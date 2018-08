Spotkanie z żarłaczem czy gigantyczna huśtawka? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Festiwal pochodni w Chinach. Gonitwa koni na plaży w Andaluzji. Ucieczka TIR-em w Chinach. A może zawody w skokach do wody w Szwajcarii? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Wyścigi konne na słynnej hiszpańskiej plaży Sanlucar de Barrameda. Tłumy mieszkańców i turystów przyszły oglądać jedne z najbardziej znanych zawodów konnych w Hiszpanii. Wyścigi odbywają się corocznie od 1845 roku. Dystans, który konie mają do pokonania wynosi 1800 metrów. Tradycję zapoczątkowali lokalni mieszkańcy, którzy ścigali się podczas transportowania ryb do sklepów.

Oglądaj Wideo: APTN Gonitwa koni na plaży w hiszpańskiej Andaluzji

2. Biskie spotkanie z żarłaczem białym



To było ekscytujące spotkanie z żarłaczem białym. Tak określił je amerykański naukowiec, który badał wody Atlantyku niedaleko wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Kiedy stał na okratowanym mostku poza burtą łodzi, rekin niespodziewanie wyskoczył z wody i kłapnął paszczą pod jego stopami.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Biskie spotkanie z żarłaczem białym

3. Dziecko zawisło na wysokości 4 piętra. Na pomoc ruszyli przechodnie



Siedmioletni chłopiec z Chongqing w Chinach bawił się przy otwartym oknie na czwartym piętrze. W pewnym momencie ześlizgnął się i zawisł na zewnątrz, trzymając się parapetu. Uratowała go przytomna akcja kilku świadków zdarzenia, którzy rozwinęli prześcieradło, co pozwoliło zamortyzować upadek. Według lekarzy, dziecko nie odniosło poważnych obrażeń.

Oglądaj Wideo: Reuters Dziecko zawisło na wysokości 4 piętra. Na pomoc ruszyli przechodnie

4. Wyrwała drzwi z radiowozu. Niebezpieczna sytuacja na drodze



Niebezpieczna sytuacja w Los Angeles. Kiedy funkcjonariusz zaczął wysiadać z zaparkowanego na poboczu radiowozu, obok z dużą prędkością przejechało inne auto, wyrywając drzwiczki. Policja zatrzymała kobietę, która kierowała tym samochodem. Okazało się, że nie miała prawa jazdy. Odpowie za to, ale przede wszystkim za stworzenie niebezpiecznej sytuacji.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Wyrwała drzwi z radiowozu. Niebezpieczna sytuacja na drodze

5. Błotnista breja spłynęła ze wzgórza. Na nagraniach widać widowiskowe rozbryzgi



Ulice szwajcarskiej miejscowości Grungay w kantonie Valais pokryły się grubą warstwą błota. Lawina szarej brei spłynęła ze zbocza i rozbiła się na moście.

Oglądaj Wideo: Reuters Błotnista breja spłynęła ze wzgórza. Na nagraniach widać widowiskowe rozbryzgi

6. Huśtawka rozstawiona między dwiema górami. Niezwykła atrakcja w Nowej Zelandii



To prawdopodobnie największa huśtawka na świecie. W Nowej Zelandii otwarto ogromną instalację miedzy dwiema górami. Można dzięki niej polecieć z prędkością dochodzącą do 100 km/h i spaść 150 metrów w dół. Chętnych nie brakuje.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Huśtawka rozstawiona między dwiema górami. Niezwykła atrakcja w Nowej Zelandii

7. 18-metrowy finwal utknął przy brzegu



Zabłąkany finwal, gatunek walenia z rodziny płetwalowatych, utknął w piątek na plaży w Faro na wyspie Isla Contoy w północno-wschodnim Meksyku. Ssak wpłynął na płytkie wody i nie mógł się wydostać. Dzięki wspólnej pracy ratowników i rybaków zwierzę udało się uratować.

Oglądaj Wideo: Reuters 18-metrowy finwal utknął przy brzegu

8. Uciekał TIR-em. Przewrócił się na autostradzie



W regionie Kuangsi na południu Chin kierowca ciężarówki zobaczył, że przy punkcie poboru opłat policjanci przeprowadzają kontrolę pojazdów i - jako że nie miał niezbędnych dokumentów - zaczął ostro zawracać. Na zjeździe z wiaduktu tył naczepy z ładunkiem się przechylił. TIR przewróciła się na lewy bok, na autostradę wypadł przewożony towar. Kierowcę czeka kara za poważne naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Oglądaj Wideo: ENEX Uciekał TIR-em. Przewrócił się na autostradzie

9. Płomienie, tańce i śpiew. Festiwal pochodni w Chinach



Kilkaset tysięcy uczestników, tańce wokół ognisk, śpiew i muzyka. Tak wygląda trzydniowy festiwal pochodni w Chinach. To święto, celebrowane corocznie przez mniejszości etniczne, zamieszkujące prowincje Yunnan i Syczuan.

Oglądaj Wideo: APTN Płomienie, tańce i śpiew. Festiwal pochodni w Chinach

10. Zawody w skokach do wody w Szwajcarii. Widownia oglądała rywalizację z pokładów łodzi



Konkurs jest czwartym z siedmiu przystanków podczas tegorocznych zawodów Red Bull Cliff Diving World Series, które odbywają się od 2009 roku. Rywalizację nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii wygrał Gary Hunt z Wielkiej Brytanii i kanadyjka Lysanne Richard.

Oglądaj Wideo: Reuters Zawody w skokach do wody w Szwajcarii. Widownia oglądała rywalizację z pokładów łodzi

Źródło: tvn24