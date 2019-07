Skrytykował homofobiczne napisy, został pobity. Policja zatrzymała podejrzewanego

Biedroń: wiem, co to jest żyć w szafie, wiem, co to znaczy...

Foto: tvn24 Video: tvn24

Biedroń: wiem, co to jest żyć w szafie, wiem, co to znaczy...

28.07 | Osoby LGBT są częścią tego społeczeństwa - powiedział w "Faktach po Faktach" lider Wiosny Robert Biedroń. - Ja sam jestem gejem, ja żyłem w klatce, ja wiem, co to jest żyć w szafie, ja wiem, co to znaczy poczucie gorszości, poniżenie, wyśmiewanie, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna - wyliczał.

»