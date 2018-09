Filmowe oświadczyny czy zgubiony but pierwszej damy? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Rosyjski prezydent testujący karabin snajperski, chihuahua, którą właściciele odnaleźli po dwóch miesiącach w innym stanie, przeprowadzka 150 letniego domu, psy uratowane przez straż przybrzeżną po przejściu huraganu Florence czy oświadczyny podczas rozdania nagród Emmy? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Nad stanem Wirginia przeszło tornado. W porównywalnym czasie pojawiło się nawet 12 takich zjawisk. Żywioły są powiązane z pozostałościami po huraganie Florence.

Suczka o imieniu Pumpkin zaginęła dwa miesiące temu w kalifornijskiej Pasadenie. Po intensywnych poszukiwaniach udało się ją odnaleźć. Okazało się, że chihuahua zawędrowała aż do sąsiedniego stanu - Arizony. Dzięki udostępnianym postom w mediach społecznościowych, właściciele skontaktowali się ze schroniskiem i sprowadzili psa do domu. Zarówno Pumpkin, jak i jej właściciele, nie kryli radości z ponownego spotkania.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zostali we wtorek przyjęci w Białym Domu przez Donalda Trumpa i jego żonę Melanię. W drodze na spotkanie polska pierwsza dama, wsiadając do samochodu, nieoczekiwanie zgubiła but, co nie uszło uwadze kamer. - Te amerykańskie samochody są zdecydowanie za duże - ocenił w "Szkle kontaktowym" satyryk i felietonista Krzysztof Daukszewicz.

Straż przybrzeżna uratowała parę i ich kilkanaście psów czekających na pomoc w otoczonej wodą przyczepie w hrabstwie Columbus w Północnej Karolinie (USA). Stan wód po przejściu huraganu Florence wciąż się podnosił. Nagranie przedstawia akcję ratowania dziesięciu psów rasy beagle oraz czterech pitbulli. Psy nie posiadają się z radości na widok ratowników.

Władimir Putin w środę odwiedził strzelnicę Kałasznikowa koło Moskwy. Rosyjski prezydent nie tylko obejrzał najnowsze modele uzbrojenia, ale też osobiście przetestował jeden z nich - prototypowy karabin wyborowy SVCh "Czukawin". Na nagraniu widać, jak Putin uczy się obsługi karabinu, a następnie strzela do celów oddalonych o 600 metrów. Według Rosjan nowy karabin ma być wyjątkowo celny, nie poinformowano jednak, jak wypadł prezydent.

Mieszkańcy Plano w północnym Teksasie zdecydowali o zmianie adresu 150 letniej rezydencji. Decyzja o przeprowadzce została podjęta, bo w dotychczasowej lokalizacji ma powstać park miejski. Mieszkańcy w głosowaniu stwierdzili jednak, że najstarszy dom trzeba ocalić. Dlatego został odcięty od fundamentów, precyzyjnie osadzony na stalowych belkach i przewieziony na ciężarówce do innej dzielnicy. Koszt całej akcji to blisko ćwierć miliona dolarów.

O tym, że podczas nocnej zmiany można brać udział w niecodziennych interwencjach, przekonał się jeden z policjantów w mieście Aurora w Illinois. 11 września około godziny 5.20 policja przyjęła zgłoszenie o skunksie, którego nos zaklinował się w plastikowym kubku. Na pomoc ruszył mu oficer Derrick Hight. Policjant pojechał na parking w okolicy pralni, gdzie znajdowało się zwierzę. Mężczyzna ostrożnie krążył wokół skunksa, a gdy wybrał odpowiedni moment, zbliżył się i uwolnił stworzenie. Następnie odrzucił kubek i w popłochu uciekł odstraszony nieprzyjemnym aromatem.

Basen w niemieckim Hanau otwarto dla zwierząt tuż przed zamknięciem na sezon zimowy. Kąpało się w nim ponad 400 psów. To już czwarta taka akcja zorganizowana dla czworonogów. Część pieniędzy zebranych podczas wydarzenia zostanie przeznaczona na schroniska dla zwierząt.

Ręczne koszenie szkolnego boiska albo kara więzienia. Taki wybór sędzia z Ohio postawił przed 19-latkiem, który wyciął przekleństwa na szkolnym trawniku. Dodatkowo zarządził dla niego sześciomiesięczny okres próbny i zobowiązał do pozytywnego zaliczenia egzaminu kończącego szkołę średnią.

Zastanawiasz się, dlaczego nie lubię Cię nazywać swoją dziewczyną? Ponieważ chciałbym nazywać Cię swoją żoną - nieoczekiwanie Glenn Weiss zwrócił się do swojej partnerki podczas gali rozdania nagród Emmy. Dziękując za statuetkę za reżyserię 90. gali rozdania Oscarów oświadczył się on Jen Svendsen na oczach zgromadzonych gości, wzbudzając gorące owacje.

