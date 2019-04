Łamał przepisy, bo "chciał wysuszyć auto"

Wyprzedzał, na podwójnej ciągłej, tuż przed maską nieoznakowanego policyjnego radiowozu. Swoich manewrów nawet nie sygnalizował. Zatrzymaniem przez policjantów z Wrocławia miał się zbytnio nie przejąć.

Policjanci drogówki, podczas patrolu na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, zostali wyprzedzeni przez kierowcę czerwonego samochodu osobowego.

Na podwójnej ciągłej, ignorował znaki

Motocyklista nie chciał zatrzymać się do kontroli, zatrzymał go wybój Policjanci z... czytaj dalej » - Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że przejechał on przez podwójną linię ciągłą i zignorował zakaz wyprzedzania - relacjonuje asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, rzecznik wrocławskiej policji.

I podkreśla, że siedzący za kierownicą mazdy mężczyzna nie sygnalizował manewrów i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. To jednak nie koniec. - Swoją brawurową i skrajnie nieodpowiedzialną jazdą zmuszał innych uczestników ruchu do hamowania i ustępowania mu drogi - przekazuje Dutkowiak.

"Wracam z myjni, suszę samochód"

Funkcjonariusze dali kierowcy sygnały do zatrzymania się. I przyznają, że początkowo wyglądało na to, że kierowca do kontroli się nie zatrzyma. Gdy w końcu to zrobił oznajmił policjantom, że "wraca z myjni i chce osuszyć samochód". - Lekceważąco odnosił się do popełnionych przez siebie wykroczeń. Gdy zobaczył nagranie z wideorejestratora wciąż nie widział nic złego w wyprzedzaniu i zajeżdżaniu innym drogi - informuje policjant.

Mężczyzna nie dostał mandatu, choć funkcjonariusze podkreślają, że prawdopodobnie dla 51-latka będzie to najdroższe suszenie auta. Policjanci wysłali do sądu wniosek o ukaranie go i zatrzymali mu prawo jazdy.

51-latek jechał w stronę miejscowości Łany:



