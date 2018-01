Latająca wanna czy dron ratownik? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl





»

Test silnika najpotężniejszej rakiety kosmicznej. Bójka w sklepie spożywczym w Australii. Potęga orkanu Fryderyk, czy może śpiący brytyjski parlamentarzysta? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Kamienie runęły na drogę w prowincji Syczuan w Chinach. Tylko czujność i doświadczenie kierowcy sprawiły, że 15 pasażerów małego busa wyszło z tego bez szwanku. Kiedy zorientował się, że może zadziać się coś niepokojącego, od razu zwolnił. Chwilę później nastąpiło osunięcie ziemi. Widać to dobrze na filmie z busa.

Oglądaj Wideo: Reuters Refleks kierowcy uratował pasażerów. Na drogę runęły tony skał

2. Test silnika rakietowego RS-25



NASA przeprowadziła test silnika RS-25, który niegdyś był częścią promów kosmicznych a teraz ma napędzać najpotężniejszą rakietę kosmiczną - SLS. Przystosowanie do nowej roli wymagało przeróbek, co oznacza konieczność przeprowadzenia wielu testów. Widowiskowe próby odbywają się na specjalnych stanowiskach w stanie Missisipi.

Oglądaj Wideo: NASA Test silnika rakietowego RS-25

3. Pierwszy taki przypadek. Dron uratował tonących



Plażowicze odpoczywający na australijskim wybrzeżu w okolicach Lennox Head zauważyli dwóch nastolatków, którzy nie byli w stanie wrócić na brzeg . Porwał ich silny prąd. Dodatkowo utrzymanie się na powierzchni utrudniały wysokie fale. Wezwani na pomoc ratownicy, którzy akurat przeprowadzali w okolicy ćwiczenia, przysłali na miejsce drona, który zrzucił nastolatkom tratwę ratunkową. 16 i 17-latek przy jej pomocy dotarli bezpiecznie na plażę. Według ratowników był to pierwszy przypadek uratowania tonących ludzi przez pojazd bezzałogowy.

Oglądaj Wideo: ENEX Pierwszy taki przypadek. Dron uratował tonących

4. Bójka w sklepie spożywczym. Poszło o czereśnie



W Australii dwóch klientów sklepu do zdenerwował informacja, że owoce można kupić tylko na wagę. Zaczęli bić pracownika, a ten nie pozostawał im dłużny. Świadkowie przez długi czas nie byli w stanie ich rozdzielić. Sprzedawca trafił do szpitala z raną głowy. Za jego pobicie obaj klienci odpowiedzą przed sądem.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] Bójka w sklepie spożywczym. Poszło o czereśnie

5. Potęga Fryderyki. Zobacz, co potrafi orkan



Orkan Fryderyka spowodował w Europie śmierć jedenastu osób. Wiatr miejscami przekraczał prędkość 140 kilometrów na godzinę, przewracał ludzi i samochody. Cyklon doszedł do Polski. Najsilniej wiało w czwartek wieczorem.

Oglądaj Wideo: ENEX Potęga Fryderyki. Zobacz, co potrafi orkan

6. Podniesiono samolot, który zjechał z pasa na zbocze morza



Na tureckim lotnisku w Trabzonie w czwartek rozpoczęła się operacja podniesienia Boeinga 737-800. Samolot ze 168 osobami na pokładzie w sobotę zjechał z pasa startowego w tureckim Trabzonie i zawisł na stromym zboczu nad wodami Morza Czarnego.

Oglądaj Wideo: APTN Podniesiono samolot, który zjechał z pasa na zbocze morza

7. Staranował jachtem motorówkę. Wędkarze w ostatniej chwili wyskoczyli do wody



O krok od tragedii na rzece Kolumbia w amerykańskim Oregonie. Jacht motorowy staranował tam mniejszą łódź z trojgiem wędkarzy. W ostatniej chwili wyskoczyli do wody. Trwa w tej sprawie dochodzenie, ale według dotychczasowych ustaleń śledczych kierujący jachtem 74-letni mężczyzna nie zachował należytej ostrożności. Właściciel drugiej łodzi domaga się od niego prawie 400 tysięcy dolarów odszkodowania.

Oglądaj Wideo: [2017 Cable News Network All Right Reserved] Staranował jachtem motorówkę. Wędkarze w ostatniej chwili wyskoczyli do wody

8. Latać można wszystkim. Nawet… wanną



Grupa niemieckich konstruktorów-amatorów opublikowała w internecie film przedstawiający lot ich najnowszego dzieła - skrzyżowania drona z… wanną. Przedziwny pojazd może zabrać na pokład pilota i bagaż w postaci kanapki. To nie pierwsza konstrukcja autorstwa tych zdolnych młodych ludzi. Wcześniej zbudowali miniaturowy okręt podwodny i jednoosobowy balon.

Oglądaj Wideo: Youtube/TheRealLifeGuys Latać można wszystkim. Nawet… wanną

9. Nudne obrady. Parlamentarzysta zasnął



O tym jak nudne potrafią być polityczne debaty wie chyba każdy. Jak się okazuje - potrafią zanudzić nawet samych polityków. W brytyjskim parlamencie w czasie gdy Ken Clarke mówił o swoim pragnieniu pozostania w UE i jednolitym rynku po Brexicie - jego kolega - Desmond Swayne - zasnął.

Oglądaj Wideo: Reuters Nudne obrady. Parlamentarzysta zasnął

10. Bliskie spotkanie premiera z F-16



Podczas wizyty w państwach bałtyckich duński premier odwiedził kontyngent wojskowy ze swojego kraju, który akurat odpowiada za nadzór przestrzeni powietrznej nad nimi. Zabrano go na pokład samolotu transportowego, z którego mógł zobaczyć z naprawdę bliska myśliwce F-16.

Oglądaj Wideo: Statsministeriet Bliskie spotkanie premiera z F-16

Autor: mjp