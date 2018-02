Wyjątkowy start rakiety czy ślub nad przepaścią? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





Fryzjerski żart przewodniczącego Komisji Europejskiej. Psi bohater żegnany z honorami. Siostra Kima odwiedzająca Koreę Południową, czy może karambol z udziałem 70 samochodów? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Tuż przed wtorkową debatą w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker pozwolił sobie na żart kosztem Guya Verhofstadta - lidera Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) i głównego negocjatora w sprawie Brexitu. Juncker postanowił swojemu współpracownikowi poprawić fryzurę. Na zdjęciach nie widać szczególnego zadowolenia ze strony belgijskiego parlamentarzysty.

Planując ślub można bujać w obłokach, ale pewna para z Kalifornii postanowiła zrobić to dosłownie. Powiedzieli sobie "Tak" na siatce wiszącej 120 metrów nad kanionem. To dla nich nie pierwszyzna - na co dzień uprawiają slack line, czyli chodzenie na elastycznej taśmie zawieszonej nad ziemią. To coraz popularniejszy sport również w Polsce.

Kierowca terenowego auta na bardzo ruchliwej trzypasmowej trasie nagle przejeżdża przez całą szerokość jezdni z lewej na prawą stronę i spycha na stromą skarpę inny samochód. Bo prawie przegapił zjazd.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych na Twitterze podzielił się zdjęciem z ostatniego pożegnania swojego psiego funkcjonariusza - ośmioletniego Rico. Zwierzę cierpiało na chorobę powodującą niszczenie rdzenia kręgowego i musiało zostać uśpione.

Maszyna o nawie "EHang-184" może zabrać na pokład osobę ważącą do stu kilogramów. Zapas energii w akumulatorach pozwala na 23-minutowy lot z prędkością nawet 100 km/h. Ty tylko wsiadasz, zapinasz pas bezpieczeństwa i wybierasz na dotykowym panelu cel podróży. Producent zapewnia, że automatycznie sterowany pasażerski dron jest bezpieczny - testowano go ponad tysiąc razy. Jego konstrukcja zapewnia stabilny lot nawet przy podmuchach wiatru o prędkości 50 km/h. Taki dron ma z powodzeniem spełniać rolę miejskiego środka transportu, taksówki, pojazdu dla turystów. Do sprzedaży może trafić już za rok.

Kim Jo Dzong, siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, w otoczeniu wyższych rangą urzędników północnokoreańskich przybyła do Korei Południowej. Przyleciała prywatnym odrzutowcem.

Departament transportu w amerykańskim stanie Iowa upublicznił nagranie z jednej z przydrożnych kamer, która w poniedziałek filmowała co działo się na międzystanowej trasie numer "35". W serii wypadków zginęła jedna osoba. Po pierwszej stłuczce na zaśnieżonej i oblodzonej drodze samochodom na początku udawało się wyhamować. Ruch na międzystanowej trasie był jednak duży, a widoczność fatalna. Kierowcy kolejnych nadjeżdżających pojazdów ratowali się przed zderzeniem zjeżdżając na pobocze - a nawet na położoną z prawej strony trasy drogę lokalną.

W centrum brazylijskiej stolicy Brasilii zawalił się fragment wiaduktu drogowego. Tony betonu spadły na parking i niewielką restaurację, nie ma informacji o ofiarach. Brasilia, zbudowane w 1960 roku od podstaw miasto uważana jest za arcydzieło modernizmu i wpisano ją na listę UNESCO. Jak zauważa Reuters, zwana przez Brazylijczyków "fantastyczną wyspą" Brasilia zaczyna się jednak starzeć - w niedzielę zawaliła się w niej także część budynku mieszkalnego.

Trzy krowy wpadły do własnych odchodów po tym, jak w oborze zarwała się pod nimi podłoga. Akcja ratownicza trwała 15 godzin.

Najpotężniejsza na świecie rakieta Falcon Heavy prywatnej amerykańskiej firmy SpaceX pierwszy raz w historii wystartowała z powodzeniem we wtorek z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie. Na pokładzie maszyny jest sportowy samochód. Rakieta wystartowała o godz. 21.45 czasu w Polsce - początkowo start planowano na 19.30, jednak został on opóźniony z powodu silnego wiatru. Dwa stopnie wspomagające po odłączeniu się od rakiety wylądowały - jak zaplanowano - z powrotem na przylądku Canaveral, zaledwie kilkadziesiąt metrów od siebie. Na razie nie ma informacji, czy trzeci, główny stopień wylądował zgodnie z planem na umieszczonej na oceanie ok. 480 km od brzegu pływającej platformie. Wtorkowy lot był próbą sprawdzenia rakiety, a jego celem było sprowadzenie na ziemię trzech stopni maszyny.

