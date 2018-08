Płonący samolot czy chaos na Gatwick? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia





Ludzie uwięzieni przy ścianie wieżowca ponad 50 pięter nad ziemią czy wrośnięte w budynek drzewo? A może ogromny wąż boa w skrzynce pocztowej lub zabytkowy T-34 spadający z lawety? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Silnik samolotu stanął w ogniu. Na pokładzie było 200 osób



Maszyna rosyjskich linii lotniczych Red Wings zapaliła się niedługo po starcie. Samolot leciał z Ufy w Baszkirii do Soczi i miał na pokładzie ponad 200 pasażerów. Awaryjne lądowanie odbyło się pomyślnie i nikomu nic się nie stało. Przyczyny zapalenia się silnika ma wyjaśnić specjalna komisja.

Oglądaj Wideo: INSTAGRAM.COM/DMITRIY_ANTONOV_17 Silnik samolotu stanął w ogniu. Na pokładzie było 200 osób

2. Uwięzieni przy ścianie wieżowca ponad 50 pięter nad ziemią



Dwóch mężczyzn czyściło szklaną elewację 60-piętrowego biurowca w prowincji Hunan w południowo-wschodnich Chinach, kiedy doszło do awarii i cały mechanizm poruszający platformą zatrzymał się. Sytuację zauważyli pracujący w biurowcu ludzie. Wezwali na pomoc straż pożarną. Przy użyciu specjalnie umocowanych lin, uwięzionych mężczyzn udało się bezpiecznie wydostać z opresji.

Oglądaj Wideo: ENEX Uwięzieni przy ścianie wieżowca ponad 50 pięter nad ziemią

3. Z impetem przebił barierki i wjechał do wody. Na pomoc ruszyli świadkowie



Mężczyzna próbujący zaparkować swoje auto w pobliżu przystani jachtowej w Long Beach w Kalifornii pomylił pedały i w konsekwencji z impetem przebił barierki i zjechał do wody. Na pomoc ruszyli świadkowie zdarzenia. Udało im się bezpiecznie wydostać z pojazdu kierowcę, jego matkę i psa. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Oglądaj Wideo: ENEX Z impetem przebił barierki i wjechał do wody. Na pomoc ruszyli świadkowie

4. Wrośnięte w budynek drzewo zagraża jego mieszkańcom



W Kantonie, położonym w południowo-wschodnich Chinach, drzewo tak mocno przywiera do czteropiętrowego budynku mieszkalnego, że wygląda wręcz jak przyklejone. Mieszkańcy uważają, że figowiec bengalski zakorzenił się w elewacji budynku i stanowi niebezpieczeństwo.

Oglądaj Wideo: Reuters Wrośnięte w budynek drzewo zagraża jego mieszkańcom

5. Chaos na Gatwick, zgasły lotniskowe ekrany. Do łask wróciły zwykłe tablice i markery



Gatwick, drugie najruchliwsze lotnisko w Wielkiej Brytanii, musiało w poniedziałek rano stawić czoła nietypowemu wyzwaniu. W wyniku awarii zgasły ekrany, na których wyświetlane są odloty i przyloty. Informacje dla pasażerów trzeba było wypisywać markerami na zwykłych, białych tablicach ustawionych w holu. Nie wszystkim pasażerom udało się na czas dotrzeć do samolotów.

Oglądaj Wideo: Reuters Chaos na Gatwick, zgasły lotniskowe ekrany. Do łask wróciły zwykłe tablice i markery

6. Ogromny wąż boa w skrzynce pocztowej. "Wyglądał jakby dopiero zjadł obiad"



Listonosz nie dostarczył listu, ponieważ na skrzynce pocztowej leżał...wąż. Do niecodziennego zdarzenia doszło w amerykańskim mieście Overland Park w stanie Kansas. Wąż boa ważył prawie 10 kilogramów i ostatecznie został usunięty przez trzech rosłych policjantów. Zwierzę trafiło pod opiekę specjalistów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Ogromny wąż Boa w skrzynce pocztowej. "Wyglądał jakby dopiero zjadł obiad"

7. Miała już nigdy nie zobaczyć wyraźnie. Ratunkiem okazały się specjalne okulary



Lekarze nie dawali jej szans, że jeszcze kiedyś zobaczy wyraźnie. Ale nastoletnia Shea nie poddała się. Walczyła mimo zdiagnozowanej rzadkiej choroby powodującej zanikanie siatkówki. W internecie znalazła specjalne i bardzo drogie okulary, które korygują takie zaburzenia. Nastolatka z Teksasu zorganizowała charytatywną zbiórkę i zebrała 10 tysięcy dolarów. Dokładnie tyle, ile potrzeba było na zakup okularów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Miała już nigdy nie zobaczyć wyraźnie. Ratunkiem okazały się specjalne okulary

8. Zabytkowy T-34 spadł z lawety. Niefortunny koniec parady wojskowej w Kursku



Po uroczystej paradzie wojskowej w Kursku w Rosji z okazji 75. rocznicy bitwy na Łuku Kurskim doszło do niefortunnego incydentu - jeden z czołgów spadł z przyczepy transportowej. Podczas próby wjazdu na przyczepę czołgista zbyt mocno skręcił w prawo i maszyna przewróciła się na bok. Na szczęście nikomu z żołnierzy i oglądających paradę ludzi nic się nie stało. Był to radziecki czołg T-34, używany przez Armię Czerwoną. Stał się symbolem sowieckiego zwycięstwa w II wojnie światowej. W bitwie pod Kurskiem w 1943 roku siły radzieckie starły się z wojskami niemieckimi. Podczas tych walk doszło do największej bitwy pancernej w historii ludzkości - Bitwy pod Prochorowką.

Oglądaj Wideo: Reuters Zabytkowy T-34 spadł z lawety. Niefortunny koniec parady wojskowej w Kursku

9. Wieloryb wyskoczył z wody i ochlapał turystów



Turyści obserwujący humbaki u wybrzeży Alaski to spotkanie z wielorybem zapamiętają na pewno do końca życia. Mierzący kilkanaście metrów długości i ważący kilkadziesiąt ton długopłetwiec oceaniczny wyskoczył ponad fale i wpadł do wody tuż przy burcie łodzi wycieczkowej, ochlapując zebranych na pokładzie ludzi masą wody.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Wieloryb wyskoczył z wody i ochlapał turystów

10. Tak wygląda największy na świecie podziemny parking dla rowerów



W Holandii powstał parking dla 12 500 rowerów. Ma trzy kondygnacje, liczne wjazdy i wyjazdy oraz nowatorski system przechowywania rowerów. W Utrechcie, gdzie go wybudowano mieszka około 345 000 osób, z czego ponad 125 000 jeździ każdego dnia na rowerze. Jak się okazuje, największy na świecie parking dla rowerów nie jest wystarczająco duży. W ciągu najbliższych kilku lat ma zostać powiększony do ponad 30 000 miejsc parkingowych.

Oglądaj Wideo: ENEX Tak wygląda największy na świecie podziemny parking dla rowerów

Źródło: tvn24