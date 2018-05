Pijani jechali kradzionym samochodem. Mieli wypadek. Jeden zakleszczony, drugi uciekł

Pozostałe informacje

Odtwórz: "Fajnie by było w końcu konstruktywnie porozmawiać, dojść do kompromisu i zakończyć ten protest"

Do tej pory do takiej pracy chętnie zgłaszali się między innymi Polacy. czytaj dalej »

Nagrody w wysokości od 100 do 150 euro otrzymają pod koniec roku szkolnego najlepsi uczniowie technikum w Arezzo w Toskanii. Pomysł nagradzania za dobre oceny i wysoki stopień z zachowania wywołał we Włoszech gorącą dyskusję. czytaj dalej »

Nie ma klasycznego napędu, ani klasycznej ramy. Z roweru ostała mu się tylko kierownica oraz hamulce. Jaki sens budować coś takiego? Okazuje się, że jednak ma to sens. Jest to rower do fitnessu, do biegania lub do rehabilitacji. Jedynie cena może odstraszyć. Kosztuje aż 1700 dolarów USA. Zobacz ToTeraz.