Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy bijąca rekord, niekończące się stado jeleni, Wrak lotniskowca, ciekawskie pingwiny, a może mały zmarznięty zajączek? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: 1. Ogłoszenie ostatecznego wyniku zbiórki 26.Finału WOŚP 2. Cofała na parkingu, wysiadła i wpadła pod koła swojego auta 3. Niekończące się stado jeleni. Kilkaset zwierząt zablokowało ruch na drodze 4. Amerykański lotniskowiec w Wietnamie, po 43 latach przerwy 5. Lot U-2 i sesja zdjęciowa w przyśpieszeniu 6. Miejskim autobusem staranowała zaparkowane samochody. Według świadków rozmawiała przez telefon 7. Wrak lotniskowca USS Lexington odnaleziony 8. Zmarznięty zajączek na irlandzkim lotnisku 9. Wystarczy na chwilę zostawić kamerę. Ciekawskie pingwiny z Antarktydy 10. Kangurzątka wyjrzały z toreb Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 7% 1. Ogłoszenie ostatecznego wyniku zbiórki 26.Finału WOŚP 7% 4% 2. Cofała na parkingu, wysiadła i wpadła pod koła swojego auta 4% 7% 3. Niekończące się stado jeleni. Kilkaset zwierząt zablokowało ruch na drodze 7% 0% 4. Amerykański lotniskowiec w Wietnamie, po 43 latach przerwy 0% 2% 5. Lot U-2 i sesja zdjęciowa w przyśpieszeniu 2% 0% 6. Miejskim autobusem staranowała zaparkowane samochody. Według świadków rozmawiała przez telefon 0% 4% 7. Wrak lotniskowca USS Lexington odnaleziony 4% 50% 8. Zmarznięty zajączek na irlandzkim lotnisku 50% 24% 9. Wystarczy na chwilę zostawić kamerę. Ciekawskie pingwiny z Antarktydy 24% 2% 10. Kangurzątka wyjrzały z toreb 2% Oddanych głosów: 54 zobacz wyniki

1. Ogłoszenie ostatecznego wyniku zbiórki 26. Finału WOŚP

Jurek Owsiak, szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ogłasza ostateczny wynik zbiórki podczas 26. Finału WOŚP.

Oglądaj Wideo: tvn24 Ogłoszenie ostatecznego wyniku zbiórki 26.Finału WOŚP

2. Cofała, wysiadła i wpadła pod koła swojego auta

Kobieta zaparkowała na prywatnym miejscu postojowym. Kiedy na miejsce przyjechał właściciel, zaczęła cofać. Nie gasząc samochodu, wysiadła z niego. Wtedy straciła panowanie nad autem i wpadła pod koła. Przechodzący akurat mężczyzna wskoczył do samochodu i zatrzymał go.

Oglądaj Cofała na parkingu, wysiadła i wpadła pod koła swojego auta

3. Niekończące się stado jeleni. Kilkaset zwierząt zablokowało ruch

Niezwykły widok mogli podziwiać kierowcy na jednej z dróg na południu Węgier. W komitacie (odpowiednik województwa) Baranya ruch wstrzymało ogromne stado jeleni. Na amatorskim nagraniu pasażera jednego z samochodów widać, jak jezdnię przekracza kilkaset zwierząt. Choć kierowcy kilku aut musieli czekać ponad 2,5 minuty, aż zwierzęta przedostaną się na drugą stronę drogi, żaden z nich nie skarżył się na przymusową przerwę w podróży. Mimo że jelenie nie są rzadkością w tej części Węgier, stado było dużo większe niż zwykle spotykane.

Oglądaj Wideo: ENEX Niekończące się stado jeleni. Kilkaset zwierząt zablokowało ruch na drodze

4. Amerykański lotniskowiec w Wietnamie, po 43 latach przerwy

Amerykański lotniskowiec atomowy USS Carl Vinson rzucił kotwicę przed wietnamskim portem Da Nang. To wyjątkowo ważna i symboliczna wizyta. Ostatni raz amerykański lotniskowiec był tak blisko wietnamskiego wybrzeża w 1975 roku, kiedy Amerykanie wycofywali się z Wietnamu. Dodatkowo to na plaży w Da Nang dziesięć lat wcześniej lądowali pierwsi amerykańscy żołnierze, rozpoczynając formalnie udział USA w wojnie.

Oglądaj Wideo: Reuters Amerykański lotniskowiec w Wietnamie, po 43 latach przerwy

5. Lot U-2 i sesja zdjęciowa w przyśpieszeniu

- Na pewno nie zamieniłbym swoich doświadczeń z U-2 na nic innego. Nie da się opisać tego uczucia, kiedy się jest "na szczycie świata" - mówi tvn24.pl Ross Franquemont, amerykański pilot-instruktor latający na samolotach szpiegowskich U-2. Niezwykłe widoki, które może podziwiać ze swojego "stanowiska pracy", skłoniły go do zajęcia się fotografią. Teraz do kokpitu zabiera torbę wyładowaną aparatami i kamerami. Robi wyjątkowe zdjęcia i nagrania.

Oglądaj Wideo: Extreme Ross Photography Lot U-2 i sesja zdjęciowa w przyśpieszeniu



6. Autobusem staranowała zaparkowane samochody. Według świadków rozmawiała przez telefon

Kobieta kierująca autobusem w Dayton, w stanie Ohio, po ominięciu trzech samochodów stojących przy krawężniku wróciła na swój pas jazdy i z nieustalonych przyczyn uderzyła w kolejne trzy auta. Jeden samochód wylądował na dachu drugiego, a trzeci, odepchnięty, odjechał aż 150 metrów dalej. Początkowo świadkowie zeznawali, że kobieta w trakcie prowadzenia pojazdu rozmawiała przez telefon komórkowy, co miało być przyczyną jej rozproszenia. Tej wersji wydarzeń nie potwierdziły nagrania z wnętrza autobusu. Kobietę ukarano mandatem. Ona sama tłumaczyła, że po prostu straciła kontrolę nad autobusem. Lekko ranna została jedna z pasażerek pojazdu.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Miejskim autobusem staranowała zaparkowane samochody. Według świadków rozmawiała przez telefon

7. Wrak lotniskowca USS Lexington odnaleziony

Ekspedycja finansowana i przewodzona przez miliardera Paula Allena zlokalizowała wrak lotniskowca USS Lexington. Był to jeden z najsłynniejszych okrętów US Navy o szczególnym znaczeniu dla Amerykanów. Został zatopiony w 1942 roku podczas Bitwy na Morzu Koralowym.

Oglądaj Wideo: Paul Allen/Vulcan Inc. Wrak lotniskowca USS Lexington odnaleziony

8. Zmarznięty zajączek na irlandzkim lotnisku



Irlandzka policja znalazła na terenie lotniska w Dublinie przemarzniętego, małego zajączka. Roczną samiczkę nazwano "Emma", tak samo jak burzę, która w weekend wywołała pogodowy paraliż na Wyspach Brytyjskich.

Oglądaj Wideo: Dublin Airport Zmarznięty zajączek na irlandzkim lotnisku

9. Wystarczy na chwilę zostawić kamerę. Ciekawskie pingwiny z Antarktydy

Podczas australijskiej wyprawy na Antarktydę Eddie Gault zostawił na lodzie kamerę ustawioną pośród pingwinów cesarskich. Naturalnie ciekawskie ptaki wykorzystały tę okazję, aby zrobić sobie "ruchome selfie".

Oglądaj Wideo: antarctica.gov.au Wystarczy na chwilę zostawić kamerę. Ciekawskie pingwiny z Antarktydy

10. Kangurzątka wyjrzały z toreb. "Na dworze coraz cieplej, a maluchów przybywa"

O narodzinach kolejnych maluchów donoszą pracownicy wrocławskiego zoo. Wśród najmłodszych lokatorów ogrodu jest piątka kangurzątek rdzawoszyich.

Oglądaj Wideo: Zoo we Wrocławiu Kangurzątka wyjrzały z toreb. "Na dworze coraz cieplej, a maluchów przybywa"