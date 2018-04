Najmłodsi australijscy czworonożni funkcjonariusze, głazy spadające na jezdnię, próbne zanurzenie okrętu podwodnego, spacerujące świnki, pędzący pociąg pozbawiony hamulców, a może nowy eksperymentalny samolot NASA? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl.

Wyniki głosowania 0% Próbne zanurzenie atomowego okrętu podwodnego 0% 0% Uwięzione w płonącym budynku. Grupa dziewcząt skakała z balkonu 0% 15% Pawłowicz o Gasiuk-Pihowicz: bez obrażania nie potrafi mordy otworzyć 15% 8% Pociąg bez hamulców uciekał przez 13 kilometrów 8% 0% W tunelu pod Martwą Wisłą samochód dostawczy z impetem uderzył w osobowy 0% 54% Najmłodsi australijscy policjanci. Trzy szczeniaki już szykują się do służby 54% 15% Świński spacer we Wrocławiu 15% 0% Nowy samolot eksperymentalny NASA 0% 0% Propozycja drona MQ-25 firmy Lockheed Martin 0% 8% Głazy wielkości auta runęły na jezdnie. Nagranie z kamery samochodowej 8% Oddanych głosów: 13

1. Próbne zanurzenie atomowego okrętu podwodnego

Nowy brytyjski atomowy okręt podwodny typu Astute przeszedł ważną próbę. HMS Audacious po raz pierwszy zanurzył się, choć w bardzo kontrolowanych warunkach, w basenie portowym. Okręt budowany przez koncern BAE Systems w Barrow-in-Furness przechodzi właśnie próby stoczniowe i jeszcze w tym roku ma wejść w skład Royal Navy. Jest czwartym z serii. Budowane są jeszcze trzy kolejne jednostki.

Oglądaj Wideo: BAE Systems Próbne zanurzenie atomowego okrętu podwodnego

2. Uwięzione w płonącym budynku. Dziewczęta skakały z balkonu

Pożar wybuchł w budynku szkoły tańca w poniedziałek wieczorem w miejscowości Edgewater w amerykańskim stanie New Jersey. Na ratunek uwięzionej grupie dziewcząt ruszyli przechodnie oraz właściciel budynku, którzy podstawiali drabiny. Kiedy płomienie zaczęły się szybko rozprzestrzeniać, niektóre z dziewcząt ratowały się skokami z balkonu. Około 15 osób odniosło niewielkie obrażenia.

Oglądaj Wideo: APTN Uwięzione w płonącym budynku. Grupa dziewcząt skakała z balkonu

3. Pawłowicz o Gasiuk-Pihowicz: bez obrażania nie potrafi mordy otworzyć

Posłance Prawa i Sprawiedliwości Krystynie Pawłowicz najprawdopodobniej nie spodobało się, jak Kamila Gasiuk-Pihowicz określiła przewodniczącego komisji sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza mianem "prokuratora". Zrewanżowała się, mówiąc o "chamstwie lewackim" i o tym, że Gasiuk-Pihowicz "bez obrażania kogokolwiek nie potrafi mordy po prostu otworzyć swojej".

Oglądaj Wideo: tvn24 Pawłowicz o Gasiuk-Pihowicz: bez obrażania nie potrafi mordy otworzyć

4. "Uciekający" pociąg bez hamulców

Koleje państwowe Indii zawiesiły w obowiązkach służbowych siedmiu pracowników po tym, jak pociąg z zepsutymi hamulcami toczył się przez 13 kilometrów do tyłu. W 22 wagonach było kilkuset pasażerów.

Oglądaj Wideo: Reuters TV Pociąg bez hamulców "uciekał" przez 13 kilometrów

5. Zderzenie w tunelu pod Martwą Wisłą

Do poważnie wyglądającego wypadku doszło rano w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Na szczęście ucierpiała tylko jedna osoba, ale tunel był nieprzejezdny przez ponad dwie godziny. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Oglądaj Wideo: GZDiZ Gdańsk W tunelu pod Martwą Wisłą samochód dostawczy z impetem uderzył w osobowy

6. Najmłodsi australijscy policjanci. Szczeniaki szykują się do służby

Oto Lexie, Maddie i Rosie - przyszli psi funkcjonariusze policji w Australii. Trzy szczeniaki owczarka niemieckiego zostały wytypowane do przyszłych szkoleń i służby w zwalczaniu przestępczości. Na razie przed nimi jeszcze psie dzieciństwo, ale już naznaczone specjalną opieką i ukierunkowaniem na szkolenia. Dowództwo policji pokazuje psy światu i ostrzega: mamy nosa do wykrywania osób łamiących prawo.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] Najmłodsi australijscy policjanci. Trzy szczeniaki już szykują się do służby

7. Świński spacer we Wrocławiu

Sześć czarnych świnek wietnamskich spacerowało po nadodrzańskim wale nieopodal centrum stolicy Dolnego Śląska. Zwierzęta to prawdopodobnie uciekinierzy z pobliskiej hodowli.

Oglądaj Wideo: Papryk P./Kontakt24 Świński spacer we Wrocławiu

8. Nowy samolot eksperymentalny NASA

Przy jego pomocy Amerykanie chcą doprowadzić do przełomu w lotach pasażerskich. Technologie na nim przetestowane mają pozwolić na znaczne zwiększenie prędkości lotów i skrócenie podróży. Nowy samolot X został zamówiony przez NASA w koncernie Lockheed Martin i ma być gotowy do 2021 roku.

Oglądaj Wideo: NASA Nowy samolot eksperymentalny NASA

9. Pomysł na latający robo-tankowiec

Mają startować z lotniskowców, a potem cierpliwie krążyć i podawać paliwo innym samolotom. Wszystkie koncerny zainteresowane zbudowaniem robo-tankowców pokazały już swoje propozycje futurystycznych dronów. Pokazano nawet jeden w formie prototypu i jest jedną z najbardziej oryginalnych nowych maszyn wojskowych.

Oglądaj Wideo: Lockheed Martin Propozycja drona MQ-25 firmy Lockheed Martin

10. Głazy wielkości auta runęły na jezdnię

Dwa samochody zostały trafione spadającymi ze zbocza góry głazami w prowincji Chongqing w Chinach. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Zdarzenie nagrała samochodowa kamera.

Oglądaj Wideo: Reuters Głazy wielkości auta runęły na jezdnie. Nagranie z kamery samochodowej

