Goryle w deszczu czy dwulatka wśród rugbystów? Wybierz najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl

Video: APTN, Reuters

Chwile grozy nad ziemią. Robotnicy myjący okna utknęli na...

16.05 | W Oklahoma CIty dwóch robotników myjących okna, w Devon Energy Center, utknęło na wysokości ponad 250 metrów. Liny, którymi przymocowana była platforma, cześciowo się zerwały. Wiatr tak bardzo rozbujał koszyk, że zaczął on uderzać i rozbijać okna wieżowca. Na miejsce przyjechali strażacy, jednak przez kilkadziesiąt minut byli bezradni. Zabezpieczyli przestrzeń dookoła budynku i oczyścili ją z przechodniów. Ostatecznie robotnicy ustabilizowali platformę i zeszli na dach. - To, co zrobili jest absolutnie niesamowite. Byli w sytuacji, w jakiej nikt nie chciałby się znaleźć. Fakt, że zachowali zimną krew i przytomność umysłu, żeby złapać linę i zabezpieczyć platformę, kołyszącą się na wysokości 50 piętra - to jest niezwykłe, a oni zasługują na uznanie - powiedział Oficer departamentu straży pożarnej miasta Oklahoma.

»