Tańczący policjant czy niezdarny bandyta? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: Reuters

Dziecko uratowane z czwartego piętra

09.09 | Do całej sytuacji doszło w mieście Changshu we wschodnich Chinach. Dziecko po drzemce wyszło z łóżeczka i otworzyło drzwi balkonowe. Na ratunek ruszyło dwóch kurierów, którzy z ulicy zobaczyli co dzieje się na górze. - Było około godziny 10 kiedy zobaczyłam przed okno tę małą dziewczynkę, była kompletnie naga. Wtedy zauważyłam też, że na dole z auta wysiadło dwóch mężczyzn, którzy zaczęli się wspinać, aby uratować dziecko - opowiada świadek zdarzenia. Cała sytuacja zakończyła się bez niczyjej krzywdy - mężczyźni w szybkim tempie wspięli się po innych balkonach i uratowali dziecko. - Jestem bardzo wdzięczny tym dwóm bohaterom. To było dla nich bardzo niebezpieczne, wspinać się tak wysoko - powiedział ojciec dziecka.

