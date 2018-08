Potrącił pieszych na obwodnicy. Kobieta i mężczyzna nie żyją

Tragiczny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Samochód osobowy uderzył w dwoje pieszych. Kobieta zginęła na miejscu, mężczyzna zmarł w szpitalu. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności wypadku.

- Z niewyjaśnionych wciąż przyczyn kierowca samochodu osobowego potrącił dwie osoby. Kobieta w wieku około 35 lat zginęła na miejscu - mówi asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji. I dodaje, że druga z potrąconych osób została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna miał ciężkie obrażenia. Lekarzom nie udało się go uratować.

Sprawdzą, gdzie znajdowali się piesi

Wiadomo, że do wypadku doszło w obrębie przejścia dla pieszych. - To miejsce nie jest oświetlone. Nie ma pewności, czy do zdarzenia doszło na przejściu, czy poza nim. To wyjaśni biegły - podkreśla Dutkowiak. Jak informuje "Gazeta Wrocławska" kierowca twierdził, że do potrącenia doszło za przejściem. Z kolei z relacji jego pasażerki wynikało, że stało się to na przejściu.

Kierowca był trzeźwy. Czynności śledczych na miejscu trwały kilka godzin.

Do wypadku doszło na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia:



