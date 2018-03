Bliskie spotkanie z zorzą polarną, spacer po nożach w Chinach, kot, który spędził na słupie trzy dni, czy może Spielburgery na cześć reżysera? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Spacer po nożach na festiwalu w Chinach



W chińskiej prowincji Junan rozpoczął się jeden z najniebezpieczniejszych festiwali na świecie. Spacer po rozżarzonych węglach czy wspinaczka po drabinie z noży to stałe elementy tego widowiska, które przyciąga turystów z całego świata. Jedno z najbardziej widowiskowych to wspinaczka po drabinie, która zamiast szczebli ma 36 noży. Rytualne zadania mają zapewnić uczestnikom siłę i pomyślność. Wprawieni uczestnicy wychodzą z nich bez szwanku.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Spacer po nożach podczas festiwalu w Chinach

2. Rosyjskie lotnictwo z Kamczatki ćwiczy w Arktyce



W ramach ćwiczeń nad biegunem północnym rosyjskie lotnictwo dokonało pierwszego od upadku ZSRR przelotu wojskowego w kierunku Ameryki Północnej - poinformował w środę rosyjski minister obrony Sergiej Szojgu, cytowany przez agencję RIA. Rosyjskie wojsko opublikowało nagrania z ćwiczeń znad Kamczatki, choć nie jest jasne, czy pokazują one fragment wspomnianego lotu.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Rosyjskie lotnictwo z Kamczatki ćwiczy w Arktyce

3. Tajemniczy północnokoreański pociąg w Pekinie



Pociąg wykorzystywany przez północnokoreańskich przywódców jest otoczony aurą tajemniczości. Z zewnątrz niepozorny, ale w środku rzekomo urządzony z przepychem i opancerzony. Aura tajemniczości towarzyszyła również jego wizycie w Pekinie. Do Państwa Środka przybył nim Kim Dzong Un.

Oglądaj Wideo: Reuters Tajemniczy północnokoreański pociąg w Pekinie

4. Złodziej modlił się przed włamaniem do sklepu w Nowym Jorku



Kamery monitoringu jednego z nowojorskich sklepów z modą włoską zarejestrowały złodzieja, który się do niego włamał. Na nagraniu widać jak mężczyzna koncentruje się stojąc przed witryną, dwukrotnie robi znak krzyża, po czym wybija szybę i kradnie 18 sztuk garderoby. Udało mu się uciec, policja nie powinna mieć jednak problemów ze schwytaniem złodzieja dysponując jego dokładnym wizerunkiem.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Złodziej modlił się przed włamaniem do sklepu w Nowym Jorku

5. Kot utknął na słupie. Przez trzy dni jego losy śledziły tysiące telewidzów i internautów



Właściciele czarno-białego kota o imieniu Gypsy z Phoenix w Arizonie przyznają, że ich pupil bardzo lubi całymi dniami włóczyć się po okolicy i tylko na noc wraca do domu. Ale jego piątkowa wyprawa zakończyła się niefortunnie. Zwierzak wszedł na słup energetyczny i nie potrafił zejść. Lokalna stacja telewizyjna prowadziła transmisję, oglądaną przez tysiące widzów. Perypetie kota oglądali też internauci w mediach społecznościowych. Właściwie nie wiadomo, dlaczego przez trzy dni, do poniedziałku, nie udało mu się udzielić skutecznej pomocy. Gdy w końcu do słupa dotarli strażacy, okazało się że jeden z mieszkańców sam przystąpił do akcji: przyniósł drabinę, wspiął się na słup i zdjął kota. Strażacy podziękowali za pomoc, ale zaapelowali, by takich akcji jednak na własną rękę nie przeprowadzać.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Kot utknął na słupie. Przez trzy dni jego losy śledziły tysiące telewidzów i internautów

6. Zaskakująca historia z życia wombatów. "Nie podejrzewaliśmy, że zostanie ojcem"



Wombaty w ogrodach zoologicznych rodzą się niezwykle rzadko. Tym większym wydarzeniem było pojawienie się na świecie młodego torbacza tego gatunku w zoo w Duisburgu w Niemczech. Wombat to średniej wielkości torbacz, przypominający wyglądem borsuka. W naturze zwierzęta te żyją na obszarze Australii.

Oglądaj Wideo: ENEX Zaskakująca historia z życia wombatów. "Nie podejrzewaliśmy, że zostanie ojcem"



7. Bliskie spotkanie z zorzą polarną. Zobacz nagranie z "lotu świateł"



Zorzę polarną oglądamy zwykle na zdjęciach zrobionych z poziomu ziemi. Tym razem mamy okazję zobaczyć ją z lotu ptaka, a dokładniej z pokładu samolotu pasażerskiego. Ten widok zapiera dech.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Bliskie spotkanie z zorzą polarną. Zobacz nagranie z "lotu świateł"

8. Symbol zwycięstwa nad zimnem. Wiśnie kwitną w Japonii



Dziesiątki tysięcy Japończyków i turystów odwiedziło w czwartek tokijski park Ueno, aby podziwiać pełen rozkwit wiśni. Różowo na drzewach zrobiło się już także w niektórych miejscach Europy.

Oglądaj Wideo: Reuters Symbol zwycięstwa nad zimnem. Wiśnie już kwitną nie tylko w Japonii

9. "Spielburgery" na cześć reżysera. Filmowiec odmówił



Jedna z amerykańskich sieci fast-food chciała uhonorować słynnego reżysera filmowego kanapkami o nazwie "Spielburger". Stevenowi Spielbergowi taki pomysł nie specjalnie się spodobał, podobnie jak reklama burgerów nawiązująca do najbardziej znanych filmów reżysera. Filmowiec dał temu wyraz nagrywając i publikując filmik, w którym zwraca się do właścicieli restauracji.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Spielburgery" na cześć reżysera. Filmowiec odmówił