Atak łosia czy sztuczne fale? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Kot uczepiony dachu samochodu pędzącego z zawrotną prędkością czy dziennikarka, która zatrzymała pędzącego konia. A może wpływająca do oceanu lawa lub drogowy frustrat, który zaatakował młotem? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl:
1. Dziennikarka zatrzymała pędzącego konia
2. Atak młotem drogowego frustrata
3. Mają szanse na powrót do natury. Najpierw muszą się nauczyć sztuki przetrwania
4. Sztuczne fale za 30 milionów dolarów. Ranczo dla surferów w Kalifornii
5. Siedmiometrowa smażona pizza trafiła do Księgi rekordów Guinnessa
6. Szarżująca samica łosia i odsiecz samochodowa, czyli nietypowa przygoda rowerzysty z Alaski
7. Zjednoczony miłością, czyli pokojowe manifestacje mieszkańców Manchesteru
8. Wulkan Kilauea nadal aktywny. Lawa wpłynęła do oceanu
9. Rowerzysta postanowił wyręczyć saperów. Rozpakował podejrzany ładunek na środku ulicy
10. Kot uczepiony dachu i zawrotna prędkość

Takiego kaskadera na jednej z autostrad w mieście Omaha nikt się nie spodziewał. Przerażony kot siedział na dachu auta pędzącego prawie 100 km/h. Zwierzak dzielnie utrzymywał się na dachu, jednak widać, że był mocno wystraszony. Osoby jadące autem nie miały pojęcia o gapowiczu. Na ratunek ruszyła kobieta, która sfilmowała całe zajście z samochodu jadącego na sąsiednim pasie. Gestami zwróciła uwagę kierowcy na gapowicza uczepionego dachu. Wtedy dopiero kot został zauważony, a samochód zaczął zwalniać.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Kot uczepiony dachu i zawrotna prędkość

2. Dziennikarka zatrzymała pędzącego konia

To nie był typowy dzień w pracy dla Hayley Moore. Reporterka pracująca podczas wyścigów konnych została bohaterką dnia na walijskim torze w Chepstow. Dziennikarka dostrzegła konia, który chwilę wcześniej zrzucił dżokeja Franka Berry'ego i postanowiła działać. Kobieta stanęła na drodze pędzącego zwierzęcia i choć została przez nie staranowana, zdołała chwycić lejce i go zatrzymała. Wyszła z tego bez szwanku.

Oglądaj Wideo: Reuters Dziennikarka zatrzymała pędzącego konia

3. Atak młotem drogowego frustrata

W Filadelfii mężczyzna zaatakował młotem samochód i jednego z pasażerów. Całe zajście zostało nagrane przez kamery monitoringu. Nie wiadomo, co zdenerwowało kierowcę.

Oglądaj Wideo: APTN Atak młotem drogowego frustrata

4. Mają szanse na powrót do natury. Najpierw muszą się nauczyć sztuki przetrwania

Trzy niedźwiadki, znalezione bez matki na południu Bułgarii i przygarnięte przez opiekunów, mają szansę na powrót do natury. Zwierzęta wezmą udział w specjalnym kursie zwierzęcego survivalu w Grecji. Dzięki niemu nauczą się sztuki przetrwania i za rok powrócą do bułgarskich lasów.

Oglądaj Wideo: Reuters Mają szanse na powrót do natury. Najpierw muszą się nauczyć sztuki przetrwania

5. Sztuczne fale za 30 milionów dolarów. Ranczo dla surferów w Kalifornii

W Kalifornii powstało ranczo dla surferów. Pośrodku pustyni 150 kilometrów od wybrzeża Pacyfiku można pływać na desce w specjalnym zbiorniku wodnym, którego projekt powstawał przez 12 lat. Sama budowa zajęła dwa lata i kosztowała około 30 milionów dolarów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Sztuczne fale za 30 milionów dolarów. Ranczo dla surferów w Kalifornii

6. Siedmiometrowa smażona pizza trafiła do Księgi rekordów Guinnessa



83 kilogramy mąki, 15 kilogramów sera mozzarella, 7 litrów sosu pomidorowego, sól i pieprz to przepis na najdłuższą smażoną pizzę świata. Kilkunastu kucharzy z Neapolu pracowało wiele godzin. Ich tradycyjna Pizza Fritta smażona w głębokim oleju pizza neapolitańska trafiła do księgi rekordów Guinnessa.

Oglądaj Wideo: APTN Siedmiometrowa smażona pizza trafiła do Księgi rekordów Guinnessa

7. Szarżująca samica łosia i odsiecz samochodowa, czyli nietypowa przygoda rowerzysty z Alaski

Samica łosia zaniepokojona widokiem zbliżającego się turysty na rowerze ruszyła w jego stronę. Przestraszony mężczyzna spadł z roweru i przez dłuższy czas nie był w stanie się podnieść. Agresywne zwierzę, chroniące dwa młode łosie, nie zamierzało ustępować pola. Z pomocą rowerzyście przyszła pracująca w pobliżu ekipa lokalnej telewizji. Samicę z młodymi udało się odgonić przy pomocy samochodu. Dopiero wtedy można było pomóc rowerzyście. Mężczyzna nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Szarżująca samica łosia i odsiecz samochodowa, czyli nietypowa przygoda rowerzysty z Alaski

8. Zjednoczony miłością, czyli pokojowe manifestacje mieszkańców Manchesteru



W Manchesterze odbyły się pokojowe manifestacje mieszkańców rok po zamachu terrorystycznym przeprowadzonym w czasie koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande. W wyniku ataku zamachowca samobójcy zginęły 22 osoby - w tym dwie Polki. 119 osób zostało rannych. Tłumy ludzi śpiewały na ulicach pokojowe piosenki Beatlesów i Oasis na znak tego, że terror nie zgasi ducha mieszkańców Manchesteru.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Zjednoczony miłością, czyli pokojowe manifestacje mieszkańców Manchesteru

9. Wulkan Kilauea nadal aktywny. Lawa wpłynęła do oceanu



Po erupcji wulkanu Kilauea lawa przekroczyła autostradę i wpłynęła do oceanu. Kolejni mieszkańcy wyspy są ewakuowani. Pył wulkaniczny unosi się do 9 km nad ziemią. Wulkan Kilauea jest jednym z pięciu aktywnych wulkanów na Hawajach i jednym z najbardziej aktywnych na świecie. Naukowcy spodziewają się kolejnych, potężniejszych wybuchów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Wulkan Kilauea nadal aktywny. Lawa wpłynęła do oceanu

10. Rowerzysta postanowił wyręczyć saperów. Rozpakował podejrzany ładunek na środku ulicy



Funkcjonariusze z Milwaukee podejrzewali, że w porzuconym na jednej z ulic miasta plecaku mogą znajdować się materiały wybuchowe. Saper delikatnie przeniósł więc pakunek na środek ulicy. Wtedy z zaskoczenia do plecaka podjechał rowerzysta. Na oczach policjantów wyrzucił na ulicę jego zwartość: bidon, ubrania i metalowe puszki. Ryzykowne zachowanie mężczyzny, dopiero po dłuższej chwili spotkało się z bardzo zdecydowaną reakcją funkcjonariuszy. Mężczyzna trafił do aresztu. Przesłuchuje go też FBI. Jego zachowanie, jak tłumaczą policjanci, mogło spowodować ogromne zagrożenie dla obecnych na miejscu osób.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Rowerzysta postanowił wyręczyć saperów. Rozpakował podejrzany ładunek na środku ulicy

