Miętówka dla Michelle czy rubinowe pantofelki? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





»

Odnalezione po 13 latach najsłynniejsze buty Hollywood, niebezpieczne parkowanie w Pittsburghu czy największa na świecie morska elektrownia wiatrowa? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Miętówka dla Michelle Obamy. Gest Georga Busha robi furorę w sieci Nowe nagrania z migrantami z Francji Najsłynniejsze buty Hollywood odzyskane po 13 latach Auto wybiło dziurę w ścianie budynku. Zawinił parkingowy Pięcioletni chłopiec jest zrozpaczony. Muzeum, które uwielbiał, spłonęło Strój baleriny "zamrożony" przez warstwy soli. Rzeźby z Morza Martwego Samochód rozerwało na części. Zawodniczka wystrzelona jak z katapulty Największa na świecie morska farma wiatrowa. Zobacz, jak powstawała Spadła z sufitu. Zgubiła się, będąc w toalecie Hołd brytyjskich gwardzistów dla Arethy Franklin Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl Wyniki głosowania 100% Miętówka dla Michelle Obamy. Gest Georga Busha robi furorę w sieci 100% 0% Nowe nagrania z migrantami z Francji 0% 0% Najsłynniejsze buty Hollywood odzyskane po 13 latach 0% 0% Auto wybiło dziurę w ścianie budynku. Zawinił parkingowy 0% 0% Pięcioletni chłopiec jest zrozpaczony. Muzeum, które uwielbiał, spłonęło 0% 0% Strój baleriny "zamrożony" przez warstwy soli. Rzeźby z Morza Martwego 0% 0% Samochód rozerwało na części. Zawodniczka wystrzelona jak z katapulty 0% 0% Największa na świecie morska farma wiatrowa. Zobacz, jak powstawała 0% 0% Spadła z sufitu. Zgubiła się, będąc w toalecie 0% 0% Hołd brytyjskich gwardzistów dla Arethy Franklin 0% Oddanych głosów: 7 zobacz wyniki

1. Nowe nagranie z migrantami z Francji

Grupy młodych mężczyzn wciąż atakują w północnej Francji ciężarówki, próbując w ten sposób przedostać się na Wyspy Brytyjskie - informują brytyjskie i amerykańskie media. Telewizja Sky News pokazała nagrania, na których grupy młodych mężczyzn gonią pojazdy i próbują dostać się do ich środka.

Oglądaj Wideo: AP Nowe nagrania z migrantami z Francji

2. Miętówka dla Michelle Obamy. Gest Georga Busha robi furorę w sieci

George W. Bush dyskretnie częstuje miętówkami Michelle Obamę - taką scenę uchwyciła telewizyjna kamera w trakcie uroczystości pogrzebowych senatora Johna McCaina. Nagranie byłego amerykańskiego prezydenta i byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych robi furorę w internecie. A w komentarzach na forach "miętówki" urastają wręcz do symbolu nadziei na zgodne współistnienie reprezentantów Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Miętówka dla Michelle Obamy. Gest Georga Busha robi furorę w sieci

3. Najsłynniejsze buty Hollywood odzyskane po 13 latach

Odnaleziono najsłynniejsze buty Hollywood, czyli rubinowe pantofelki Judy Garland. Aktorka grała w nich Dorotkę w ekranizacji "Czarnoksiężnika z krainy Oz” w 1939 roku. Na potrzeby filmu powstało sześć par takich pantofelków. Pięć z nich przetrwało, ale jedna została skradziona z muzeum aktorki 13 lat temu. Teraz udało się je odzyskać. Ich wartość szacowana jest na około trzy miliony dolarów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Najsłynniejsze buty Hollywood odzyskane po 13 latach

4. Hołd brytyjskich gwardzistów dla Arethy Franklin

Podczas zmiany warty w Pałacu Buckingham brytyjscy gwardziści w wyjątkowy sposób oddali cześć zmarłej Arecie Franklin. W tym samym czasie, w której trwały uroczystości pogrzebowe królowej soulu, zagrali oni jeden z jej największych przebojów "Respect" (pol. szacunek). "W armii szacunek dla innych jest podstawą wszystkiego, co robimy" - oświadczono pod zamieszczonym w internecie nagraniem.

Oglądaj Wideo: British Army/Youtube Hołd brytyjskich gwardzistów dla Arethy Franklin

5. Auto wybiło dziurę w ścianie budynku. Zawinił parkingowy

Niebezpieczne parkowanie w Pittsburghu. Auto przebiło się przez ścianę piętrowego parkingu i zawisło na wysokości drugiego piętra. Jego tył widać było z ulicy. Sytuację szybko udało się opanować. Nikomu nic się nie stało. Jak piszą lokalne media, winny całego zajścia był nie właściciel auta, a hotelowy parkingowy. Świadkowie relacjonują, że kiedy jedli śniadanie, usłyszeli duży huk, a kiedy wyszli, zobaczyli już wystające ze ściany auto, które zawisło nad ulicą. Policja na wszelki wypadek zablokowała ruch. Auto szybko udało się usunąć. W ścianie została jednak duża dziura.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Auto wybiło dziurę w ścianie budynku. Zawinił parkingowy

6. Pięcioletni chłopiec jest zrozpaczony. Muzeum, które uwielbiał, spłonęło

Pożar brazylijskiego Muzeum Narodowego w Rio de Janeiro, który strawił 90 procent z 20 milionów wystawianych tam eksponatów i dokumentów, poruszył tych, który wielu Brazylijczyków. Matka chłopca zafascynowanego dinozaurami umieściła w internecie film nagrany w czasie ich wspólnej wizyty w muzeum. Po pożarze, w którym budynek doszczętnie spłonął, chłopiec jest zrozpaczony. Jego ulubiona ekspozycja prawdopodobnie nie przetrwała.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Pięcioletni chłopiec jest zrozpaczony. Muzeum, które uwielbiał, spłonęło

7. Strój baleriny "zamrożony" przez warstwy soli. Rzeźby z Morza Martwego

Izraelska artystka, Sigalit Landau, wykorzystała wysokie zasolenie Morza Martwego, tworząc kolekcję "zamrożonych" rzeźb. Obejmuje ona strój baletowy, buty oraz instrumenty muzyczne. Artystka, która od dzieciństwa regularnie odwiedzała Morze Martwe, rozpoczęła projekt po zauważeniu kryształowych formacji wzdłuż jego brzegów. Jej nowe prace zostaną zaprezentowane w Muzeum Der Moderne Rupertinum w Salzburgu w Austrii w przyszłym roku w ramach projektu "Lata solne".

Oglądaj Wideo: Reuters Strój baleriny "zamrożony" przez warstwy soli. Rzeźby z Morza Martwego

8. Samochód rozerwało na części. Zawodniczka wystrzelona jak z katapulty

Dramatyczne nagranie z wypadku na torze wyścigowym na Dominikanie. Auto wbija się w drzewo, z samochodu wypada kierowca, uderza w inny pojazd i upada na ziemię. Oglądając nagranie, trudno uwierzyć, że 30-letnia zawodniczka z Wenezueli Valentina Tomasello złamała tylko rękę.

Oglądaj Wideo: ENEX Samochód rozerwało na części. Zobacz nagranie z wypadku

9. Największa na świecie morska farma wiatrowa. Zobacz, jak powstawała

Elektrownia wiatrowa, która powstała u północno-zachodniego wybrzeża Anglii ma moc 659 megawatów, wystarczającą do zasilania prawie 600 000 domów i wyprzedza londyński Array ze wschodniego wybrzeża, które ma moc 630 megawatów. Składa się z 87 turbin i obejmuje 145 kilometrów kwadratowych, co odpowiada wielkości około 20 000 boisk do piłki nożnej. Wielka Brytania ma największy na świecie udział w rynku morskiej przybrzeżnej energii wiatrowej.

Oglądaj Wideo: Reuters Największa na świecie morska farma wiatrowa. Zobacz, jak powstawała

10. Spadła z sufitu. Zgubiła się, będąc w toalecie

Kobieta przebijająca się przez sufit, spadająca na podłogę - taka niecodzienna sytuacja miała miejsce w Los Angeles, w wypełnionej gośćmi meksykańskiej restauracji. Skończyło się na lekkich obrażeniach. Kobieta po upadku była trochę poobijana. Okazało się, że to bezdomna, która wcześniej pytała, jak dojść do przystanku autobusowego, po czym poszła skorzystać z toalety. Jak mówią pracownicy restauracji, okazało się, że była pod wpływem środków odurzających i najwyraźniej źle zrozumiała odpowiedź, że do przystanku idzie się "prosto i w prawo".

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Spadła z sufitu. Zgubiła się, będąc w toalecie