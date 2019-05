Zmusił do gwałtownego hamowania i odjechał. "Jakbym oglądał piratów drogowych ze Słowacji"

Wyprzedza w rejonie skrzyżowania, na przejściu dla pieszych i na podwójnej ciągłej. Zachowanie kierowcy zmusiło innych do gwałtownego hamowania i zakończyło się stłuczką.

Sprawdzali, jak szybko pojadą ich auta. Na głównej arterii Wrocławia Ponad 160... czytaj dalej » Czwartkowy poranek, ulica Muchoborska we Wrocławiu. Pan Sebastian jechał wraz z żoną do pracy. Nawet gdyby był mocno zaspany, to sytuacja jaka go spotkała, momentalnie postawiłaby go na nogi. Na nagraniu, które kierowca przesłał na Kontakt24, widać jak jeden z jadących z naprzeciwka kierowców postanowił wyprzedzić innego.

Nie przeszkadzało mu w tym to, że znajduje się w rejonie skrzyżowania, na przejściu dla pieszych i na podwójnej ciągłej. Przed rozpoczęciem manewru nie powstrzymały go też nadjeżdżające z naprzeciwka auta i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zmusił do gwałtownego hamowania

Pan Sebastian sytuację relacjonuje tak: - Zmusił mnie i kierowcę jadącego za mną do gwałtownego hamowania. Kierowca ten nie zdążył wyhamować i uderzył w tył mojego samochodu. Na miejsce wezwaliśmy policję. Na funkcjonariuszy nie czekał natomiast kierowca, który był sprawcą zamieszania.

Mężczyzna podkreśla, że ulica na której doszło do zdarzenia obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 kilometrów na godzinę. - Sekundy dzieliły nas od czołowego zderzenia. Mi się nic nie stało, ale żona odczuwa ból i musi odwiedzić lekarza - przyznaje kierowca. I dodaje, że sytuacja przypomniała mu sceny, jakie niejednokrotnie widywał w telewizji. - Poczułem się tak, jakbym oglądał piratów drogowych ze Słowacji. Uważam, że takie przypadki trzeba zgłaszać, by nie uchodziło to płazem - podkreśla pan Sebastian.

Mężczyzna zapowiada, że nagranie pokazujące zdarzenie przekaże policji.

Do zdarzenia doszło we Wrocławiu:



