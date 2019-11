Reuters: Turcja wstrzymuje podpisy pod planem NATO dla Polski i państw bałtyckich

Video: NATO TV

NATO. Ćwiczeniach Noble Jump 2019 na poligonie w Żaganiu

12.06 | Od 24 maja do 14 czerwca trwają natowskie ćwiczenia Noble Jump 2019, które mają przetestować zdolność do przemieszczenia lądowego komponentu Sił Odpowiedzi NATO o najwyższej gotowości, tj. sił szybkiego reagowania VJTF, tym razem na wschodnią flankę Sojuszu. Ćwiczenia Noble Jump odbywają się regularnie, w tym roku – w Niemczech i Polsce. Ok. 2,5 tys. żołnierzy głównie z Niemiec (ale też z Norwegii i Holandii) wraz ze sprzętem wojskowym drogą powietrzną, morską i lądową przerzuconych zostało na poligon w Żaganiu, w południowo-zachodniej Polsce.

