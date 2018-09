Most zamknięty, została im tylko kładka. Nauczyciele odprowadzają uczniów do szkoły

W parach i dziś jeszcze w odświętnych strojach. Nauczyciele przeprowadzili uczniów po kładce przez rzekę. Tak jest we Wronkach, gdzie kilka dni temu zamknięto jedyny most łączący dwie części miasta. Gimbusy nie mają jak dojechać do szkoły, więc nauczyciele wychodzą po swoich uczniów.

Kierowcy jeżdżą objazdami, znacznie nadkładając drogi albo wybierają przeprawę promową. A ci niezmotoryzowani korzystają z kładki pieszo-rowerowej przez Wartę.

Uczniowie dojeżdżający gimbusami do szkoły we Wronkach powoli przyzwyczajają się do spacerów. Bo pod samą szkołę już nie dojadą.

A to dlatego, że w związku z zamknięciem mostu, autobusy szkolne docierać będą jedynie do północnego brzegu Warty. Stamtąd uczniów czeka piesza wędrówka.

"Dzieci będą dowożone do kładki i przeprowadzane do szkół przez nauczycieli" - poinformował w komunikacie Urząd Miasta i Gminy Wronki.

I tak było dzisiaj. Parami, w galowych strojach i jeszcze bez plecaków, uczniowie przemaszerowali przez kładkę.

- Nie jest źle. Gmina wyszła nam na przeciw. Gorzej pewnie będzie w grudniu. Ale liczymy, że władze gminy nie zostawią nas bez rozwiązania tej sprawy - mówi jeden z mieszkańców.

Burmistrz Wronek zapewnia, że naprawa mostu jest priorytetem.

- Ten tydzień będzie kluczowy. Mamy zaplanowanych wiele spotkań merytorycznych. Mam nadzieję, że wezmą w nim udział też służby wojewody. Liczę, że uda nam się wspólnie wypracować taki wariant, który pozwoli otworzyć most - mówi Mirosław Wieczór, burmistrz Wronek.

Od 4 września godziny odjazdów zgodnie z rozkładem jazdy. Gimbus godz. 7:00 przy kładce, autobus z Chojna o 7:30. Dzieci będą dowożone do kładki i przeprowadzane przez nauczycieli do szkół. Odwozy spod kładki o godz. 12:50 i 15:50. Lucyna Kędzioł, dyrektor Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych we Wronkach

Mogło dojść do tragedii

Most na ulicy Jana Pawła II we Wronkach zamknięto w środę, po kontroli przeprowadzonej przez nadzór budowlany.

- Wyniki są jednoznaczne i wymagają natychmiastowej reakcji. Nawet kilka godzin oczekiwania może doprowadzić do tragedii - poinformował wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Stwierdzono rozszczelnienie i pęknięcie chodnika na dojściu do obiektu od strony centrum Wronek, rozszczelnienia pomiędzy jezdnią a krawężnikiem oraz krawężnikiem a chodnikiem, pęknięcia w skarpie gruntowej od strony południowej i na podporach mostu, wyboczenie balustrady.

"Najbardziej prawdopodobną przyczyną są roboty budowlane prowadzone wzdłuż rzeki Warty w związku z inwestycją gminy Wronki tzn. 'Budową ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rzeki Warty - etap I'. Prace ziemne wykonywane na tym zadaniu przypuszczalnie naruszyły strukturę gruntu i uruchomiły osuwiska, co doprowadziło do przemieszczenia gruntu w obrębie dojazdu do obiektu od strony centrum miasta" - informuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Najszybszy objazd? Promem

Dla Wronek zamknięcie mostu to spory problem. To jedyna przeprawa, którą mogą poruszać się auta. Piesi i rowerzyści mają jeszcze do dyspozycji kładkę w ciągu ulicy Zwycięzców. W związku z zamknięciem mostu uruchomiono tymczasowy parking na łące przy kładce i w Olszynkach, skąd pieszo można dostać się na drugą stronę rzeki. Strażacy zdecydowali, że dyżury pełnić będą po obu stronach rzeki - jeden z wozów stacjonuje na parkingu strzeżonym przy hotelu Olympic. Inne służby ratunkowe w nagłych sytuacjach będą mogły skorzystać z kładki.

Wyznaczone zostały objazdy przez Obrzycko lub Sieraków. To jednak oznacza spore wydłużenie drogi - by dostać się autem z jednej strony miasta do drugiej, przez Obrzycko trzeba pokonać 25 kilometrów, przez Sieraków - 50 km.

Można też skorzystać z jednej z przepraw promowych w okolicy. Przez najbliższą z Wartosławia do Krasnobrzegu to "tylko" 15 km. Prom jednak kursuje obecnie tylko w określonych godzinach. Te Urząd Miasta i Gminy we Wronkach postanowił wydłużyć - teraz kursy odbywają się codziennie, bez przerw, od godz. 5:00 do godz. 23:00.

Źródło: UMiG Wronki Prom w Wartosławiu

Most we Wronkach został wybudowany w roku 1955. Ze względu na bardzo zły stan techniczny obiektu w 2002 r. przeprowadzono kapitalny remont całej konstrukcji.

14 sierpnia około południa zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10 w Genui. Zginęły 43 osoby.

