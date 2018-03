"Superpotworny wilk" w służbie rolnikom, sztabki złota i platyny rozrzucone wokół lotniska w Rosji, widowiskowe wyburzanie w Teksasie, niebezpieczny wyciąg narciarski, tyranozaur w ogniu, a może gaz łzawiący w parlamencie? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Huk wystrzałów i krzyki ludzi. Ćwiczenia antyterrorystyczne we Frankfurcie

Niemiecka policja federalna przeprowadziła zorganizowane na dużą skalę ćwiczenia antyterrorystyczne na dworcu kolejowym we Frankfurcie. Wzięło w nich udział ponad 700 uczestników.

Oglądaj Wideo: Reuters Huk wystrzałów i krzyki ludzi. Ćwiczenia antyterrorystyczne we Frankfurcie

2. Awaria wyciągu narciarskiego w Gruzji, są ranni

Ludzie ratowali się, skacząc z wyciągu. Ci, którzy nie zeskoczyli, byli wyrzucani na stacji początkowej jak z katapulty - tak w TVN24 relacjonowali to świadkowie zdarzenia. W gruzińskim kurorcie narciarskim Gudauri w piątek doszło do awarii wyciągu narciarskiego, w której co najmniej kilka osób zostało rannych.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Awaria wyciągu narciarskiego w Gruzji, są ranni

3. Pożar w parku jurajskim. Ogromny tyranozaur stanął w płomieniach

Do zdarzenia doszło w miejscowości Cañon City, w Stanie Kolorado w USA. Żaden ze zwiedzających nie ucierpiał. Pożar spowodowała wadliwa instalacja elektryczna. Mechaniczny tyranozaur był atrakcją trasy wycieczkowej, na której rozstawionych było w sumie 16 dinozaurów. Nowy T-rex pojawi się na szlaku jeszcze tego lata.

Oglądaj Wideo: ENEX Pożar w parku jurajskim. Ogromny tyranozaur stanął w płomieniach

4. Człowiek próbował pogryźć policyjnego psa. Trafił do aresztu

Pewien mężczyzna z amerykańskiego stanu Wisconsin stukał w nocy do okien i drzwi jednego z domów. Powiadomiono policję, przyjechał funkcjonariusz z psem. I w tym momencie przebieg interwencji zaczął się różnić od rutynowego. Mężczyzna, z którego powodu wezwano patrol, zaatakował policyjnego psa, próbując go ugryźć. Taktyka okazała się nieskuteczna, a awanturnik trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty, między innymi ataku na policyjnego psa i stawiania oporu podczas aresztowania. Całość akcji zarejestrowała kamera przypięta do munduru funkcjonariusza.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Człowiek próbował pogryźć policyjnego psa. Trafił do aresztu

5. Gaz łzawiący w parlamencie. Próbowali blokować głosowanie

W parlamencie Kosowa udało się w środę ratyfikować podpisane w 2015 roku porozumienie z Czarnogórą w sprawie przebiegu granicy, chociaż posłowie nacjonalistycznej opozycji rozrzucili na sali pojemniki z gazem łzawiącym. Próbowali w tej sposób nie dopuścić do głosowania.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Gaz łzawiący w parlamencie. Próbowali blokować głosowanie

6. Frachtowiec uderzył w statek w Pakistanie

Wielkie kontenery z ładunkiem wysypały się na portowe nabrzeże w Karaczi w Pakistanie. Wypadek był efektem uderzenia olbrzymiego statku w inny, zacumowany w porcie. Z pokładu spadło co najmniej 21 kontenerów z towarem wartym miliony dolarów. Wiadomo, że część zniszczonego ładunku to importowane samochody. Po zdarzeniu morski terminal został wyłączony z ruchu. W akcji wydobycia kontenerów brały udział specjalne dźwigi oraz oddział wojskowych nurków. Komisja morska ustala, dlaczego frachtowiec przepłynął tak blisko nabrzeża, ocierając się o zacumowany statek.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Frachtowiec uderzył w statek w Pakistanie

7. Miesiące przygotowań, 140 kilogramów dynamitu. Budynek runął

W mieście Fort Worth w amerykańskim stanie Teksas mieszkańcy obserwowali implozję starego ośrodka medycznego. Wystarczyło 16 sekund, by po 12-piętrowym wieżowcu zostało tylko wspomnienie. Do wysadzenia budynku potrzebnych było blisko 140 kilogramów materiałów wybuchowych, a same przygotowania trwały kilka miesięcy. Zablokowane na czas implozji ulice zostały otwarte po dwóch godzinach, ale wywiezienie kilkunastu tysięcy ton gruzu zajmie około sześciu tygodni.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Miesiące przygotowań, 140 kilogramów dynamitu. Budynek runął

8. "Superpotworny wilk" w służbie rolnikom

Japońscy rolnicy mają nowy sposób na to, by chronić swoje zwierzęta przed drapieżnikami. Na tamtejszym rynku coraz popularniejszy staje się mechaniczny wilk. Maszyna o wyglądzie groźnego drapieżnika dla ludzi może wydawać się zabawna, ale dla zwierząt może być odstraszająca. Wilk-robot ma odstraszać dzikie zwierzęta. Odpowiedni mechanizm i głośnik umieszczony jest na końcu jego grzbietu. Producent swój wynalazek nazwał "superpotwornym wilkiem", bo został on stworzony właśnie, by chronić między innymi drób przed polującymi drapieżnikami. Możliwa jest zmiana koloru sierści czy barwy odgłosów - tak, by dzikie zwierzęta nie mogły do nich przywyknąć.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Superpotworny wilk" w służbie rolnikom

9. Z samolotu wysypał się deszcz sztabek złota i platyny

Mieszkańcy wsi w pobliżu lotniska w Jakucku doznali dosłownie deszczu złota. Startujący samolot miał awarię i przez dziurę w kadłubie wysypały się ponad trzy tony drogocennych sztabek. Według lokalnych mediów zapanowała "gorączka złota" i ludzie szukali bogactwa po zaśnieżonych polach.

Oglądaj Wideo: AP Z samolotu wysypał się deszcz sztabek złota i platyny

10. Pierwszy pocałunek z Katy Perry. 19-latkowi się nie spodobał

W amerykańskim talent show 19-letni uczestnik przyznał, że nigdy wcześniej nie całował kobiety. Zasiadająca w jury piosenkarka Katy Perry poprosiła, by pocałował ją w policzek. Wówczas niespodziewanie odwróciła się i pocałowała uczestnika w usta. Pocałunek wywołał gorącą debatę i zarzuty o molestowanie seksualne. Sam 19-latek powiedział, że nie poczuł się wykorzystany, ale nazwał pocałunek "niekomfortowym". - Chciałem poczekać z nim na swoją pierwszą dziewczynę - dodał.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Pierwszy pocałunek z Katy Perry. 19-latkowi się nie spodobał