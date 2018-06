Spiderman z Paryża czy młode lwy? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Chinka jeżdżąca do pracy zabawkowym samochodem, most zwalający się do wody tuż przed przechodzącymi ludźmi, licealista, który dostał niezwykły prezent, a może szalony pościg zakończony dachowaniem? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Spiderman z Paryża uratował chłopca z czwartego piętra Marine One, a za nim eskortujące Ospreye. Trump pokazał film Most runął do rwącej rzeki. Tuż przed ludźmi Czterolatek utknął w pralce Skosiła dystrybutor i uderzyła w budynek stacji. Samochód stanął w ogniu Prezent dla licealisty za chodzenie do szkoły Szalony pościg zakończony dachowaniem. Nagranie z policyjnej kamery Codziennie jeździła do pracy zabawkowym samochodem. W końcu wpadła Młode lwy w zoo we Frankfurcie Osiem szczeniąt urodziło się na lotnisku na Florydzie Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 66% Spiderman z Paryża uratował chłopca z czwartego piętra 66% 16% Marine One, a za nim eskortujące Ospreye. Trump pokazał film 16% 4% Most runął do rwącej rzeki. Tuż przed ludźmi 4% 0% Czterolatek utknął w pralce 0% 1% Skosiła dystrybutor i uderzyła w budynek stacji. Samochód stanął w ogniu 1% 0% Prezent dla licealisty za chodzenie do szkoły 0% 0% Szalony pościg zakończony dachowaniem. Nagranie z policyjnej kamery 0% 2% Codziennie jeździła do pracy zabawkowym samochodem. W końcu wpadła 2% 0% Młode lwy w zoo we Frankfurcie 0% 11% Osiem szczeniąt urodziło się na lotnisku na Florydzie 11% Oddanych głosów: 81 zobacz wyniki

1. "Spiderman z Paryża" uratował chłopca z czwartego piętra

Francuskie władze przyznają prawo pobytu nielegalnemu imigrantowi z Mali, który uratował dziecko - poinformował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron. 22-letni mężczyzna wspiął się na czwarte piętro po balkonach i uratował wiszącego na balustradzie chłopca. Wciągnął go do mieszkania.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Spiderman z Paryża" uratował chłopca z czwartego piętra

2. Marine One, a za nim eskortujące Ospreye

Niesamowite zdjęcie podniebnej kolumny prezydenta USA Donalda Trumpa. Fotografka Białego Domu Andrea Hanks uchwyciła moment przelotu nad Nowym Jorkiem. "To było jedno z najbardziej surrealistycznych doświadczeń w moim życiu!" - napisała na Instagramie pod zdjęciem.

Oglądaj Wideo: Twitter / Donald Trump Marine One, a za nim eskortujące Ospreye. Trump pokazał film

3. Most runął do rwącej rzeki. Tuż przed ludźmi

W rejonie miasta Taguasco na Kubie kamery monitoringu zarejestrowały dramatyczną sytuację. Most, po którym idą dwie osoby, zawala się wprost do rwącej rzeki, tuż przed ich stopami. Ludzie zaczynają uciekać i szczęśliwie udaje im się umknąć z rozpadającej się przeprawy, spłukanej przez fale wezbrane po ulewnych deszczach towarzyszących tropikalnej burzy Alberto.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Most runął do rwącej rzeki. Tuż przed ludźmi

4. Czterolatek utknął w pralce

Chwila nieuwagi rodziców wystarczyła, by czterolatek z Chin utknął w pralce. Prawdopodobnie chciał się przekonać, czy się w niej zmieści. Matka wezwała pomoc. Akcja ratunkowa trwała pół godziny.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Czterolatek utknął w pralce

5. Skosiła dystrybutor, samochód stanął w ogniu

Auto stanęło w płomieniach po tym, gdy staranował dystrybutor na jednej ze stacji paliw na Florydzie. Nagranie z monitoringu pokazuje, jak dramatyczne były okoliczności tego zdarzenia. Kobieta, która straciła panowanie nad autem, chwilę wcześniej próbowała uniknąć zderzenia z ciężarówką. Na szczęście ona, jej córka i pozostałe osoby przebywające na stacji benzynowej nie odniosły żadnych obrażeń.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Skosiła dystrybutor i uderzyła w budynek stacji. Samochód stanął w ogniu

6. Prezent dla licealisty za chodzenie do szkoły

O licealiście z Alabamy zrobiło się głośno, gdy do internetu trafiło jego zdjęcie, na którym widać, jak w stroju absolwenta idzie na przystanek autobusowy. 19-letni Corey Patrick wstawał codziennie o godzinie 4.30, by zdążyć na lekcje. Dojazd autobusem zajmował mu półtorej godziny. W prezencie od prezentera lokalnego radia oraz z dwójki celebrytów dostał nowy samochód. To nagroda za wytrwałość w chodzeniu do szkoły.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Prezent dla licealisty za chodzenie do szkoły

7. Szalony pościg zakończony dachowaniem

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się na drodze międzystanowej w pobliżu amerykańskiego miasta Detroit. Najpierw kierowca SUV-a spowodował wypadek, następnie zaczął uciekać przed policją i kiedy już niemal wymknął się pościgowi, staranował inne auto, sam dachując. Przytomnego, choć lekko zdezorientowanego mężczyznę aresztowano.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Szalony pościg zakończony dachowaniem. Nagranie z policyjnej kamery

8. Jeździła do pracy zabawkowym autem. W końcu wpadła

Małe auto nie oznacza wcale małych kłopotów. Przekonała się o tym mieszkanka chińskiego miasta Guiyang w południowej części kraju. Jadąc swoim niewielkim, różowym, elektrycznym i przeznaczonym do zabawy dla dzieci samochodem, została zatrzymana przez policję. 50-letnia kobieta tłumaczyła, że normalnie przemieszcza się tak do pracy trzypasmową jezdnią i do tej pory nie miała wypadku. Policjanci uznali jednak, że różowy dziecięcy samochodzik powoduje zagrożenie w ruchu drogowym i skonfiskowali go.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Codziennie jeździła do pracy zabawkowym samochodem. W końcu wpadła

9. Młode lwy w zoo we Frankfurcie

Troje małych lwów przyszło na świat ponad miesiąc temu we frankfurckim zoo, ale dopiero teraz można podziwiać ich wspólne zabawy. Rodzice kociąt to Kumar i Zarina. Dla samca to już drugi raz, kiedy został ojcem. Natomiast Zarina matką została po raz pierwszy. Rodzina to przedstawiciele lwów azjatyckich, których na świecie zostało zaledwie pięćset. Ich ostatnim naturalnym siedliskiem jest park narodowy w zachodnich Indiach.

Oglądaj Wideo: Reuters Młode lwy w zoo we Frankfurcie

10. Osiem szczeniąt urodziło się na lotnisku na Florydzie

Diane Van Atter wraz ze swoją przyszywaną matką czekała na lot do do Filadelfii, kiedy jeden z jej psów przewodników zaczął się szczenić. Medyczna obsługa lotniska sprawnie zmieniła terminal w psią porodówkę i pomogła przyjąć na świat osiem szczeniaków.

Oglądaj Wideo: Tampa Fire Rescue Osiem szczeniąt urodziło się na lotnisku na Florydzie