Niedźwiedź w aucie mocno śpi czy struś na gigancie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Ucieczka z 50-calowym telewizorem na motocyklu, spadające samochody na miejskim parkingu, straż pożarna dostarczająca wodę dla krów, a może niedźwiedź, który zdrzemnął się w samochodzie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Niedźwiedź zdrzemnął się w samochodzie. Zostawił po sobie "mały" bałagan

Biuro szeryfa hrabstwa Jefferson w amerykańskim stanie Kolorado zachęca podróżnych do zamykania samochodów. Region słynie bowiem z niedźwiedzi. Przekonał się o tym właściciel niewielkiego kombi, w którym to aucie zwierzę ucięło sobie drzemkę. Właściciela pojazdu może czekać spory wydatek, samochód jest bowiem niemal całkowicie zdewastowany.

Oglądaj Wideo: APTN Niedźwiedź zdrzemnął się w samochodzie. Zostawił po sobie "mały" bałagan

2. Dwóch mężczyzn, motocykl i 50-calowy telewizor. Widowiskowa ucieczka w Teksasie

Czegoś takiego nie zobaczymy na ulicy codziennie: motocyklista, pasażer i wciśnięty między nich telewizor z 50-calowym ekranem. Kamera monitoringu sfilmowała, jak mężczyźni wchodzą na teren jednej z posiadłości i kradną telewizor, a po chwili odjeżdżają z łupem na motocyklu. T

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Dwóch mężczyzn, motocykl i 50-calowy telewizor. Widowiskowa ucieczka w Teksasie

3. Nurkował pięć razy, by uwolnić rekina. "Może właśnie tam mieliśmy być"

Gruba lina ściskała ciało rekina wielorybiego, pływającego u wybrzeży Hawajów. Na szczęście znaleźli się życzliwi ludzie, którym udało się oswobodzić zwierzę.

Oglądaj Wideo: Reuters Nurkował pięć razy, by uwolnić rekina. "Może właśnie tam mieliśmy być"

4. Przekroczenie prędkości i brak kierunkowskazów. Tak struś uciekał z farmy w Chinach

Struś żyjący na farmie w regionie Kuangsi w Chinach wydostał się z zagrody i uciekł w kierunku pobliskiego miasta Binyang. Zwierzę biegające ulicami nagrali mieszkańcy, a było na co patrzeć, gdyż te ptaki w sprincie potrafią rozpędzić się nawet do 70 km/h. Strusia udało się w końcu schwytać. Cały i zdrowy wrócił do właściciela.

Oglądaj Wideo: Reuters Przekroczenie prędkości i brak kierunkowskazów. Tak struś uciekał z farmy w Chinach

5. Spadające samochody na miejskim parkingu

21 aut zostało zniszczonych, gdy w Dallas w Teksasie zawaliła się część najwyższego piętra parkingu wielopoziomowego. Nagranie pochodzi z telewizyjnego helikoptera, który przyleciał na miejsce. Betonowa konstrukcja runęła w ciągu dnia, gdy kierowcy byli w pracy. Nikt nie został ranny.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] / APTN Spadające samochody na miejskim parkingu

6. 150 najlepszych paralotniarzy walczyło o mistrzostwo Europy

Zawodnicy rywalizowali, wykonując osiem podniebnych zadań na łącznym dystansie ponad pół tysiąca kilometrów. Zwyciężył Brytyjczyk, a wśród pań najlepiej wypadła reprezentantka Francji. Polacy, którzy brali udział w zawodach, nie zajęli miejsc na podium. Mistrzostwa odbyły się w malowniczej miejscowości Montalegre na północy Portugalii.

Oglądaj Wideo: Reuters 150 najlepszych paralotniarzy z Europy walczyło o mistrzostwo kontynentu

7. Na pomoc krowom. Strażacy dostarczają wodę na pastwiska

Walka ze skutkami suszy w Szwajcarii. Straż pożarna przy użyciu śmigłowców dostarcza wodę dla krów na pastwiskach w wysokich partiach gór. Helikopter podczas jednego przelotu przenosi około 800 litrów płynu. Brak deszczów i upały wysuszyły zbiorniki, z których korzystały zwierzęta.

Oglądaj Wideo: APTN Na pomoc szwajcarskim krowom. Strażacy dostarczają wodę na pastwiska

8. O krok od tragedii. Samochód wjechał do sklepu

W Charlotte w USA samochód wjechał do wnętrza sklepu przez przeszkloną ścianę i zatrzymał się tuż obok grupy klientów i pracowników. Jedna osoba została lekko ranna. Kierująca samochodem kobieta tłumaczyła później policjantom, że pomyliła pozycję dźwigni w automatycznej skrzyni biegów. Zdarzenie sfilmował sklepowy monitoring.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] O krok od tragedii. Samochód wjechał do sklepu

9. Pozwał kochanka żony. Dostał odszkodowanie

Keith King nie mógł pogodzić się z tym, że jego żona odeszła z kochankiem. Pozwał więc mężczyznę, oskarżając go o rozbicie małżeństwa. Sąd w Północnej Karolinie orzekł na jego korzyść. To jeden z kilku amerykańskich stanów, w którym można ponieść odpowiedzialność karną za spowodowanie "wygaśnięcia uczuć małżeńskich”.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Pozwał kochanka żony. Dostał odszkodowanie

10. Mostar. Spektakularne skoki ze Starego Mostu do rzeki

Spektakularne skoki do wody z kamiennego Starego Mostu w mieście Mostar w Bośni i Hercegowinie to tradycja kultywowana od stuleci. Tak młodzieńcy udowadniają swoje męstwo, a trzeba przyznać, że potrzeba sporej dawki odwagi, by rzucić się do rzeki Neretwy z wysokości 27 metrów. W tym roku ponad tysiąc osób przyglądało się zawodom.

Oglądaj Wideo: Reuters Mostar. Spektakularne skoki ze starego Mostu do rzeki