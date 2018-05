Lawa na drogach czy taniec holowników? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Sześć osób na jednym motorze w Paragwaju, lot nad rondem w Rumunii, niedźwiedź uwieziony na drzewie, a może surfowanie na rekordowej fali? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Szaleńczy rajd ulicami hrabstwa

Film z kamery zainstalowanej we wnętrzu auta opublikowała policja. Widać na nim, że kobieta wyprzedza inne samochody, ale ma problem z jazdą prosto. Wjeżdża na trawnik, w przydrożne krzewy i na chodnik. Ostatecznie uderza w zaparkowany na ulicy samochód. Kobieta została zatrzymana przez policję. Okazało się, że to 41-letnia nauczycielka. Za jazdę po alkoholu straciła prawo jazdy na dwa lata. Musi też odpracować społecznie 150 godzin i zapłacić grzywnę.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Szaleńczy rajd ulicami hrabstwa Sussex

2. Głupi żart, żartownisia brak

To, co zobaczyli rano mieszkańcy Toronto, wyglądało jak niebezpieczny wypadek. Pod jednym z mostów zwisał na kablu osobowy samochód. Kierowcy i przechodnie od razu zaalarmowali służby. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna i pogotowie, ale ich obecność okazała się niepotrzebna. W trakcie, gdy wszyscy zastanawiali się, w jaki sposób auto zawisło pod mostem, na jaw wyszło, że była to najprawdopodobniej prowokacja lub efekt głupiego żartu. Po ściągnięciu samochodu okazało się, że jest to jedynie karoseria - auto nie miało tablic, a pod maską brakowało nawet silnika.

Cała interwencja zajęła służbom trzy godziny. Nie udało się ustalić, kto odpowiadał za zawieszenie "auta". Na początku myślano, że to element filmowej scenografii, potem o zorganizowanie żartu oskarżono studentów, ale oba miejscowe uniwersytety zaprzeczyły tym podejrzeniom.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Przerażeni przechodnie zaalarmowali służby. Okazało się, że to głupi żart

3. Niezwykły taniec holowników

W dniach 28-30 kwietnia w Petersburgu w Rosji odbyła się piąta edycja festiwalu lodołamaczy. Z tej okazji holowniki na co dzień obsługujące wielkie statki wykonały na rzece Newie specjalny taniec.

Oglądaj Wideo: Reuters Niezwykły taniec na rzece. Wykonały go... holowniki

4. Popłynął na fali o rekordowej wysokości

Brazylijski surfer Rodrigo Koxa popłynął u wybrzeży Nazare w środkowej Portugalii na fali o wysokości ponad 24 metrów (80 stóp), czym ustanowił rekord świata - poinformowała Liga Światowa Surfingu.

Oglądaj Wideo: WORLD SURF LEAGUE/REUTERS Popłynął na fali o rekordowej wysokości

5. Sześcioro na jednym motorze

Jeden z kierowców w mieście Villa Elise na południu Paragwaju zaobserwował nieodpowiedzialną jazdę na drodze i nagrał ją telefonem komórkowym. Na filmie widać, jak na jednym motocyklu jedzie aż sześcioro osób.

Oglądaj Wideo: ENEX Jeden motor, szóstka pasażerów. Zdarzenie nagrał kierowca

6. Brygada pancerna w drodze do Polski

Trwa przerzut amerykańskiej 1. Brygady Pancernej 1. Dywizji Kawalerii do Polski. Odbywa się on w ramach operacji Atlantic Resolve, która stanowi wsparcie dla sojuszników na wschodniej flance NATO. Ponadto amerykańscy żołnierze przygotowują się do czerwcowych ćwiczeń "Saber Strike'18"

Oglądaj Wideo: 1st Cavalery Division/Twitter Amerykańska brygada pancerna w drodze do Polski

7. Balonikami uczcili pamięć Alfiego Evansa

Przy szpitalu dziecięcym Alder Hey w Liverpoolu w sobotnie popołudnie zebrało się kilkaset osób, aby upamiętnić zmarłego dwuletniego Alfiego Evansa. W niebo wypuszczono setki kolorowych baloników. Tłum odśpiewał także piosenkę "You will never walk alone" ("Nigdy nie będziesz szedł sam").

Chłopiec, który cierpiał na niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną, zmarł o godzinie 2.30 w nocy w sobotę. Jego rodzice toczyli sądową batalię, chcąc przenieść Alfiego do włoskiego szpitala Bambino Gesu, który oferował dalszą opiekę paliatywną. W sprawę chłopca zaangażował się także papież.

Oglądaj Wideo: Reuters Mieszkańcy Liverpoolu uczcili pamięć Alfiego Evansa

8. Z impetem wjechał w rondo i... odleciał

Jeden z kierowców w Rumunii zaprezentował umiejętności pilotażu. Na nagraniu z miejskiego monitoringu widać, jak jedzie samochodem wprost na rondo i nawet nie próbuje skręcać. Wbija się w skrzyżowanie, a siła uderzenia jest tak duża, że wyrzuca pojazd w górę. Auto przelatuje nad rondem i ląduje na drodze kilka metrów dalej. Samochód został poważnie zniszczony, ale kierowcy nic poważnego mu się nie stało. Miał prawie półtora promila alkoholu w organizmie.

Oglądaj Wideo: ENEX Z impetem wjechał w rondo i poleciał kilka metrów. Był pijany

9. Lawa z wulkanu Kilauea zalewa drogi

Przebudził się hawajski wulkan Kilauea. W czwartek wyrzucił w niebo obłoki popiołu i fontanny lawy. Konieczna była ewakuacja osób zamieszkujących pobliskie tereny.

Oglądaj Wideo: Reuters Lawa z wulkanu Kilauea zalewa ulice Hawajów

10. Niedźwiedź uwięziony na drzewie

W zachodniej części stanu Michigan służby musiały pomóc młodemu niedźwiadkowi wrócić na ziemię po tym, gdy utknął na drzewie i nie potrafił samo zejść. Akcja zakończyła się groźnie wyglądającym upadkiem z wysokości, jednak niedźwiedź nie został poważnie ranny. Zwierzę miało nie więcej niż dwa lata i ważyło niespełna 60 kilogramów.

Oglądaj Wideo: APTN Niedźwiedź uwięziony na drzewie. Interweniowali strażacy