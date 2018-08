Bitwa morska czy mariachi? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





»

Widowiskowe wyburzenie mostu w USA czy tańcząca brytyjska premier. A może bitwa na pomidory w Hiszpanii albo rój pszczół na Times Square? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wielki wybuch i pożegnanie z 82-letnim mostem Bitwa morska na kanale La Manche. Rybacy starli się o przegrzebki Wielki festiwal mariachi w Meksyku Kolorowe widowisko wykonało ponad tysiąc osób z 15 krajów Brytyjska premier tańczy z kenijskimi skautami Bitwa na pomidory w Hiszpanii. Na "amunicję" zużyto 145 ton warzyw Amerykańska ambasador już ćwiczy język polski 30 tys. pszczół na Times Square. Policja zamknęła ulice Dryfująca mina morska. Niepokojący widok na zatoce w rejonie Seattle Putin na wakacjach Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 4% Wielki wybuch i pożegnanie z 82-letnim mostem 4% 31% Bitwa morska na kanale La Manche. Rybacy starli się o przegrzebki 31% 4% Wielki festiwal mariachi w Meksyku 4% 4% Kolorowe widowisko wykonało ponad tysiąc osób z 15 krajów 4% 13% Brytyjska premier tańczy z kenijskimi skautami 13% 22% Bitwa na pomidory w Hiszpanii. Na "amunicję" zużyto 145 ton warzyw 22% 9% Amerykańska ambasador już ćwiczy język polski 9% 9% 30 tys. pszczół na Times Square. Policja zamknęła ulice 9% 4% Dryfująca mina morska. Niepokojący widok na zatoce w rejonie Seattle 4% 0% Putin na wakacjach 0% Oddanych głosów: 23 zobacz wyniki

1. Wielki wybuch i pożegnanie z 82-letnim mostem



Ten stary most służył mieszkańcom miasta Meredosia od 1936 roku. Ale ze względu na rozwój ruchu drogowego i konieczność usprawnienia możliwości transportu niedaleko wybudowano nową, większą konstrukcję umożliwiającą przeprawę przez rzekę. Operacja wyburzenia i uprzątnięcia elementów starego mostu zajęła 24 godziny.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Wielki wybuch i pożegnanie z 82-letnim mostem

2. Bitwa morska na kanale La Manche. Rybacy starli się o przegrzebki



Francuscy rybacy zaatakowali swoich brytyjskich kolegów w Zatoce Sekwańskiej. Łodzie taranowały się, rybacy obrzucali się kamieniami, racami i butelkami z benzyną. Media publikują dramatyczne nagrania. A to wszystko przez francuskie regulacje. Francuzów na tych wodach obowiązuje zakaz połowów aż do października, Brytyjczycy w tym samym miejscu mogą łowić przez cały rok.

Oglądaj Wideo: Reuters Bitwa morska na kanale La Manche. Rybacy starli się o przegrzebki

3. Wielki festiwal mariachi w Meksyku



Mariachi z całego świata spotkali się w Meksyku podczas corocznego międzynarodowego festiwalu. Tegoroczną, 25. edycję rozpoczęła barwna parada ulicami miasta. Wielbiciele dźwięków skrzypiec, gitar, mandolin i trąbek powinni odwiedzić Meksyk przed 2 września, zanim festiwal dobiegnie końca.

Oglądaj Wideo: APTN Wielki festiwal mariachi w Meksyku

4. Kolorowe widowisko wykonało ponad tysiąc osób z 15 krajów



Orkiestry wojskowe z całego świata wystąpiły przed Kremlem na Placu Czerwonym w Moskwie. Kolorowe widowisko wykonało ponad tysiąc osób z 15 krajów. Wśród państw, które miały swoje przedstawicielstwo, znalazły się między innymi Meksyk, Włochy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Sri Lanka i oczywiście Rosja. Zespoły prezentowały urozmaicony repertuar - od klasycznych kompozycji po współczesne utwory. Festiwal "Spasskaja Basznia" organizowany jest od 2007 roku i poza walorami muzycznymi charakteryzuje się ogromną różnorodnością wojskowych strojów paradnych. Pokaz w Moskwie zakończył pokaz sztucznych ogni.

Oglądaj Wideo: Reuters Kolorowe widowisko wykonało ponad tysiąc osób z 15 krajów

5. Brytyjska premier tańczy z kenijskimi skautami



Brytyjska premier Theresa May po raz drugi zatańczyła podczas swojej wizyty w krajach afrykańskich. Tym razem na spotkaniu z kenijskimi skautami, do którego okazją było rozpoczęcie kampanii na rzecz walki z jednorazowymi opakowaniami z plastiku. Wizyta w Kenii, Nigerii i RPA miała wzmocnić relacje handlowe Londynu z Afryką. Wcześniej May zatańczyła także w RPA.

Oglądaj Wideo: APTN Brytyjska premier tańczy z kenijskimi skautami

6. Bitwa na pomidory w Hiszpanii. Na amunicję zużyto 145 ton warzyw



Blisko 145 ton pomidorów przeznaczono w tym roku na pomidorową bitwę La Tomatinę. Walka odbyła się w miejscowości Buñol nieopodal Walencji. W sumie w zabawie wzięły udział 22 tysiące osób. Impreza przyciąga tysiące turystów z całego świata.

Oglądaj Wideo: Reuters / APTN Bitwa na pomidory w Hiszpanii. Na "amunicję" zużyto 145 ton warzyw

7. Amerykańska ambasador już ćwiczy język polski



Nowa ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce jest już w Warszawie i trenuje język polski. Na pierwszej lekcji Georgette Mosbacher uczyła się powitania - i jak obiecała w dodanym pod filmem opisie - to nie ostatnia lekcja.

Oglądaj Wideo: Twitter/@USAmbPoland Amerykańska ambasador już ćwiczy język polski

8. Wielki rój pszczół na Times Square. Obsiadł stoisko z hot dogami

Wielki rój pszczół obsiadł stoisko z hot dogami ustawione w samym sercu Nowego Jorku na słynnym Times Square. Policja zamknęła okoliczne ulice, a na miejsce wezwano pszczelarza, który specjalnym odkurzaczem zebrał owady.

Oglądaj Wideo: Reuters Wielki rój pszczół na Times Square. Obsiadł stoisko z hot dogami

9. "Dziwny, pływający przedmiot z wypustkami". Dryfująca mina morska



Informację o dryfującym przedmiocie z charakterystycznymi wypustkami dostała straż przybrzeżna z Seattle. Na miejsce wysłano ekipę wojskowych nurków, którzy stwierdzili, że to rzeczywiście stara pordzewiała mina morska. Nie wiadomo na razie, w jaki sposób znalazła się na wodach w okolicy Seattle. Dwóch nurków ostrożnie odholowało minę na otwarte wody. Tam została w bezpieczny sposób zdetonowana.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Dziwny, pływający przedmiot z wypustkami". Dryfująca mina morska

10. Putin na wakacjach



Tym razem prezydent Federacji Rosyjskiej nie zdjął do zdjęć koszuli. Ostatnie dni sierpnia spędza jednak wyraźnie zrelaksowany w odległej Republice Tuwy na Syberii. Kreml opublikował właśnie serię fotografii pokazujących doroczne wakacje Władimira Putina.

Oglądaj Wideo: PAP/EPA/ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL Putin na wakacjach