrzowie podniebnych akrobacji latawcami pokazali swoje umiejętności w niemieckiej stolicy już po raz siódmy. Część z latających zwierząt i postaci z bajek zostało wykonanych własnoręcznie przez uczestników konkursu. Wydarzenie odbyło się w jednym z największych parków miejskich na świecie, o powierzchni 355 hektarów.

9. Lądowanie przy porywistym wietrze

Nieudana próba lądowania przy silnym wietrze, który towarzyszył burzy Ali nad Wyspami Brytyjskim. Podmuchy osiągające prędkość około 70 kilometrów na godzinę uniemożliwiły pilotowi airbusa A319 posadzenie maszyny na lądowisku. Po przelocie bokiem nad całą długością pasa pilot poderwał samolot i dopiero przy drugim podejściu, po piętnastu minutach, bezpiecznie wylądował.

10. Wykoleił się pociąg, wagony wpadły do rzeki

W okolicy miejscowości Alton w amerykańskim stanie Iowa pociąg towarowy wykoleił się i częściowo wpadł do wody. Przewróciło się 38 z 95 wagonów, w których przewożony był piach i olej sojowy. Władze poinformowały, że nikomu nic się nie stało, a do rzeki, do której wpadł pociąg, nie dostały się żadne niebezpieczne substancje.

