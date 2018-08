Wszedł do grobowca, bo "chciał zobaczyć, jak tam ludziom jest"





Foto: Shutterstock | Video: Google Earth Mężczyzna chciał zobaczyć "jak ludziom jest w grobie"

"Chciałem zobaczyć, jak tam ludziom jest" – tak swoje postępowanie tłumaczył policjantom 25-latek, który wszedł do jednego z grobowców na cmentarzu w Baligrodzie (Podkarpacie).

Złodziej zwłok nie pójdzie do więzienia. "Był niepoczytalny, więc nie popełnił przestępstwa" Miał wykradać... czytaj dalej » 25-latek wszedł na baligrodzki cmentarz w nocy z 6 na 7 sierpnia. - Wyłamał płytę do jednego z grobowców i wszedł do środka, gdzie otworzył jedną z trumien, znieważając ludzie szczątki – relacjonuje Katarzyna Fechner, rzeczniczka prasowa leskiej komendy policji.

Usłyszał zarzuty

Jak podają policjanci, mężczyzna niczego z grobowca nie zabrał. - Jak sam wyjaśnił, "chciał po prostu zobaczyć, jak tam ludziom jest" – uzupełnia Fechner.

Kilkanaście godzin później ciekawski 25-latek został zatrzymany przez policję.

- Mężczyzna usłyszał już zarzuty, za które odpowie przed sądem – zapowiada rzeczniczka. Za znieważenie zwłok grozić może kara nawet do dwóch lat więzienia.