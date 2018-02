Lądowanie przy basenie albo "pigzilla". Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





»

Przerażający lot United Airlines. Dziewczynka uratowana spod zwałów ziemi. Włoska bitwa na pomarańcze, czy może wymiana szpiegów? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Dwulatek uratowany z torów metra. Na pomoc rzucił się nastolatek Moment zatrzymania Władysława Frasyniuka Pigzilla atakuje. Tym razem na szczęście śmietniki Przerażający lot United Airlines 68. Berlinale Awaryjne lądowanie w Chile. Samolot wylądował w ogrodzie Dziewczynkę przysypała metrowa warstwa ziemi. Na pomoc rzucili się policjanci i przechodnie Belgijskie myśliwce F-16 Włoska bitwa na pomarańcze. 180 osób poszkodowanych Do wymiany szpiegów doszło w miejscowości Koidula Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl: Wyniki głosowania 34% Dwulatek uratowany z torów metra. Na pomoc rzucił się nastolatek 34% 13% Moment zatrzymania Władysława Frasyniuka 13% 41% Pigzilla atakuje. Tym razem na szczęście śmietniki 41% 3% Przerażający lot United Airlines 3% 0% 68. Berlinale 0% 2% Awaryjne lądowanie w Chile. Samolot wylądował w ogrodzie 2% 3% Dziewczynkę przysypała metrowa warstwa ziemi. Na pomoc rzucili się policjanci i przechodnie 3% 1% Belgijskie myśliwce F-16 1% 1% Włoska bitwa na pomarańcze. 180 osób poszkodowanych 1% 2% Do wymiany szpiegów doszło w miejscowości Koidula 2% Oddanych głosów: 211 zobacz wyniki

1. Dwulatek uratowany z torów metra. Na pomoc rzucił się nastolatek



W mediolańskim metrze chłopiec biegł w stronę krawędzi peronu. Spadł prosto na tory. Został uratowany dzięki błyskawicznej akcji przechodzącego obok nastolatka. Na nagraniu z monitoringu widać, jak chłopiec wybiega w stronę krawędzi peronu i spada na tory. Jego matka jest zdezorientowana, nie wie co robić. Ludzie gromadzą wokół, ale nikt nie pomaga dwulatkowi. Wtedy nadbiega osiemnastolatek. Zeskakuje z peronu i podaje dziecko matce. Zabiera jeszcze z torów zabawkę. 19 sekund po tym przejeżdża pociąg metra. Dziecko nie odniosło poważniejszych obrażeń. Jest tylko potłuczone i przestraszone. Lorenzo został okrzyknięty bohaterem.

Oglądaj Wideo: Reuters Dwulatek uratowany z torów metra. Na pomoc rzucił się nastolatek

2. Moment zatrzymania Władysława Frasyniuka



Władysław Frasyniuk został zatrzymany przez policję – poinformowała w środę rano TVN24 żona byłego opozycjonisty. Jak relacjonowała, Frasyniuk został wyprowadzony w kajdankach i jest prawdopodobnie przewożony do prokuratury. Wykonała nagranie z zatrzymania i udostępniła je.

Oglądaj Wideo: arch. prywatne Moment zatrzymania Władysława Frasyniuka

3. "Pigzilla" atakuje. Tym razem na szczęście śmietniki



Ogromny dzik został złapany na gorącym uczynku w Hongkongu. "Pigzilla" - jak nazwali go internauci - próbował upolować coś do jedzenia w miejskiej dżungli.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Pigzilla" atakuje. Tym razem na szczęście śmietniki

4. Przerażający lot United Airlines



Samolot amerykańskich linii United Airlines lecący z San Francisco do Honolulu zakończył swój lot awaryjnym lądowaniem. Powodem był silnik, którego pokrywa zaczęła się wręcz rozlatywać w powietrzu.

Oglądaj Wideo: ENEX, REUTERS Przerażający lot United Airlines

5. 68. Berlinale



68. Festiwal Filmowy w Berlinie rozpoczął się w czwartek pokazem animowanego filmu Wesa Andersona "Wyspa psów". O nagrody główne zawalczy łącznie 19 obrazów, wśród nich polski film "Twarz" Małgorzaty Szumowskiej i koprodukowany przez Polaków "Dowłatow" Aleksieja Germana jr.

Oglądaj Wideo: Reuters TV 68. Berlinale

6. Awaryjne lądowanie w Chile. Samolot wylądował w ogrodzie



Awaryjne lądowanie awionetki. Mały samolot z problemami technicznymi wylądował w ogrodzie na jednej z posesji w Chile. Awionetka zaparkowała w ogrodzie nieopodal domu. Wcześniej odbiła się od drzewa i przeleciała nad basenem. Zatrzymała się tuż obok niego. W Cessnie 172 był pilot i pasażer. Po wylądowaniu obaj sami wydostali się z maszyny. Nikomu nic się nie stało. Jak podają lokalne media, za sterami maszyny siedział 23-letni licencjonowany pilot. Nie wiadomo, co było przyczyną awaryjnego lądowania.

Oglądaj Wideo: Reuters Awaryjne lądowanie w Chile. Samolot wylądował w ogrodzie

7. Dziewczynkę przysypała metrowa warstwa ziemi. Na pomoc rzucili się policjanci i przechodnie



W środkowej Brazylii po dramatycznej akcji policjantów udało się uratować 9-letnią dziewczynkę, którą przysypała prawie metrowa warstwa ziemi. Do zdarzenia doszło na terenach w pobliżu zakładów ceramicznych. Moment osunięcia się ziemi widziała przechodząca w pobliżu kobieta. Zawiadomiła policję. Funkcjonariusze i przechodnie przekopywali teren rękami, bo na początku nie było wiadomo, gdzie dokładnie jest dziewczynka. Gdy po kilku minutach udało się ją znaleźć, była nieprzytomna i nie oddychała ale ratownicy przywrócili jej funkcje życiowe. Trafiła do szpitala na obserwację.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Dziewczynkę przysypała metrowa warstwa ziemi. Na pomoc rzucili się policjanci i przechodnie

8. Belgijskie myśliwce F-16



Dwa belgijskie myśliwce zostały alarmowo poderwane w powietrze i wysłane na przechwycenie samolotu lecącego z Polski do Wielkiej Brytanii. Zrobiono to, ponieważ maszyna linii Ryanair przestała odpowiadać na wezwania z ziemi.

Oglądaj Wideo: Luchtcomponent Belgijskie myśliwce F-16

9. Włoska bitwa na pomarańcze. 180 osób poszkodowanych



180 osób odniosło obrażenia podczas karnawałowej bitwy na pomarańcze w mieście Ivrea we włoskim Piemoncie. Przybyły na nią 42 tys. turystów z całych Włoch i zagranicy.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Włoska bitwa na pomarańcze. 180 osób poszkodowanych

10. Do wymiany szpiegów doszło w miejscowości Koidula



Estońska Policja Bezpieczeństwa (KaPo) pokazała nagranie z sobotniej wymiany szpiegów z Rosją. Rosja i Estonia w estońskiej nadgranicznej miejscowości Koidula wymieniły między sobą dwóch mężczyzn, skazanych w tych krajach za szpiegostwo.

Oglądaj Wideo: APTN Do wymiany szpiegów doszło w miejscowości Koidula