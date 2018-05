Putin za kierownicą czy mały kuskus? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Konkurs na sobowtóry książęcej pary. Aukcja diamentów w Genewie. Awaryjne lądowanie samolotu w Chinach, czy może oko w oko z trzema niedźwiedziami? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.

1. Być jak Harry i Meghan. Konkurs na sobowtóry książęcej pary



Brytyjczyk Rhys Whittock i Hiszpanka Inmaculada Santisteban Serrano zostali zwycięzcami konkursu na sobowtórów książęcej pary. Jurorzy wybierali spośród trzech tysięcy kandydatów przypominających księcia Harry'ego i jego narzeczoną Meghan. Do ścisłego finału zakwalifikowało się dziewięć osób. Sędziowie oceniali nie tylko podobieństwo fizyczne, ale też sposób poruszania się. Zwycięska para przez rok może za darmo latać samolotami jednej z tanich linii.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Być jak Harry i Meghan. Konkurs na sobowtóry książęcej pary

2. Spędził w więzieniu prawie połowę życia. Został uniewinniony po 27 latach



Mieszkaniec stanu Nowy Jork John Bunn został skazany za zabójstwo pracownika służby więziennej, gdy miał zaledwie 14 lat. Za kratkami spędził 17 lat. Został warunkowo zwolniony z więzienia w 2009 i od tamtej pory walczył w sądzie o oczyszczenie z zarzutów. Jak się niedawno okazało, za kratki trafił ze względu na zaniedbania i nadużycia jednego z detektywów prowadzących sprawę. Teraz Bunn, już jako 41-letni mężczyzna, został w końcu uniewinniony.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Spędził w więzieniu prawie połowę życia. Został uniewinniony po 27 latach

3. Putin za kierownicą. Most na Krym otwarty



We wtorek Władimir Putin uroczyście otworzył drogową część mostu nad Cieśniną Kerczeńską, łączącego Rosję z anektowanym w 2014 roku Krymem. Rosyjski prezydent wyraził przekonanie, że obywatele pokochają przeprawę.

Oglądaj Wideo: Reuters Putin za kierownicą. Most na Krym otwarty

4. "Hałas był ogromny". Wulkan Kilauea nie odpuszcza



Erupcja hawajskiego wulkanu Kilauea trwa i nic nie wskazuje na to, żeby miała się wkrótce zakończyć. Otworzyła się kolejna szczelina, a lawa tryskała na wysokość nawet trzydziestu metrów.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Hałas był ogromny". Wulkan Kilauea nie odpuszcza

5. 6,5 miliona dolarów za pierścionek z kamykiem. Aukcja diamentów w Genewie



W środę w Genewie odbyła się aukcja diamentów. Spośród setek wystawionych przedmiotów najwyższą cenę osiągnął pierścionek z 50-karatowym diamentem od słynnego amerykańskiego jubilera - Harry'ego Winstona. Został sprzedany za 6,5 miliona dolarów.

Oglądaj Wideo: Reuters 6,5 miliona dolarów za pierścionek z kamykiem. Aukcja diamentów w Genewie

6. Polski jacht jako pierwszy okrążył Antarktydę bez przystanku



Polacy na jachcie Katharsis II dokonali jednego z największych wyczynów w historii światowego żeglarstwa. Okrążyli Antarktydę, płynąc non-stop na południe od 62. stopnia szerokości geograficznej południowej. Nikt wcześniej nie opłynął tego kontynentu tak blisko jego brzegów.

Oglądaj Wideo: KATHARSIS II \ 2018 Polski jacht jako pierwszy okrążył Antarktydę bez przystanku

7. Awaryjne lądowanie samolotu w Chinach. Rozpadła się szyba pilota



- W kokpicie wszystko fruwało i było nieprawdopodobnie głośno. Większość sprzętu przestała działać. Samolot trząsł się tak bardzo, że nie mogłem nic odczytać ze wskaźników - opisuje pilot chińskiego samolotu, który zdołał posadzić awaryjnie ciężko uszkodzoną maszynę. W Chinach stał się bohaterem. Na pokładzie było 119 pasażerów.

Oglądaj Wideo: Reuters Awaryjne lądowanie samolotu w Chinach. Rozpadła się szyba pilota

8. Oko w oko z trzema niedźwiedziami. Spotkanie nagrały kamery monitoringu



On wychodził z pracy, one poszukiwały jedzenia. Podczas niespodziewanego spotkania zaskoczeni byli wszyscy: fotoreporter amerykańskiej stacji telewizyjnej KOAA i trzy niedźwiedzie. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu zainstalowane na parkingu w Colorado Springs.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Oko w oko z trzema niedźwiedziami. Spotkanie nagrały kamery monitoringu

9. Bliskie spotkanie z drapieżnikami. Turyści zaatakowani przez gepardy



Ignorowanie zasad bezpieczeństwa bywa niebezpieczne. Przekonała się o tym pewna francuska rodzina, która została zaatakowana przez gepardy w jednym z parków safari w Holandii. Wcześniej turyści złamali zakaz i wysiedli z pojazdu, którym poruszali się po parku. Zafundowali sobie w ten sposób bardzo bliskie spotkanie z drapieżnikami. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Bliskie spotkanie z drapieżnikami. Turyści zaatakowani przez gepardy

10. We wrocławskim zoo na świat przyszedł mały kuskus



Kuskus niedźwiedzi narodził się we wrocławskim zoo w czwartek. To endemiczny gatunek występujący na indonezyjskiej wyspie Celebes. Jego narodziny to wielkie wydarzenie, gdyż to bardzo rzadki i mało poznany gatunek. Poza wrocławskim zoo tylko trzy ogrody zoologiczne na świecie mogą się nim pochwalić.

Oglądaj Wideo: Zoo Wrocław We wrocławskim zoo na świat przyszedł mały kuskus