Aresztowana papuga czy tajemniczy waleń? Najciekawsze wideo tygodnia tvn24.pl

Lew Morski na autostradzie w Kalifornii

01.05 | Kalifornia i lew morski na autostradzie. Takie niecodzienne zgłoszenie telefoniczne odebrali policjanci z San Francisco - Dostaliśmy telefoniczne zgłoszenie, w które z początku nie dowierzałem, "Lew morski na autostradzie". Zazwyczaj takie zgłoszenia dotyczą psów albo kotów. Pomyśleliśmy więc: zobaczymy na miejscu, co jest grane. No i rzeczywiście to był lew morski! - powiedział Roger Pereira policjant z Kalifornii.

