Łupy "Spidermana". Jeśli ktoś rozpoznaje, że to jego, niech się zgłosi

Video: KMP Wrocław

Okradał domy jednorodzinne. Policja szuka właścicieli...

05.09| 57-latek z Wrocławia - zdaniem policji - włamywał się do domów jednorodzinnych. By forsować balkony i tarasy, wykorzystywał specjalnie skonstruowaną przez siebie drabinkę. Funkcjonariusze okrzyknęli go "Spidermanem" i próbują dotrzeć do właścicieli skradzionych fantów.

»