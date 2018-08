Zderzyły się dwa auta, jedno z nich uderzyło w pieszych i rowerzystów

Pięć osób zostało rannych po zderzeniu się dwóch samochodów w centrum Wrocławia. Po stłuczce jedno z aut uderzyło w pieszych i rowerzystów.

Do zdarzenia doszło - około godziny 11 - na skrzyżowaniu ulicy Suchej z Borowską we Wrocławiu.

- W wyniku uderzenia pojazdy przemieściły się i uderzyły w osoby znajdujące się na chodniku i w rowerzystę - informował początkowo asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

Następnie doprecyzował: w wypadku udział brały dwa samochody, dwóch rowerzystów i kilka osób pieszych. - Z tego co ustalili policjanci wynika, że kierowca osobowego forda zmieniając pas ruchu uderzył w inny pojazd, a następnie zjechał na chodnik i ścieżkę rowerową. Tam doszło do potrącenia rowerzysty - mówi Dutkowiak. I dodaje, że to nie był koniec rajdu kierowcy forda. Po pokonaniu kolejnych metrów - w obrębie przejścia dla pieszych - auto uderzyło w pieszych i rowerzystkę. Jazdę zakończył dopiero uderzając w autobus.

W wypadku ucierpiało dwóch rowerzystów

Pięć osób poszkodowanych

Jak przekazuje policja, rannych zostało co najmniej pięć osób. Dwie z nich w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitali. Życiu innych nie zagraża niebezpieczeństwo. Wśród poszkodowanych jest dziecko.

To, jak dokładnie doszło do wypadku, policjantom pomóc ma wyjaśnić między innymi monitoring. Na miejscu jest pogotowie ratunkowe, straż pożarna i policja.

Kierowca był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do badań, by sprawdzić, czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Miejsce w którym doszło do wypadku:



