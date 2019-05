Biegał i krzyczał, że "zamordował człowieka"

49-letni mieszkaniec Wrocławia usłyszał zarzut zabójstwa. Swojemu kompanowi od kieliszka, według policji, zadał 11 ciosów nożem. Mężczyzna nie przeżył.

We wtorkowe przedpołudnie policjantów zaalarmowali mieszkańcy ulicy Jedności Narodowej we Wrocławiu. Zaniepokoiły ich krzyki dobiegające z jednego z mieszkań. - Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że dwóch mężczyzn piło razem alkohol. W trakcie doszło między nimi do awantury - informuje sierż. sztab. Dariusz Rajski z biura prasowego wrocławskiej policji.

11 ran kłutych

Wyszedł po bułki, do domu już nie wrócił. Zginął na chodniku, był przypadkową ofiarą. Zabójca skazany Zabił bez powodu,... czytaj dalej » Z ustaleń śledczych wynika, że w trakcie kłótni 49-letni Adam Ł. chwycił nóż. I miał zacząć nim uderzać swojego znajomego. 56-latek, na skutek odniesionych ran, zmarł na miejscu. Sekcja zwłok dała śledczym wstępną odpowiedź na pytanie jakie dokładnie obrażenia odniósł mężczyzna.

- 11 ran kłutych zadanych w okolice klatki piersiowej, szyi, głowy i lewego ramienia. Doprowadziło to do uszkodzenia mózgu i śledziony, co spowodowało zator powietrzny serca o zgon na miejscu zdarzenia - mówi Karolina Stocka-Mycek, szefowa Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Śródmieście.

Pukał do drzwi i krzyczał, że zamordował

Jak informuje "Gazeta Wrocławska" po dokonaniu zabójstwa zakrwawiony Ł. miał biegać po korytarzu i dobijać się do drzwi różnych mieszkań. Miał też krzyczeć: "zamordowałem człowieka". To właśnie na korytarzu został zatrzymany przez policjantów.

49-latek w organizmie miał ponad dwa promile alkoholu. Okazało się, że niedawno wyszedł zza krat. Trafił tam za kierowanie gróźb karalnych pod adresem jednego z sąsiadów i znieważenie policjanta. Wcześniej, jak przekazuje prokurator, Ł. odsiadywał wyrok 12 lat więzienia za próbę zabójstwa.

Zarzut zabójstwa

W środę Adam Ł. został doprowadzony do prokuratury. Tu przedstawiono mu zarzut zabójstwa. Śledczy podkreślają, że działał w warunkach recydywy. Nie wiadomo, czy podejrzany przyznał się do winy. Przed godziną 14.30 przesłuchanie wciąż trwało.

Do zabójstwa doszło na wrocławskim Ołbinie:



