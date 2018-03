W kościele z karabinami, pogoń za psami na autostradzie, piękne oblicze zimy nad Narwią, a może symulacja ataku na USA? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

1. Celebracja karabinów w USA - biblijnych żelaznych rózg



Setki par z karabinami Ar-15 w rękach zebrały się w Kościele Zjednoczeniowym w Pensylwanii na specjalnej uroczystości. Błogosławiono małżeństwa i celebrowano broń, którą wyznawcy uważają za biblijne "żelazne rózgi", które ich zdaniem mogłyby ocalić życie uczniów w ostatniej strzelaninie w liceum na Florydzie.

Oglądaj Wideo: PAP / EPA Celebracja karabinów w USA - biblijnych żelaznych rózg

2. Godzinne utrudnienia w ruchu na autostradzie. Przez dwa psy

Policjanci z Phoenix musieli zmierzyć się z nietypową sytuacją na jednej z najważniejszych autostrad stanowych. Przez ponad godzinę uganiali się za dwoma psami biegającymi po jezdni. Jednego z nich udało się schwytać dość szybko, drugiego po prawie godzinie. W tym czasie samochody musiały zwalniać albo zatrzymywać się, żeby nie potrącić zwierząt i ścigających ich policjantów.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] Godzinne utrudnienia w ruchu na autostradzie. Wszystkiemu winne dwa psy

3. Archeolodzy odkryli cmentarz z czasów ptolemejskich

Egipskie ministerstwo do spraw zabytków starożytności poinformowało w sobotę, że w Dolinie Nilu, 250 kilometrów na południe od Kairu egipscy archeolodzy odkryli cmentarz sprzed ponad 2 tysięcy lat z 40 wapiennymi sarkofagami.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Archeolodzy odkryli cmentarz z czasów ptolemejskich

4. Rzeczniczka Departamentu Stanu o animacji obrazującej atak nuklearny na USA

- Obserwowanie animacji wideo przedstawiającej atak nuklearny na Stany Zjednoczone było niewątpliwie czymś niefortunnym. Nie uważamy, aby tak postępował odpowiedzialny polityk międzynarodowy - oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert. Amerykanie oskarżyli w czwartek Rosję o rozwijanie destabilizujących systemów broni z pogwałceniem zobowiązań wynikających z układu o likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu (INF). Była to reakcja na orędzie prezydenta Rosji Władimira Putina na forum rosyjskiego Zgromadzenia Federalnego.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Rzeczniczka Departamentu Stanu o animacji obrazującej atak nuklearny na USA

5. Lodowe tafle "lewitujące" wśród drzew. Niezwykły efekt opadającej wody

Zasilone rzeką okresową "Suche Jezioro Żabostowskie" w województwie wielkopolskim ukazało niesamowite zjawisko. Po opadnięciu wody na drzewach utrzymały się "lewitujące" tafle lodu.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lodowe tafle "lewitujące" wśród drzew. Niezwykły efekt opadającej wody

6. HMS Queen Elizabeth na sztormowym Atlantyku

Brytyjska flota pochwaliła się zakończeniem etapu testów nowego lotniskowca, HMS Queen Elizabeth. Ten największy okręt w historii Wielkiej Brytanii właśnie wrócił ze sztormowego zimowego Atlantyku, gdzie między innymi pierwszy raz startowały z jego pokładu śmigłowce. Próbowano też przeładować zapasy z okrętu pomocniczego, ale przez wysokie fale akurat ta operacja się nie powiodła.

Oglądaj Wideo: Royal Navy HMS Queen Elizabeth na sztormowym Atlantyku

7. Mistrzostwa bojerów robią niesamowite wrażenie

120 kilometrów na godzinę po lodzie bez żadnych hamulców - na jeziorze Wielimie zaczęły się wyścigi bojerów, czyli ślizgów lodowych. Oryginalnie mistrzostwa miały odbyć się w Estonii, ale wybrano lokalizację pod Szczecinkiem, bo to tu właśnie warunki okazały się najlepsze w tej części Europy.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mistrzostwa bojerów robią niesamowite wrażenie

8. F-16 w towarzystwie MiG-29 goni samolot z fotografami

48 myśliwców F-16 to obecnie podstawa polskiego lotnictwa. Jedyne samoloty bojowe w jego składzie, które można określić jako nowoczesne. Co więcej, można je uznać za najgroźniejszy sprzęt w całym polskim wojsku. Prezentujemy ich wyjątkowe zdjęcia i nagrania, wykonane w ramach specjalnej akcji.

Oglądaj Wideo: Filip Modrzejewski/Fotopoork, tvn24.pl F-16 w towarzystwie MiG-29 goni samolot z fotografami

9. Piękne oblicze zimy. Narew na nagraniu z drona

Mróz, który ściska Polskę od kilku dni, pokazuje swoje piękne oblicze. Dron przelatujący nad Narwią uchwycił urokliwe zimowe pejzaże.

Oglądaj Wideo: tvn24 Piękne oblicze zimy. Narew na nagraniu z drona

10. Spotkanie z danielem albinosem

Stoi na środku jezdni, w dumnym rozglądaniu się po okolicy nie przeszkadzają mu samochody - tak zachowującego się białego daniela spotkał na jednej z dolnośląskich dróg pan Piotr. Jak przyznaje, widok go urzekł.

Oglądaj Wideo: Piotr Zdybek/arch. prywatne Dolny Śląsk. Spotkanie z danielem albinosem