Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl:

Michelle Obama ujawnia, co dostała w prezencie od Melanii Trump rok temu, w dniu inauguracji prezydenta Donalda Trumpa. Była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych - w telewizyjnym talk show Ellen DeGeneres - opowiadała o zawartości stylowego pudełka. I o kłopotliwych okolicznościach, w których trafiło w jej ręce.

2. Rosyjski odrzutowiec i amerykański samolot zwiadowczy minęły się w odległości 1,5 metra



Amerykańskie wojsko publikuje kolejne nagranie z niebezpiecznego incydentu nad Morzem Czarnym. Rosyjski odrzutowiec i amerykański samolot zwiadowczy minęły się w odległości 1,5 metra.

3. Księżna Asturii Eleonora odznaczona Orderem Złotego Runa



Król Filip VI odznaczył swoją 12-letniej córkę Eleonorę Orderem Złotego Runa - najwyższym hiszpańskim odznaczeniem państwowym. Jak powiedział na uroczystości zorganizowanej w jego 50. urodziny, chciał w ten sposób podzielić z nią "osobiste i instytucjonalne oddanie Hiszpanii".

4. Upojny wieczór wyborczy w Czechach



Po wyborczej wygranej prezydenta Miloša Zemana świętowano hucznie i do późna. Zeman wygrał między innymi dzięki głosom komunistów. Bohaterem nocy stał się pijany polityk Komunistycznej Partii Czech i Moraw. Dostało się próbującym go sfilmować dziennikarzom, przed którymi bronił go między innymi były bokser Karel Slezák.

5. Zimowa jazda dla odważnych. Zbudowali 12-metrową zjeżdżalnię



Ma 12 metrów wysokości i 40 metrów długości. Taką zjeżdżalnię przygotowano w mieście Saint Paul w Minnesocie. Budowa gigantycznej, drewnianej, dwutorowej zjeżdżalni trwała trzy tygodnie. Zwieńczeniem prac było obłożenie zjazdu i terenu przed zjeżdżalnią śniegiem przywiezionym przez siedem ciężarówek. Jak mówią ci, którzy zjeżdżali: zabawa dynamiczna, z zaskakującym przyspieszeniem na początku. Bilet wstępu daje możliwość jazdy "do oporu" - przez całą godzinę.

6. Tajne bazy ujawnione w sieci przez żołnierzy uprawiających jogging



Tajne wojskowe bazy państw zachodnich na Saharze, w Syrii, Iraku czy Afganistanie - ich dokładne lokalizacje i układ zostały ujawnione, dzięki aplikacji do monitorowania wyczynów sportowych.

7. Celny rzut przez całe boisko. Zwycięstwo w ostatniej sekundzie meczu



W trakcie szkolnych rozgrywek drużyna Blake’a Petersa z Illinois w USA przegrywała dwoma punktami. Po niecelnym rzucie wolnym przeciwnika w ostatniej sekundzie meczu licealista trafił do kosza z ponad dwudziestu metrów i dał zwycięstwo swojej drużynie.

8. Życie na pokładzie nowych rosyjskich korwet



Tak małe okręty zazwyczaj nie wypuszczają się na oceany. Rosjanie wysłali jednak swoje dwie nowe korwety z Bałtyjska w Obwodzie Kaliningradzkim na wielomiesięczny rejs, który zaprowadził je aż na Ocean Indyjski i za równik. Opublikowano nagranie z niecodziennej misji, pokazujące dobrze jak wyglądają te niepozorne, ale potencjalnie groźne okręty.

9. Pandy zabawy w śniegu. Pogoda jej nie straszna



Pandom śnieg nie straszny. W zoo na północy Chin niedźwiedzie bawią się na wybiegu bez względu na pogodę i pokazują nam jak można cieszyć się z tej poru roku. Śnieg szczególnie upodobała sobie panda Qin Qin, która według pracowników parku lubi takie zabawy nawet po zmroku.

10. Przegapił zjazd, zepchnął inny samochód na stromą skarpę



Kierowca terenowego auta na bardzo ruchliwej trzypasmowej trasie nagle przejeżdża przez całą szerokość jezdni z lewej na prawą stronę i spycha na stromą skarpę inny samochód. Bo prawie przegapił zjazd.

