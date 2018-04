Zirytowany meteorolog czy kolorowe święto w Chinach? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Foto: tvn24 Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Zapłakany chłopiec w objęciach papieża. Potężna eksplozja gazu uchwycona przez kamerę. Kangur drzewny w australijskim zoo, czy może wizyta w fabryce Tomahawków? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

1. Historyczna wizyta. Senator głosowała z dziesięciodniową córką



Amerykańska senator Tammy Duckworth w czwartek wzięła udział w głosowaniu, trzymając w ramionach urodzoną dziesięć dni wcześniej córkę, Maile. To historyczna wizyta, bo pierwsza tak małego dziecka w historii Kongresu USA.

2. Skoki nad wodą okazji 70. rocznicy powstania Izraela



Z okazji urodzin Izraela spadochroniarze wykonali skoki nad wodą.

3. Z kamerą w fabryce Tomahawków. Jej lokalizacja jest tajna



Wszystkie pociski Tomahawk produkuje jedna fabryka w Stanach Zjednoczonych. Z kamerą odwiedzili ją dziennikarze CNN, ze względów bezpieczeństwa nie mogli jednak ujawnić jej lokalizacji. Rakiety, choć pochodzą z lat 80., są systematycznie unowocześniane i wyjątkowo precyzyjne dzięki naprowadzaniu przez system GPS. Mogą być wystrzeliwane z okrętów nawodnych i podwodnych.

4. W czasie startu pilot zaczął hamować. Samolot wypadł z pasa



Lotnisko w Katmandu (Nepal) było w piątek zamknięte po tym, jak malezyjski samolot ze 139 pasażerami na pokładzie wypadł z pasa.

5. Kangur drzewny w australijskim zoo



W sieci opublikowano unikalne nagranie. Widać na nim młode niezwykle rzadkiego gatunku - kangura drzewnego. Malec stawia na nim pierwsze kroki, by po chwili wrócić do torby mamy. Drzewiaków - jak potocznie nazywa się ten gatunek - jest na świecie jedynie 52.

6. Zirytowany meteorolog, czyli burza emocji na wizji



Pewien prezenter telewizyjny z Michigan miał dość narzekania kolegów ze studia. Oto wejście pogodowe, które pewnie na długo zapamiętają pracownicy stacji telewizyjnej i widzowie.

7. Potężna eksplozja gazu uchwycona przez kamerę



Potężna eksplozja w jednym z domów w Hurst niedaleko Dallas w Teksasie. Kierowca samochodu stracił kontrolę nad pojazdem, uderzył w ścianę domu i uszkodził instalację gazową. Kiedy na miejsce przyjechała policja, doszło do wybuchu. Ranne zostały trzy osoby znajdujące się w budynku, w tym jedna ciężko, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

8. Kolorowe święto wody w Chinach. To część noworocznych obchodów



Festiwal w prowincji Junnan był organizowany tradycyjnie w intencji sprzyjającego losu. Przy okazji świętowano rozpoczęcie Nowego Roku przez jedną z chińskich mniejszości etnicznych. Na uczestników czekały liczne atrakcje, takie jak wyścigi łodzi, pokazy tańca czy fajerwerki. Impreza odbyła się w miejscowości położonej niedaleko granicy Chin z Laosem.

9. Reporter pyta, Gliński milczy



We wtorek w Sejmie reporter TVN24 Radomir Wit próbował uzyskać informacje na temat wynajęcia agencji PR przez Polską Fundację Narodową. Agencja ma zajmować się "obsługą biura prasowego oraz doradztwem w mediach społecznościowych i komunikowaniu projektów Polskiej Fundacji Narodowej". Poproszony o komentarz do tej sprawy wicepremier i minister kultury Piotr Gliński unikał odpowiedzi.

10. Zapłakany chłopiec w objęciach papieża. Dziecko miało jedno wielkie zmartwienie



Do wzruszającej sytuacji doszło na peryferiach Wiecznego Miasta. Pełna spontanicznych gestów wizyta Franciszka rozpoczęła się od spotkania z dziećmi, które zadawały mu różnorodne pytania. Jedno z dzieci się wstydziło. Papież zaprosił je do siebie i zaczął rozmawiać. Okazało się, że tata chłopca był ateistą i dziecko boi się, że nie poszedł do nieba. Manuel zapewnił Franciszka, że jego ojciec był bardzo dobrym człowiekiem - mimo że nie wierzył w Boga, ochrzcił czwórkę swoich dzieci. - Nie miał daru wiary, a jednak ochrzcił swoje dzieci. Bóg jest dumny z twojego taty. Był dobrym tatą, jest teraz z Bogiem - odpowiedział chłopcu papież Franciszek.

Źródło: tvn24